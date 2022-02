Ydinaseita Tanskan maaperällä ei sallita.

Tanska saattaa tulevaisuudessa sallia yhdysvaltalaisten sotilaiden sijoittamisen alueelleen. Joukkojen sijoittamisen salliminen Tanskaan tapahtuisi osana uutta kahdenvälistä puolustussopimusta Yhdysvaltojen ja Tanskan välillä, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja brittilehti Financial Times.

”Yhdysvallat on lähestynyt Tanskaa ja ehdottanut kahdenvälistä puolustusyhteistyötä”, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoi toimittajille torstaina AFP:n mukaan.

”Yhteistyön tarkkaa luonnetta ei ole vielä määritelty, mutta se voi pitää sisällään yhdysvaltalaisten joukkojen, välineistön ja sotatarvikkeiden sijoittamisen Tanskan kamaralle.”

Neuvotteluja sopimuksesta on käyty pääministerin mukaan noin vuoden ajan, eivätkä ne liity suoraan länsimaiden ja Venäjän väliseen nykykriisiin ja Ukrainan tilanteeseen. Kriisi kuitenkin korostaa tarvetta suuremmalle yhteistyölle, eikä vapautta, rauhaa ja turvallisuutta voi ottaa annettuna, Frederiksen sanoi.

Norja, Viro, Latvia ja Liettua ovat jo solmineet Yhdysvaltojen kanssa vastaavanlaiset sopimukset, Frederiksen ja Tanskan puolustusministeri Morten Bødskov sanoivat torstaina.

Tanska on puolustusliitto Naton yksi perustajajäsen. Tanska ei ole sallinut ulkomaisten joukkojen läsnäoloa maaperällään sitten 1950-luvun, kun se kielsi Neuvostoliiton painostuksesta Yhdysvaltoja sijoittamasta joukkoja maaperälleen. Tanskalle kuuluvan Grönlannin itsehallintoalueen osalta voimassa on ollut erillinen sopimus, jonka nojalla Grönlannissa on Yhdysvaltojen Thulen lentotukikohta.

”Nato ja Yhdysvallat ovat turvallisuutemme takaajia. Sen takia liittoudumme Yhdysvaltojen kanssa, kun länsimaisia arvoja, kuten demokratiaa ja vapautta, uhataan”, Bødskov sanoi AFP:n mukaan.

Vaikka mahdollisen sopimuksen yksityiskohdista ei ole vielä tietoa, Tanskalla ei ole suunnitelmia sallia maaperällään Yhdysvaltojen sotilastukikohtaa. Kyse on pikemminkin sotilasharjoituksista yhdysvaltalaisjoukkojen kanssa ja tiiviimmästä merivoimien yhteistyöstä, puolustusministeri Bødskov kertoi.

Myöskään ydinaseita Tanskan maaperällä ei tulla sallimaan, vaikka Yhdysvallat sitä erikseen ehdottaisi, Bødskov sanoi.

Aiemmin tällä viikolla Tanska ilmoitti nostavansa puolustusvoimiensa valmiustilaa vastauksena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamalle ”sotilaalliselle paineelle, jota on mahdotonta hyväksyä”.