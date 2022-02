Ulkoministeriön mukaan 110 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Ukrainaan. Heistä noin 70 on kertonut oleskelevansa maassa vakituisesti.

Matkustajia Kiovan metrossa tällä viikolla. Ulkoministeriö on kehottanut suomalaisia poistumaan Ukrainasta.

Suomen ulkoministeriö kehottaa suomalaisia poistumaan välittömästi Ukrainasta.

Kehotus annettiin myöhään perjantai-iltana, kun ministeriö päivitti Ukrainan matkustustiedotetta.

”Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on jännittynyt Venäjän koottua joukkoja Ukrainan suunnalle. Tilanne on arvaamaton ja voi muuttua nopeasti”, tiedotteessa todetaan.

Vielä aiemmin päivällä konsuliasioiden yksikönpäällikkö Outi Saarikoski ulkoministeriöstä kommentoi HS:lle, että tiedotetta ei toistaiseksi oltaisi muuttamassa. Hän kuitenkin korosti, että tilanne elää.

Perjantain aikana muun muassa useat Euroopan maat antoivat kansalaisilleen kehotuksen poistua Ukrainasta.

Mikä tilanteessa muuttui?

Viestintäpäivystäjä Petra Sarias ulkoministeriöstä kertoo, että tilannetta on tarkasteltu koko ajan, ja perjantaina tultiin siihen johtopäätökseen, että matkustustiedotteen turvallisuustasoa on kiristettävä.

Hänen mukaansa perjantaina ei tapahtunut mitään yksittäistä tapahtumaa, joka olisi vaikuttanut kehotuksen tiukentamiseen.

Ulkoministeriön aiempi suositus oli välttää tarpeetonta matkustamista Ukrainaan. Tämä suositus oli annettu tammikuun lopussa.

”Tilannetta tarkastellaan koko ajan, ja muiden maiden kanssa käydään keskusteluja. Tilanteet voivat muuttua nopeasti”, kuvaa Sarias.

Konsuliasioiden yksikönpäällikkö Saarikoski kertoi lauantaina, että muutoksen taustalla olivat keskustelut muiden maiden kanssa ja tilanneanalyysin muutokset.

Suomen suurlähetystö Kiovassa jatkaa toistaiseksi toimintaansa normaalisti.

”Tilannetta tarkastellaan melkein tunti tunnilta”, sanoo Sarias.

Suomen Kiovan-lähetystössä työskentelee kahdeksan suomalaista.

Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikönpäällikkö Outi Saarikoski.

Ulkoministeriön mukaan 110 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Ukrainaan. Heistä noin 70 on kertonut oleskelevansa maassa pysyvästi.

Luvut antavat suuntaa Ukrainassa olevista suomalaisista, sillä kaikki eivät tee matkustusilmoitusta.

Mikäli tilanne eskaloituisi, Suomen kansalaisten ja pysyvästi Suomessa asuvien ulkomaalaisten avustaminen hätätilanteessa on määritelty konsulipalvelulaissa. Lain mukaan Suomen voi avustaa kriisitilanteessa kansalaisiaan kotimaahan tai lähimmälle turvalliselle alueelle.

Tällä hetkellä suomalaisia kehotetaan poistumaan Ukrainasta kaupallisilla lento- ja junayhteyksillä. Jos ne loppuisivat, Saarikoski arvioi, että esimerkiksi Pohjoismaat todennäköisesti koordinoisivat avustustoimiaan.

”EU:n pelastuspalvelumekanismi olisi myös yksi vaihtoehto. Se tarkoittaa periaatteessa siviililentojen kustannusten jakamista tietyn mekanismin mukaisesti. Avustettaville kotiutuslennotkin ovat aina maksullisia”, sanoo Saarikoski.

Hän huomauttaa, että Ukrainan tilanne on siinä mielessä erilainen, että sillä on maaraja neljän EU-maan kanssa ja reittejä on useampia.

YHDYSVALTAIN presidentti Joe Biden kehotti aiemmin Ukrainassa olevia amerikkalaisia poistumaan maasta välittömästi.

Venäjään viitaten Biden totesi uutiskanava NBC:n torstaina nauhoitetussa haastattelussa, että ”nyt ei olla tekemisissä terroristiorganisaation kanssa”.

”Tässä on kyse yhdestä maailman suurimmista armeijoista, ja tilanne voi mennä nopeasti hulluksi.”

Presidentti Biden totesi myös, että ”ei ole olemassa” sellaista tilannetta, jossa hän lähettäisi Yhdysvaltain joukkoja evakuoimaan maassa olevia amerikkalaisia.

”Kyseessä on maailmansota, jos amerikkalaiset ja venäläiset alkavat ampua toisiaan”, hän huomautti.