Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan länsimaiden ja Venäjän välinen kriisi on siirtynyt ”vaarallisimpaan hetkeen”, joka kestää ainakin muutaman päivän ajan. Johnson antoi kommenttinsa vierailullaan Naton päämajassa Brysselissä torstaina, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP sekä brittimediat.

Johnsonin mukaan käsillä on Euroopan suurin turvallisuuskriisi vuosikymmeniin. Tiedustelutiedot ovat Britannian pääministerin mukaan yhä synkkiä, mutta Johnson ei usko, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on vielä tehnyt päätöstä uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan.

”Rehellisesti sanottuna en usko, että päätöstä on vielä tehty. Mutta ei ole mahdotonta, että jotain kertakaikkisen katastrofaalista voi tapahtua hyvin nopeasti”, Johnson sanoi lehdistötilaisuudessa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

Myös Stoltenberg sanoi, että tämä on vaarallinen hetki Euroopan turvallisuudelle.

”Venäläisten joukkojen määrä kasvaa. Mahdollisen hyökkäyksen varoitusaika vähenee.”

Venäjä aloitti tänään kymmenpäiväiset sotaharjoitukset Valko-Venäjällä Mustallamerellä. Myös Ukraina pitää omat sotaharjoituksensa.

Ukrainan mukaan Venäjän merisotaharjoitukset ovat tehneet merenkulusta Mustallamerellä ja Asovanmerellä ”lähes mahdotonta”, Reuters kertoo.

Diplomatia eri maiden välillä jatkui torstaina. Britannian ulkoministeri Liz Truss keskusteli Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa Moskovassa, Johnson vieraili Brysselissä, ja Venäjän, Ukrainan, Ranskan ja Saksan diplomaattien oli määrä tavata Berliinissä. Toisaalta Lavrov ilmoitti, että jos EU antaa yhteisen vastauksen Venäjän eri Euroopan maille lähettämiin nootteihin, katkeavat keskustelut Venäjän ja lännen välillä.

EU antoi yhteisen vastauksen. Lisäksi Nato ja Yhdysvallat ovat ilmoittaneet, että Venäjän päävaatimukset ovat suoralta kädeltä mahdottomia hyväksyä.

Truss puolestaan varoitti Lavrovia, että Venäjälle pannaan kovat pakotteet, mikäli Ukrainaan hyökätään, Reuters kertoo.

Trussin ja Lavrovin tapaaminen ei Lavrovin kommenttien perusteella sujunut kovin hyvin. Lavrov sanoi olevansa ”vilpittömästi pettynyt, että se, mitä meillä on, on keskustelu mykän ja kuuron ihmisen kesken”.

”Näyttää, että kuuntelemme. Emme kuitenkaan kuule”, Lavrov sanoi Reutersin mukaan.

Trussin matka Moskovaan oli jo pidempään jatkuneen sukkuladiplomatian jatkoa. Aiemmin tällä viikolla Ranskan presidentti Emmanuel Macron vieraili sekä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa että Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Toisin kuin Yhdysvaltojen ja Britannian johtajat, Macron on ollut varovaisempi sanoissaan ja ollut luottavainen, ettei Venäjä ole lähiaikoina hyökkäämässä uudestaan Ukrainaan.

Venäjä on viime kuukausina koonnut Ukrainan rajoille jopa 130 000 sotilaan joukot. Venäjä on jatkuvasti kiistänyt, että se suunnittelisi naapurimaansa valtausta. Venäjä on kuitenkin ilmoittanut, että se on valmis määrittelemättömiin ”sotilaallis-teknisiin toimiin”, mikäli länsimaat eivät vastaa sen vaatimuksiin.