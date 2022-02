Mediat: Venäjän duuma­edustajalla Vladimir Žirinovskilla on pahoja korona­viruksen aiheuttamia keuhko­vaurioita – ottanut ainakin seitsemän venäläistä rokotetta

Venäläismedian nimettömät lähteet väittävät, että huomattava osa 75-vuotiaan Žirinovskin keuhkoista olisi tuhoutunut.

Venäjän liberaali­demokraattisen puolueen pitkäaikainen kansan­edustaja Vladimir Žirinovski, 75, on mediatietojen mukaan joutunut sairaalaan ja hengitys­koneeseen.

Eri uutislähteiden mukaan Žirinovskilla on koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttama keuhkokuume ja keuhkovaurioita. Uutistoimisto Interfax kertoi keskiviikkona nimettömiin lähteisiin viitaten, että 50–75 prosenttia Žirinovskin keuhkoista on tuhoutunut.

Interfaxille keskiviikkona Žirinovskin vointia kommentoinut liberaalidemokraattien duumaryhmän ensimmäinen varapuheen­johtaja Vasili Vlasov sanoi, että Žirinovski voi hyvin ja ”työskentelee asiakirjojen parissa”.

Vlasov ei vastannut tarkentavaan kysymykseen siitä, missä Žirinovski on.

Venäjän terveysministeriö vahvisti uutistoimisto Ria Novostille keskiviikkoiltana, että Žirinovski on ollut sairaalahoidossa 2. helmikuuta lähtien.

Torstaina viihde- ja uutiskanava Mash kertoi kanavallaan viestipalvelu Telegramissa, että Žirinovskin keuhkoista olisikin tuhoutunut viime tiedon mukaan jo 90 prosenttia. Mashin mukaan Žirinovskille annetaan insuliinia.

Žirinovski on kehunut aiemmin Venäjän mediassa, että hän on ottanut useita koronarokotuksia. Joidenkin lähteiden mukaan Žirinovskilla on seitsemän koronarokotusta sekä influenssarokotus.

Hän on ottanut ainakin kolme annosta Sputnik-rokotetta ja kolme annosta venäläistä Epivaccorona-rokotetta, kertoi uutissivusto Lenta joulukuussa. Moskovski Komsomoletsin mukaan hänellä on yhteensä seitsemän korona­rokotusta, ja Žirinovskin LDPR-puolueen sivujen mukaan kahdeksan.

Näistä ainakin Epivaccorona-rokote on todettu tehottomaksi, ja sen tuotanto keskeytettiin tammikuussa.

Suomessa Žirinovski muistetaan railakkaista, ultra­nationalistisista puheistaan. Esimerkiksi syksyllä 2020 Ilta-Sanomat kertoi, että Žirinovskin mukaan Suomi olisi pitänyt miehittää vuonna 1939. Vuonna 2006 hän vaati, että Venäjän hallituksen pitää ampua kaikki Venäjälle saapuvat muuttolinnut lintuinfluenssa vuoksi.

Huolimatta institutionaalisesta asemastaan Venäjän parlamentissa eli duumassa Žirinovski ei ole sen kummemmin Venäjän hallinnon vastustaja kuin läheinen kannattajakaan. Häntä voi luonnehtia osaksi systeemi­oppositiota eli näennäis­oppositiota.

Epädemokraattisissa maissa tällainen oppositio hyväksytään ja sen annetaan toimia, koska siitä ei ole mitään todellista haastetta valtiojohdolle.

Žirinovski on Euroopan unionin pakotteiden kohteena. Hänet lisättiin pakotelistalle syksyllä 2014 Ukrainaan liittyvien kommenttien vuoksi.

Suomessa Žirinovskin terveydentilasta ovat kertoneet aiemmin esimerkiksi Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV.

Venäjällä raportoitiin uutistoimisto Reutersin mukaan keskiviikkona 183 103 uutta korona­tartuntaa.