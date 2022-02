The New York Times ja The Washington Post kertovat uusia tietoja Donald Trumpin suhteesta arkistointiin. Capitolin mellakka tutkiva komitea on joutunut pyytämään teleoperaattoreilta yksityisten kännyköiden puhelutietoja.

Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin tekemisistä puuttuu tietoja. Osan itseensä liittyvistä asiakirjoista Trump vaikuttaa vieneen itse pois Valkoisesta talosta.

The New York Times -lehden mukaan Yhdysvaltain kongressiin tammikuussa 2021 tehtyä hyökkäystä tutkiva edustajainhuoneen komitea on löytänyt huolestuttavan vähän tietoja esimerkiksi mellakan tapahtumapäivän puheluliikenteestä.

Tietoja on vain vähän Trumpin omasta puheluliikenteestä sekä Valkoisen talon ja sen työntekijöiden puheluista. Tiedossa on, että Trump käytti presidentille määrätyn puhelimen lisäksi mielellään henkilökohtaista kännykkäänsä ja myös avustajiensa puhelimia.

Tästä syystä komitea on oikeusteitse esittänyt tietopyynnön puhelinoperaattoreille, joilla on pääsy henkilökohtaisten liittymien puhelutietoihin.

Toisaalta edustajainhuoneen valvontakomitea on myös saanut haltuunsa puheluraportteja, jotka on ensin revitty ja sitten teipattu takaisin kokoon.

The New York Timesin ja sen lähteiden mukaan tämä viittaa siihen, että Trump on saattanut yrittänyt hävittää tiedot, minkä jälkeen joku muu on pelastanut asiakirjat, jotka Yhdysvaltain lain mukaan pitää arkistoida.

Yhtenä The New York Timesin lähteistä on lehden Valkoisen talon -erikoistoimittaja Maggie Habermanin pian ilmestyvä kirja Confidence Man. Se käsittelee Trumpia ja tämän presidenttikautta.

Kirjan mukaan Valkoisen talon työntekijät huomasivat toistuvasti, että rakennuksen vessat olivat tukkeutua, koska niihin tungettiin revittyjä paperitulosteita.

Trumpin tavasta repiä asiakirjoja on kertonut myös Politico-lehti vuonna 2018.

Yhdysvaltain presidentin tehtäviä hoitavaa ihmistä koskee asiakirjoja koskeva lainsäädäntö. Presidentillä ei ole oikeutta tuhota itseään koskevia asiakirjoja.

The Washington Post kertoo, että presidenttiä koskevien asiakirjojen säilyttämisestä vastaava kansallisarkisto on havainnut, että Trump on vienyt erittäin salaisia asiakirjoja pois Valkoisesta talosta yksityisasuntoonsa Mar-a-Lagoon.

Lehden mukaan asia kävi ilmi, kun kansallisarkisto sai haltuunsa 15 laatikollista asiakirjoja, jotka oli aiemmin kuljetettu pois Valkoisesta talosta Trumpin Mar-a-Lagon asuntoon. Ainakin yksi rekkakuormallinen asiakirjalaatikoita on The Washington Postin julkaisemien kuvien mukaan siirretty 14. tammikuuta 2021.

Lehti kertoo, että kyseessä olevat asiakirjat saattavat olla sellaisia, joita Trumpilla oli tapana viedä presidenttiaikanaan työtiloistaan Valkoisen talon asuintiloihin mahdollisesti myöhemmin luettavaksi.

Varmuutta siitä, miten asiakirjoja on päätynyt Trumpin yksityisasuntoon Mar-a-Lagoon ei ole, The Washington Post kirjoittaa.

Kansallisarkisto sai haltuunsa Mar-a-Lagoon viedyt laatikolliset tammikuussa. Torstaina kansallisarkisto pyysi Yhdysvaltain oikeusministeriötä tutustumaan asiaan, mutta vielä silloin ei ollut tiedossa aikooko liittovaltion poliisi FBI käynnistää asiasta tutkintaa.

The Washington Postin lähteiden mukaan Mar-a-Lagosta löytyneiden asiakirjojen joukossa on salausluokaltaan huippusalaisiksi merkittyjä asiakirjoja.

Salausluokkaa ”huippusalainen” käytetään sellaisiin asiakirjoihin, joiden joutuminen asiaan kuulumattomien ihmisten tietoon voidaan ”kohtuudella odottaa aiheuttavan poikkeuksellisen vakavaa haittaa kansalliselle turvallisuudelle”, lehti lainaa yhdysvaltalaisia arkistointimääräyksiä.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka monta näitä huippusalaisia asiakirjoja on löydetty. Myöskään niiden aihepiiri ei ole tiedossa.

Lehden mukaan kansallisarkisto oli havainnut viime kesänä, että sille aiemmin toimitetusta aineistosta puuttui tietoja ainakin Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin välisestä yhteydenpidosta.