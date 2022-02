Saksan liittokanslerin matka Ukrainaan ja Venäjälle tapahtuu hyytävällä hetkellä.

Berliini

Joulukuussa virkaansa astuneen Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin alkutaival on ollut kompuroiva. Sodanuhka Euroopassa on tihentynyt jo parin kuukauden ajan, ja suurin osa siitä ajasta on ihmetelty, missä EU:n mahtivaltion johtaja oikein lymyilee.

Ero edeltäjän Angela Merkelin kriisijohtajuuteen näyttää suurelta. Vertailu on tietenkin epäreilu, koska Merkel kasvoi arvostettuun asemaansa 16 vuoden aikana ja Scholz on vasta aloittanut. Silti Scholz on ehtinyt herättää paljon arvostelua.

Tammikuussa Scholzin hiljaisuus ruokki huhuja ja sai aikaan epäilyn neuvottomuudesta ja Venäjän myötäilystä – tai molemmista.

Saksan demaripuolueen edellisen liittokanslerin Gerhard Schröderin työskentely ja vaikuttaminen Venäjän hyväksi on ollut näkyvä puheen- ja järkytyksenaihe niin Saksassa kuin muuallakin. Demarit ovat joutuneet vakuuttelemaan, että Schröder ei määrittele enää Saksan linjaa.

Kuluneella viikolla Scholz näytti päättäneen terästäytyä. Maanantaina hän vieraili Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin vieraana. Sen jälkeen hän on osallistunut useiden muiden johtajien kanssa tapaamisiin ja neuvotteluihin, joissa Venäjän Ukrainaan kohdistamaan uhkaan on haettu liennytystä ja liittolaisten strategiaa hyökkäyksen varalle punottu.

Onko Saksa siis vihdoin palannut kartalle kansainvälisten kriisien hoitajana ja uskottavuus saavutettu? Ei aivan.

Washingtonissa molemmat valtiojohtajat kyllä vakuuttivat saumatonta liittolaisuutta. Scholz sanoi, että Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan seuraisi kovat sanktiot, joista liittolaiset ovat yksimielisiä.

”Absolutely together” -puheesta huolimatta Saksan ja Yhdysvaltojen strategiassa on näkyvä ero.

Yhdysvallat on valinnut avoimen linjan jopa tiedustelutietojen julkistamisessa ja sanonut selvästi, että Itämeren uusinta kaasuputkea Nord Stream 2:ta ei oteta käyttöön, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Scholzin perustelu vaieta kaasuputken kohtalosta on nyt se, että kaikkia kortteja ei ole syytä paljastaa.

Putki tulee kuitenkin Saksan maaperälle, ja käytännön toimet siihen liittyen ovat Saksan käsissä.

Scholzille kaasuputki on vaikea asia. Jo nyt miljardeja maksaneen putken käyttöönoton peruminen toisi valtavat sakot, ja lisäksi Saksa on riippuvainen Venäjän kaasutoimituksista.

Perustelu neuvottelutaktiikasta ei ole aivan uskottava. Vielä joulukuussa hän toisti jo vuosia vanhan Saksan kannan, että kyseessä on taloudellinen hanke.

Se lausunto oli kiristyneessä turvallisuusilmapiirissä monien asiantuntijoiden mukaan virhe, sillä Scholz rajasi yhden mahdollisen sanktion ulos keinovalikoimasta. Tammikuussa hän pyöristi kantaansa ja sanoi, että kaikki vaihtoehdot ovat käytettävissä Venäjää vastaan, jos se hyökkää Ukrainaan.

”Venäjä joutuu maksamaan kovan hinnan”, on lause, jota Saksan johto nyt toistelee. Myös Saksa on valmis maksamaan. Mutta kaasuputken nimeä Scholz ei sano ääneen.

Hän seisoi Washingtonissa hymyillen Bidenin rinnalla ja näytti joidenkin saksalaiskommentaattorien mielestä koululaiselta Bidenin vakuuttaessa, että putken tarina on ohi, jos Venäjä hyökkää.

Scholzilla voi olla pian uusi tilaisuus vakuuttaa. Hänen kalenterissaan on maanantaina vierailu Kiovaan ja tiistaina Moskovaan.

Tilanteessa, jossa länsimaat kehottavat kansalaisiaan jättämään Ukrainan nopeasti, ja amerikkalaisten tiedustelutietojen mukaan Venäjän hyökkäys saattaa tapahtua keskiviikkona, vierailun ajoitus on hyytävä.

Jos Scholz ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tiistaina, kuten aiottua, Scholz voi saada merkittävän roolin kriisissä. Uusi askel olisi se, että hän mainitsisi Moskovassa Nord Stream 2:n nimeltä.

Suomi on Saksan tavoin kiistänyt Nord Stream -kaasuputkien poliittisuuden johdonmukaisesti alusta asti, eikä ole liikkunut kannanotoissaan edes sen vertaa kuin Saksa. Joulukuun EU-huippukokouksessa pääministeri Sanna Marin sanoi Der Spiegel -lehden mukaan, että energiakysymyksiä ei pitäisi ottaa osaksi konfliktia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puolestaan kieltäytyi ottamasta asiaan kantaa Die Zeit -lehden haastattelussa tammikuussa. Niinistö sanoi, että kyseessä on Saksan asia, eikä aihe näytä olevan neuvottelupöydässä.

Perjantaina ilmestyneessä Der Spiegel -lehden haastattelussa hän sanoi, ettei tiedä tarkkaan, mikä Saksan kanta kaasuputkeen nyt on.

Saksan Schröderin tavoin myös suomalaiset konkaripoliitikot Esko Aho ja Paavo Lipponen ovat olleet Venäjälle hyödyllisiä tienavaajia EU:ssa ottaessaan vastaan tehtäviä venäläisyhtiöissä. Suomessa asiaa on kyseenalaistettu vähän.

Euroopan parlamentti kiinnitti asiaan vastikään kriittistä huomiota. Aho kommentoi asiaa HS:lle: ”Kun tulin valituksi [venäläisen Sperbankin hallintoneuvostoon], tarkistin totta kai Suomen valtionjohdolta, onko sopivaa ja fiksua olla mukana. Sain vihreää valoa.”

Mikä Ukrainaan kohdistuvan uhan lopputulema onkaan, Suomella on Saksan tavoin perinpohjainen uudelleenarvioinnin paikka siitä, mitä tulee sopivaan ja fiksuun.

Lue lisää: USA: Venäjän hyökkäys Ukrainaan mahdollinen lähipäivinä – Putin ja Biden keskustelevat tänään, USA lähettää lisää joukkoja Puolaan

Lue lisää: Maailma pelkää Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, ja samalla Suomeen puuhataan ydin­voimalaa Venäjän rahoilla

Lue lisää: Saksassa turhautuminen Venäjä-politiikkaan kasvoi koviin mittoihin – ”Vastuutonta ja häpeällistä”, kommentoi tutkija

Lue lisää: Ennen Saksa oli se, joka jyrähti Venäjälle, mutta onko maa nyt polvillaan? Angela Merkelin äänet peri nuori demari­nainen, joka selittää HS:lle ”uutta idän­politiikkaa”

Lue lisää: ”Suomelle tilanne on hälyttävä” – Venäjä viritti paineen äärimmilleen ja Saksan liitto­kansleri teki ison virheen Nord Stream 2:n yhteydessä, sanoo saksalais­tutkija HS:lle