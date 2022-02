Ensimmäiset protestoijat ovat saapumassa Pariisiin perjantaina. Vastassa on tuhansia poliiseja.

Pariisissa saattaa olla tiedossa tukala viikonloppu, kun koronarajoitusten vastustajat ovat saapumassa kaupunkiin.

Ranskan maanteillä oli perjantaina iltapäivällä tuhansittain mielenosoittajia, jotka olivat lähteneet liikkeelle eri puolilta maata ja ajoivat kohti Pariisia. Ensimmäisten letkojen on määrä saapua Pariisiin perjantai-iltana, kertoo uutistoimisto AFP.

Ranskan Convoy-mielenosoitus – ranskaksi Convoi de la liberté eli Vapauden saattue – toimii samalla periaatteella kuin esikuvansa, Kanadan Convoy.

Hajanaisista tiedoista on tosin mahdoton päätellä, mitä Pariisissa tulee tapahtumaan. Ranskan hallitus on valmistautunut lauantain protestiin lähettämällä kaduille noin 7 000 poliisia. Joukossa on runsaasti mellakkapoliiseja, joilla on panssaroituja ajoneuvoja.

Poliisilla on määräys toimia päättäväisesti.

”Jos ihmiset haluavat osoittaa normaalisti mieltään, he voivat niin tehdä”, Ranskan sisäministeri Gérald Darmanin sanoi AFP:n mukaan torstaina.

”Jos he haluavat tukkia liikenteen, me puutumme siihen.”

Suurin osa Ranskan Convoy-väestä on liikkeellä vastustamassa koronapolitiikkaa. Joukossa on kuitenkin ilmeisen paljon myös ihmisiä, joita sapettavat energian hinnat.

Vuonna 2018 Ranskaa ravistelivat niin sanotut keltaliiviprotestit, joiden kimmokkeena olivat erityisesti diesel-polttoaineen veronkorotukset.

Myös monella tämän viikonlopun mielenosoittajalla on keltaliivi yllään, voi päätellä uutiskuvista ja sosiaalisen median päivityksistä.