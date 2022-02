Myöhään perjantaina illalla YK:n pakolaisjärjestö kertoi, että pidätetyt toimittajat ja heidän kanssaan työskennelleet afganistanilaiset on vapautettu.

Toimittajia Kabulissa tammikuussa 2022. Mediaa vastaan kohdistuva uhka on kasvanut Afganistanissa, ja se kohdistuu erityisesti paikalliseen mediaan.

Kaksi ulkomaalaista toimittajaa pidätettiin Afganistanissa Kabulissa perjantaina. He olivat suorittamassa YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) tehtävää, kun heidät ja heidän kanssaan työskennelleet afganistanilaiset pidätettiin, järjestö kertoi Twitterissä perjantaina.

Myöhään perjantaina illalla järjestö kertoi, että heidät on vapautettu. Järjestö ei ole kertonut, kuinka monesta ihmisestä yhteensä on kyse.

Muun muassa brittilehti The Guardianin mukaan toinen pidätetyistä oli brittiläinen toimittaja, joka on entinen Britannian yleisradio BBC:n toimittaja ja uutisoinut Afganistanista pitkään. Toisen toimittajan kansalaisuudesta ei ollut myöhään perjantaina illalla tietoja.

Toimittajat ja heidän paikalliset kollegansa olivat raportoimassa Afganistanin humanitaarisesta kriisistä. Brittitoimittajan perhe kertoi olevansa erittäin huolestunut tämän turvallisuudesta.

The Guardianin mukaan Taleban teki pidätykset. Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid kommentoi lehden mukaan myöhään perjantaina, että heidät otettiin alun perin kiinni, sillä heillä ei ollut esittää henkilöllisyystodistuksia ja välttämättömiä lupia.

Toinen brittimies on The Guardianin mukaan ollut Afganistanissa pidätettynä ja vankilassa jo yli kaksi kuukautta. Mies on aiemmin työskennellyt kuvaajana BBC:lle, mutta hän ei ole pitkään aikaan enää työskennellyt journalismin parissa. Hän asuu Afganistanissa. Hänellä ei ole ollut mahdollisuutta ottaa yhteyttä asianajajiin tai perheisiinsä.

The Guardianin mukaan pidätykset osoittivat, kuinka mediaa vastaan kohdistuva uhka on kasvanut Afganistanissa, kuten monet ihmisoikeusjärjestöt ovat varoittaneet.

Erityisesti häirinnän uhka kohdistuu paikalliseen mediaan. Taleban on ottanut kiinni tai pidättänyt ainakin 50 afganistanilaista toimittajaa ja muuta medioiden työntekijää elokuun jälkeen, Toimittajat ilman rajoja -järjestön tuoreessa raportissa todetaan. Moneen heistä kohdistettiin väkivaltaa, kun he olivat pidätettyinä.

