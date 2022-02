Kyberhyökkäys, tarkkaan tähdätty ohjusisku, videolavastus vai jotain muuta? Mitä arvaamattomampi Venäjä on, sitä paremmin se säilyttää neuvotteluasemansa, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Laura Halminen.

Useat länsimaat odottavat nyt merkkiä siitä, mitä Venäjä aikoo tehdä Ukrainan suhteen. Monet ovat kallistuneet sille kannalle, ettei selkeää ennakkovaroitusta välttämättä tule.

Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n viranomaislähteiden mukaan mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan voi tulla tieto vasta sitten, kun se on jo käynnissä.

Yksimielisyyttä ei ole siitäkään, aikooko Venäjä käyttää Ukrainan rajoille kokoamiaan yli sataatuhatta sotilasta juuri siihen, että he hyökkäävät Ukrainaan.

”Minä toivon ja uskon, ettei laajamittaista sotaa tule”, Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa totesin torstaina Yleisradion järjestämässä chat-tilaisuudessa.

”Valitettavasti rajoitetut sotilaalliset toimet ovat kuitenkin mahdollisia”, Kajanmaa jatkoi.

Rajoitetuilla sotilaallisilla toimilla voidaan tarkoittaa vaikkapa erikoisjoukkojen tekemiä iskuja, sabotaasia, mellakan lietsomista tai ohjusiskuja valikoituihin kohteisiin.

Myös CNN:n haastateltavat ovat ottaneet eversti Kajanmaan tavoin ”rajoitetut sotilaalliset toimet” huomioon. Niihin voisi lukeutua esimerkiksi kyberhyökkäys.

Vuoden ensimmäinen tapahtui tammikuussa.

Lue lisää: Microsoft: Ukrainaa vastaan tehty kyber­hyökkäys voi olla laajempi kuin aluksi arvioitiin

Kyberhyökkäyksellä voidaan tavoitella erilaisia vaikutuksia. CNN:n lähteet spekuloivat, että hakkeroinneilla voitaisiin yrittää romuttaa ukrainalaisten luottamus vallanpitäjiin eli presidentti Volodymyr Zelenskyiin ja hänen hallintoonsa.

” Kyberhyökkäyksellä voidaan tavoitella erilaisia vaikutuksia.

Yhdysvallat ja Britannia ovat lähettäneet Ukrainaan asiantuntijoita selvittämään, mitä Venäjä puuhaa maan tietoverkoissa. Myös Virossa toimiva Naton kyberturvallisuuden osaamiskeskus tarjoaa Ukrainalle apua.

Aiemmin helmikuussa Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi, että Venäjä suunnittelee julkaisevansa joukkomurhaa esittävän lavastetun videon. Videon julkaisemisella pyrittäisiin lavastamaan Ukraina syylliseksi. Näin Venäjä voisi perustella sotatoimia Ukrainaa vastaan.

Videohanke on saattanut mennä mönkään. Pentagonin mukaan siksi, että videota koskevat tiedustelutiedot julkaistiin.

Torstaina Yhdysvaltain ulkoministeriö päivitti Ukrainaa koskevaa matkustustiedotettaan. Sen mukaan Yhdysvallat ei pysty evakuoimaan kansalaisiaan. Siinä todetaan myös, että sotilaalliset toimet voivat alkaa koska tahansa – ilman varoitusta.

Onko Yhdysvallat hyökkäyspuheiden suhteen oikeassa, sitä on vaikea arvioida. Yhdysvaltojen tiedustelukoneisto on melko ylivertainen. He tietävät Venäjästä monta asiaa, joita ei ole tuotu julki.

Mutta Yhdysvallat on myös suurvalta, jonka julkiset viestit kuuluvat Venäjänkin korviin. Kehottamalla kansalaisiaan lähtemään Yhdysvallat viestii, ettei se harkitse sotilaallista väliintuloa, mikäli Venäjän asevoimat hyökkää Ukrainaan.

Informaatio, sen hallinta ja annostelu ovat nykytilanteen keskiössä. Ne eivät pelkästään kerro tapahtumista, vaan myös tuottavat tapahtumia ja osallistuvat niiden kulkuun.

Venäjä tietää tämän, muuten mitään videolavastusta ei olisi edes harkittu.

Yhtenä merkkinä pidetään sitä, miten Venäjän valtionjohto viestii omille kansalaisilleen. Muitahan he lähinnä uhkailevat. Jos kansalaisia valmistellaan sotaan, se melko varmasti näkyy mediassa.

Toistaiseksi Venäjän televisiossa on keskitytty lähinnä Ukrainan ja presidentti Zelenskyin halveksumiseen sekä paisuttelemaan Yhdysvaltojen ja Naton aiheuttamaa uhkaa.

”Vaikka tämän hetken narratiivi on se, ettei Venäjä aloita sotaa, tarvittaessa näkemys saadaan käännettyä hyvin helposti uuteen asentoon”, kirjoitti HS:n Venäjään ja Ukrainaan perehtynyt toimittaja Jussi Konttinen aiemmin helmikuussa.

Lue lisää: Toimittaja Jussi Konttinen tuijotti aamusta iltaan Venäjän tv:tä, ja kävi hyvin selväksi, mitä maan johto haluaa kansalle juuri nyt viestiä

Venäjän joukkojen ja kaluston siirtämistä sekä Valko-Venäjälle että Ukrainan rajojen läheisyyteen on seurattu herkeämättä. Venäjä tietää sen, ja saattaa käyttää niistä syntyvää uhkaa hyväkseen.

Tätä kutsutaan pelotevaikutukseksi, jota Venäjä puolestaan hyödyntää käydessään korkean tason diplomaattisia neuvotteluita.

Sotatiede tuntee termin ”sodan sumu”. Sotateoreetikko Carl von Clausewitzin kehittämällä sanaparilla kuvataan tietojen puuttumista tai niiden epämääräisyyttä sotatoimien osallistujille.

” Sitä, mitä ei voi ennakoida, on vaikeampi torjua.

Jos verrataan sotaa tietokonepeliin, sumu on harmaaksi jäävä alue näytön reunassa, jossa piilottelevia vihollisia pelaaja ei näe.

Sitä, mitä ei voi ennakoida, on vaikeampi torjua.

Venäjä pitää itseään tässä taitavana. Se teki aloitteen vaatimalla turvatakuita ja pyrkii pitämään aloitteen hyppysissään.

Tähän tapaan Venäjä toimi vallatessaan Krimin vuonna 2014: valtausta ei osattu ennakoida.

Jos Venäjä haluaa yllättää, voi Yhdysvallat joutua näkemään vaivaa pysytelläkseen perässä. Ilman yllätyksellisyyttä Venäjä menettää neuvotteluvalttinsa eli pelotteen – aikoo se sitten oikeasti hyökätä Ukrainaan tai ei.