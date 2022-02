Varoja on tarkoitus ohjata myös suoraan afganistanilaisille. On epätavallista, että Yhdysvaltain hallinto ottaa haltuunsa omalla maaperällään toisen valtion varallisuutta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden haluaa käyttää Afganistanin keskuspankin jäädytettyjä varoja New Yorkin World Trade Centerin terrori-iskujen uhrien omaisten korvauksiin ja Afganistanin humanitääriseen apuun. Asiasta kertoo sanomalehti The New York Times.

Afganistanin keskuspankki on tallettanut New Yorkiin yhteensä noin 7 miljardin dollarin varat, jotka jäädytettiin, kun äärijärjestö Taleban valtasi Kabulin viime elokuussa.

NY Timesin lähteiden mukaan summa on tarkoitus jakaa niin, että puolet siitä menee syyskuussa 2001 tapahtuneiden iskujen uhrien omaisille ja puolet välittömään humanitääriseen apuun Afganistanissa. Iskuissa kuoli lähes 3 000 ihmistä.

Tähän tarvitaan oikeuden päätös, jota varten Yhdysvaltain hallinnossa aloitetaan menettelyt. Toimista on tarkoitus ilmoittaa julkisesti perjantaina.

On hyvin epätavallista, että Yhdysvaltain hallinto ottaa tällä tavoin haltuunsa omalla maaperällään toisen valtion varallisuutta. Neuvottelut asiasta ovat kestäneet lähteiden mukaan jo kuukausia.

Kabulin valtauksen aikaan Afganistanin presidentti Ashraf Ghani ja maan keskuspankin johtaja pakenivat maasta. Yhdysvaltain keskuspankki jäädytti Afganistanin hallinnon varat New Yorkissa, koska ei ollut enää selvää, kuka on niihin on laillisesti oikeutettu.

Taleban katsoo olevansa varojen omistaja. Yhdysvallat tai mikään muukaan maa maailmassa ei kuitenkaan ole tunnustanut Talebanin hallintoa.

Syksyllä WTC-iskujen uhrien omaiset aloittivat useita oikeusjuttuja, joissa vaadittiin osuutta Afganistanin keskuspankin varoista. Osa omaisista katsoo olevansa oikeutettuja korvauksiin, osa haluaisi rahojen menevän suoraan afganistanilaisille.

Kahden vuosikymmenen ajan Afganistan oli äärimmäisen riippuvainen ulkomaiden tarjoamasta taloudellisesta avusta. Kun länsimaat vetivät pois tukensa Talebanin hallinnon kaapattua vallan, maan pankkijärjestelmä alkoi luhistua.

Afganistanin valuutan, afgaanin, kurssi on syöksynyt ja kuluttajahinnat ovat epävakaat. Sadattuhannet ihmiset eivät ole saaneet palkkojaan hallinnon syrjäyttämisen jälkeen. YK:n mukaan yli puolta maan väestöstä uhkaa akuutti nälänhätä.