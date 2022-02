Yhteensä uusia ydinreaktoreita haluttaisiin ottaa tulevina vuosina käyttöön 14.

Ranska aikoo rakentaa ainakin kuusi uutta ydinreaktoria tulevina vuosikymmeninä, presidentti Emmanuel Macron ilmoitti torstaina.

Lisäksi Ranska selvittää kahdeksan reaktorin rakentamista. Yhteensä uusia reaktoreita haluttaisiin ottaa tulevina vuosina käyttöön siis 14. Reaktorit olisivat niin sanottuja uuden sukupolven EPR2-reaktoreita, jotka kehittää valtion energiayhtiö EDF, Macron sanoi.

Hän julkisti torstaina uuden ydinvoimastrategian.

Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Ydinvoimalat auttavat Macronin mukaan Ranskaa siirtymään pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Ranska tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Macronin mukaan suunnitelmana on, että EDF rakentaa ja operoi uusia voimalaitoksia ja valtio turvaa EDF:n rahoituksen. Voimalaitoksiin satsataan julkisia varoja kymmeniä miljardeja euroja. Ensimmäisen uuden EPR-reaktorin on määrä tulla käyttöön vuoteen 2035 mennessä, Macron sanoi.

EDF on ollut viime aikoina vaikeuksissa. Sen ydinvoimaloissa on havaittu korroosio-ongelmia, ja niiden vuoksi useita vanhoja ydinvoimaloita on jouduttu ottamaan pois käytöstä pitkiksi ajoiksi.

Macronin mukaan Ranska haluaisi myös pidentää vanhempien ydinvoimaloiden käyttöikää nykyisestä 40 vuodesta 50 vuoteen, mikäli se on turvallista. Lisäksi Macron lupasi nopeuttaa aurinko- ja tuulivoiman kehitystä Ranskassa.

Uusi ydinvoimalastrategia vahvistaa Macronin sitoutumista ydinvoimaan. Ranska on maailman suhteellisesti eniten ydinvoimaa käyttävä maa. Sen sähköntuotannosta noin 70 prosenttia tehdään käytössä olevissa 56 reaktorissa.