Lounaisintialaisesta lukiosta lähtenyt hijab-huivin kielto oppitunneilla on kiristänyt muslimien ja hindujen välejä entisestään.

Kiista musliminaisten hijab-huivien käytöstä koulujen oppitunneilla on kiihtynyt mielenosoituksiksi ympäri Intiaa. Protestien myötä Lounais-Intian Karnatakan osavaltion koulut suljettiin tiistaina kolmeksi päiväksi.

Osavaltion pääkaupungissa Bangaloressa mielenosoitukset koulujen ympäristössä kiellettiin puolestaan kahdeksi viikoksi keskiviikkona, kertoo uutistoimisto AFP.

Kaupungin poliisikomentajanmukaan mielenosoitukset kiellettiin, sillä huivikieltoon liittyvät protestit muualla ovat ”johtaneet väkivaltaan sekä yleisen rauhan ja järjestyksen häiriintymiseen”.

Tilanne sai alkunsa tammikuussa Karnatakassa, kun paikallinen lukio Udupin hallintoalueella kielsi hijab-huivien käytön oppitunneilla.

Lukio perusteli kieltoa yhdenmukaisuudella sekä sillä, että opettajien olisi hyvä nähdä oppilaiden kasvot, kertoo Britannian yleisradio BBC. Musliminaisten käyttämä hijab peittää alleen hiukset ja kaulan.

Käytäntö on sen jälkeen yleistynyt osavaltion muissa kouluissa. Perusteena koulut ovat käyttäneet opetusministeriön määräystä.

Kieltoa vastustavien muslimiopiskelijoiden mukaan hijabin käyttö on heidän oikeutensa, joka on määritelty jo perustuslaissa.

Tilannetta ovat kiristäneet entisestään hinduopiskelijoiden vastamielenosoitukset kiellon puolesta. Jotkut hinduopiskelijat ovat lisäksi saapuneet kouluihin päällään hindulaisuuteen kuuluva huivi.

Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kiertävässä uutisvideossa näkyy, kuinka kieltoa puolustavat hinduopiskelijat huutavat uskonnollisia lausahduksia kouluun saapuvalle muslimiopiskelijalle Karnatakassa.

Intian noin 1,4 miljardista asukkaasta muslimeja on yli 200 miljoonaa. Islam on maan toiseksi suurin uskonto hindulaisuuden jälkeen. Karnatakan osavaltion noin 66 miljoonasta asukkaasta noin 12 prosenttia on muslimeja.

Muslimien syrjintä on kuitenkin tavallista, ja tilanteen on katsottu huonontuneen entisestään viime vuosina hindunationalistien valtakaudella. Intiaa on johtanut vuodesta 2014 pääministeri Narendra Modin hindunationalistinen kansanpuolue (BJP), jolla on vahva edustus myös Karnatakassa.

Huivikieltoa vastaan protestoitiin keskiviikkona ainakin Delhissä ja Kalkutassa.

Kalkutassa mielenosoittajat kertoivat uutistoimisto Reutersille aikovansa tulla paikalle uudelleen torstaina.

”Aiomme jatkaa protestointia kunnes hallitus lopettaa opiskelijoiden loukkaamisen”, sanoi paikalla mieltään osoittanut Tasmeen Sultana Reutersille.

”Haluamme perusoikeutemme takaisin. Meidän oikeuksiamme ei voi ottaa pois.”

Kiistaa on kommentoinut myös tyttöjen koulutuksen puolestapuhujana tunnettu Nobelin rauhanpalkinnon saanut pakistanilainen Malala Yousafzai. Yousafzai kuvaili tilannetta tiistaina Twitterissä ”kauhistuttavaksi”.

”Intian johtajien on lopetettava musliminaisten syrjiminen”, totesi Yousafzai.

Huivikielto tällä hetkellä on käsittelyssä oikeudessa.

Karnatakan osavaltion pääministeri Basavaraj Bommai vetosi tiistaina opiskelijoihin ja koulujen henkilökuntaan rauhan ylläpitämisen puolesta.

Osavaltion opetusministeri B. C. Nagesh on puolestaan olevansa huivikiellon puolella.