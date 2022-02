Länsimaat ovat väläytelleet Putinille henkilökohtaisia pakotteita, jotka voisivat koskea presidentin omaisuutta ulkomailla.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin remontissa ollut luksusjahti Graceful on tällä viikolla seilannut Hampurista Kaliningradiin, useat saksalaiset ja brittiläiset mediat kertovat.

On epäselvää, miksi jahti haluttiin yllättäen tuoda saksalaistelakalta Venäjälle keskellä talvea. Saksalaismedia on esittänyt epäilyksiä, että alus lähti uusien pakotteiden pelossa.

Länsimaat ovat väläytelleet Putinille henkilökohtaisia pakotteita, jotka voisivat koskea presidentin omaisuutta ulkomailla.

Saksalaislehti Kieler Nachtrichten on julkaissut kuvan jahdista, joka oli nostettu pois telakalta ja ankkuroitu saksalaisen Emden-korvetin viereen. Maanantaina alus lähti Hampurista Kielin kanavan kautta kohti Itämerta ja Kaliningradia.

Alusten sijaintitietoja keräävän Marine Trafficin mukaan jahti saapui keskiviikkona aamupäivällä Veikselinhaffille aivan Kaliningradin kaupungin edustalle. Sen jälkeen aluksesta ei ole saatu tietoja.

Vuonna 2014 valmistuneen jahdin hinta on noin 100 miljoonaa dollaria, mikä nykykurssilla vastaa noin 87:ää miljoonaa euroa. Alus on 82 metriä pitkä, ja siihen mahtuu 12 vierasta ja 14-henkinen miehistö.

Saksalaismedioiden mukaan Graceful oli Putinin majapaikkana Sotšissa Mustallamerellä, kun hän isännöi tapaamista Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan kanssa viime keväänä. Toisten medialähteiden mukaan Lukašenka vieraili Putinin Tšaika-jahdilla (suomeksi Lokki).

Presidentti Vladimir Putin odotteli jahtinsa kannella toukokuussa vastaanottaakseen Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan. Kremlin kuvapalvelu ei ole nimennyt jahtia, mutta se on todennäköisesti joko Tšaika tai Graceful.

Kesän jälkeen Graceful lähettiin huoltoon Hampuriin. Syyskuusta saakka jahti on ollut kunnostettavana telakkayhtiö Blohm + Vossilla. Jahtiin on saksalaismedian mukaan muun muassa asennettu kaksi uutta parveketta.

Luksusjahdin pikainen poistuminen Saksasta ei jäänyt huomaamatta Venäjän oppositio­piireissä. Putinin arvostelijana tunnettu liikemies Mihail Hodorkovski twiittasi, että jahdin lähtö ennakoi tulevia pakotteita.

Hodorkovskin mukaan kaksi Putinin muuta jahtia, Olympia ja Tšaika, ovat jo venäläisissä satamissa.

57-metrinen Olympia-jahti on ainakin viime kesänä seilannut Laatokassa. Sijaintitiedot ovat tosin päivittyneet viimeksi heinäkuussa. Tšaika on viimeksi havaittu Sotšin edustalla ankkuroituneena, missä se on ilmeisesti ollut pidemmän aikaa.

Presidentit Sauli Niinistö ja Vladimir Putin keskustelivat Tšaika-jahdilla Sotšissa elokuussa 2018. Turkkilaisella telakalla vuonna 2009 rakennettu Tšaika on 54 metriä pitkä. Venäjä osti sen Sotšin talviolympialaisten vieraiden isännöintiä varten.

