Niinistön mukaan puhelinkeskustelu Venäjän uusista vaatimuksista käytiin joulukuussa hyvin muodolliseen sävyyn.

Berliini

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo saksalaisen Der Spiegel -lehden haastattelussa, että hänen pitkään tuntemansa Venäjän presidentti Vladimir Putin on muuttunut viime aikoina aiempaa päättäväisemmäksi.

Syksyn ajan joukkojaan Ukrainan rajalle keskittänyt Venäjä julkisti joulukuussa turvallisuusvaatimuksia, jotka muuttivat turvallisuustilanteen huolestuttavaan suuntaan.

Niinistö puhui vaatimuksista Putinin kanssa tuoreeltaan puhelimessa joulukuussa. Hänen mukaansa Putin oli ”erittäin muodollinen” siinä osassa puhelinkeskustelua, kun vaatimuksista tuli puhetta.

”Hän kuulosti siltä kuin lukisi lauseet paperista. Hän halusi vain toistaa vaatimukset, enempää hän ei sanonut”, Niinistö kertoo.

Niinistö kertoo haastattelussa pettyneensä erittäin syvästi ”Brysseliin”, koska Venäjän vaatimuksiin ei otettu EU:ssa heti tiukkaa yhteistä kantaa.

”Ei edes Euroopan parlamentti, joka yleensä ottaa kantaa kaiken maailman epäkohtiin, reagoinut spontaanisti joulukuussa. Se oli minusta kiusallista”, Niinistö sanoo.

Niinistö on itse jo pitkään puhunut tiiviimmän eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan puolesta.

Niinistön mukaan hänen on mahdotonta arvioida, mitä Putin nyt haluaa. Hän kertoo uskovansa, että tilanteessa on kysymys ennen kaikkea Ukrainasta ja että Minskin sopimuksen toteutus on Venäjälle ydinkysymys. Samoin hän arvioi tilannetta tammikuun lopussa The Washington Postille.

Tammikuun 21. päivänä Putin mainitsi Minskin sopimuksen myös puhuessaan Niinistön kanssa puhelimessa.

”Hän mainitsi Minskin sopimuksen. En sanonut mitään siihen. Mutta Kremlin tiedotteessa sanottiin, että molemmat presidentit korostivat sopimuksen tärkeyttä”, Niinistö kertoo.

Niinistö toteaa, ettei tiedä, mitä Putin tarkalleen ajattelee pakotteista, jotka Venäjää uhkaavat, jos se hyökkää Ukrainaan. Hänen mukaansa Venäjä on kuitenkin valmis maksamaan kovan hinnan asioista, jotka ovat sille tärkeitä.

Puhetta Ukrainan ”suomettamisesta” Niinistö ei kertomansa mukaan ymmärrä. Sanalla on Suomessa huono kaiku, hän muistuttaa.

”Sellaisen ehdottaminen mallina jollekin maalle on täysin väärin.”

