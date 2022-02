Putoavat satelliitit eivät aiheuta vaaraa Maan pinnalla.

Spacex:n 3. helmikuuta avaruuteen lähettämistä 49 Starlink-satelliitista jopa 40 on tuhoutunut tai tuhoutuu läpipäivien kuluessa aurinkomyrskyn takia. Kuvassa 60 Starlink-satelliittia lensivät Etelä-Kalifornian rannikon yli marraskuussa 2019.

Aurinkomyrsky on tuhonnut tai tuhoaa jopa 40 Spacex-yhtiön Starlink-satelliittia, yhtiö ilmoitti tiedotteella tiistaina.

Miljardööri Elon Muskin avaruusrakettiyhtiö lähetti torstaina 3. helmikuuta Maan kiertoradalle 49 pientä satelliittia osaksi Spacex:n Starlink-verkkoa, jonka tavoitteena on luoda koko maapallon kattava internet-verkko.

Yhdysvaltain avaruussääkeskus oli antanut varoituksen geomagneettisesta myrskystä viime viikon keskiviikolle ja torstaille, kertoo uutistoimisto Reuters. Auringosta lähtenyt voimakas hiukkaspurkaus oli havaittu tammikuun 29. päivä, ja geomagneettisen myrskyn odotettiin kestävän ainakin helmikuun 3. päivään asti, heiketen vähitellen.

Juuri avaruuteen saatuihin satelliitteihin iski kuitenkin aurinkomyrsky eli geomagneettinen myrsky perjantaina 4. helmikuuta, kun satelliitit olivat vasta alustavalla matalalla kiertoradallaan noin 210 kilometrin korkeudessa.

Spacex:n mukaan satelliitit ovat ensin näin matalalla kiertoradalla varmuuden varalta: jos satelliittien järjestelmät eivät toimikaan suunnitellusti, ne palaavat nopeasti alempaan ilmakehään ja tuhoutuvat kasvavassa ilmanvastuksessa. Mikäli kaikki toimii, satelliitit nousevat kiertämään maapalloa yli 500 kilometrin korkeudelle.

Tällä kertaa kävi kuitenkin Spacex:n mukaan niin, että aurinkomyrsky lämmitti maapallon ilmakehää perjantaina ja kasvatti ilmakehän tiheyttä satelliittien alustavalla kiertoradalla. Satelliittien datan mukaan ilmanvastus kasvoi jopa 50 prosenttia aiempiin satelliittien laukaisuihin verrattuna.

Starlinkin toiminnasta vastaavat ohjeistivat satelliitit vikasietotilaan, jolloin ne lentävät kuin paperiarkit, mahdollisimman pienellä ilmanvastuksella. Alustavan analyysin mukaan kasvanut ilmanvastus kuitenkin vei 49 satelliitista jopa 40 niin matalalle kiertoradalle, ettei vikasietotilasta ole paluuta. Osa 40 satelliitista on todennäköisesti jo tuhoutunut ilmakehässä, ja loput tuhoutuvat pian, Spacex kertoi tiedotteessaan.

”Tämä on tietääkseni ennennäkemätöntä”, sanoi Harvardin yliopistossa työskentelevä astrofyysikko Jonathan McDowell Reutersille. McDowell ei ollut aiemmin kuullut tällaisesta aurinkomyrskyn aiheuttamasta satelliittien toimintahäiriöstä. Aiemmat vikatapaukset ovat ainakin McDowellin tietojen mukaan johtuneet aina kasvaneen sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamista ongelmista satelliiteille, eivät yhtäkkiä kasvaneesta ilmanvastuksesta.

Spacex kertoi tiedotteessaan, että ”pois radaltaan saatetut satelliitit eivät aiheuta minkäänlaista törmäysriskiä muiden satelliittien kanssa ja tuhoutuvat tarkoituksella paluussa ilmakehään. Toisin sanoen avaruusjätettä ei synny eikä satelliittien osia putoa maahan.”

Tiedotteessa painotetaan sitä, miten hyvin tilanne osoittaa Starlink-ryhmän sitoutuneen avaruusjäteongelman lieventämiseen.

Starlink-verkon on tarkoitus koostua lopulta jopa noin 40 000 pienestä satelliitista. Tähän mennessä Spacex on lähettänyt avaruuteen vajaa 2 000 Starlink-satelliittia.

Satelliittien suuren määrän on arvosteltu aiheuttavan pysyvän törmäysvaaran matalalla Maan kiertoradalla. Lisäksi ne vaikeuttavat tähtitaivaan näkemistä ilman minkäänlaista valosaastetta.

Joulukuussa Euroopan avaruusjärjestön Esan uusi pääjohtaja Josef Aschbacher arvosteli Muskin hanketta siitä, että Starlink omii matalan kiertoradan lähetystaajuudet ja satelliittien sijoituspaikat, koska kunnollista kansainvälistä sääntelyä ei ole. Hän vetosi yhteisten sääntöjen puolesta kiertoradan kolonisaatiota vastaan.

”Meillä on yksi ihminen, joka omistaa puolet aktiivisista satelliiteista maailmassa. Se on aika hämmästyttävää. De facto hän tekee säännöt”, Aschbacher sanoi Financial Timesille.