Tiedustelutietojen julkaisulla ennaltaehkäistään sotaa ja asemoidaan Venäjä selkeästi hyökkääjäksi, sanoo ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan lähipäivinä, varoittivat Yhdysvallat perjantai-illalla Suomen aikaa.

Lue lisää: USA: Venäjän hyökkäys Ukrainaan mahdollinen lähipäivinä – Putin ja Biden keskustelevat tänään, USA lähettää lisää joukkoja Puolaan

Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan Venäjä harkitsisi hyökkäystä ensi keskiviikkona, 16. helmikuuta. Näin tarkka päivämäärä voi tosin nimettömien lähteiden mukaan olla myös Venäjän disinformaatiota.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola vuonna 2020.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Yhdysvallat hakee tietojen julkaisemisella ennaltaehkäisevää vaikutusta ja vie Venäjältä mahdollisuuden yllätyshyökkäykseen.

”Tiedon todenperäisyys tiedetään Kremlissä. Saattaa olla piinallista, jos yllätyksen mahdollisuus viedään”, sanoo Aaltola.

”Kun tiedot vuodetaan, pyritään juuri estämään eskalaatiota ja poistamaan sodan sumua.”

Myös Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti Kristi Raik sanoo Yhdysvaltojen pyrkivän ennaltaehkäisemään sodan uhkaa siitä julkisesti puhumalla.

”Yhdysvaltain taktiikkana näyttää olevan, että tuominen julkisuuteen auttaa ehkäisemään ja välttämään hyökkäyksen”, sanoo Raik.

Raikin mukaan Venäjällä kaikki syy yritetään vierittää lännen niskaan sekä kiistämään, että Venäjä olisi hyökkäämässä. Tiedustelutietojen julkaiseminen on osa Yhdysvaltain de-eskalaatiotaktiikkaa, mutta myös Venäjä joutuu tahollaan arvioimaan tilannetta tietojen julkaisun jälkeen.

”Venäjä joutuu miettimään. Se ei halua toimia niin kuin Yhdysvallat väittävät heidän aikovan toimia.”

Aaltolan mukaan on myös tärkeää, että tiedustelutietojen julkaiseminen asemoi Venäjän selkeästi hyökkääjäksi. Aiemmin helmikuussa Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi Venäjän suunnitelleen videota, jolla se lavastaisi Ukrainan syylliseksi mahdolliseen hyökkäykseen.

Puhe hyökkäyssodasta asettaa Venäjän huonoon asemaan.

”Hyökkäyssota on tavattoman kiellettyä kansainvälisessä oikeudessa. Tämä epäsuorasti myös tukee Ukrainaa, koska kansainvälisen lain mukaan valtioilla on oikeus itsepuolustukseen kaikin mahdollisin keinoin”, arvioi Aaltola.

Syitä Yhdysvaltain tietojen julkaisemiseen ovatkin myös sytykkeen tarjoaminen Yhdysvaltain resurssien mobilisoimiseksi Naton itäiseen osaan ja muualle Eurooppaan, sekä länsimaiden yhtenäistäminen Ukrainan tueksi.

”Selkeästi kyse on demokraattisen Ukrainan eksistentiaalisesta uhkailusta. Demokraattisen solidaarisuuden tulee Suomessakin olla vahva.”

Yhdysvallat siirsi perjantaina F-16 sotakoneitaan Saksasta Romaniaan ”kansallisen turvallisuuden tukemiseksi.”

Yhdysvaltain tietoja Aaltola pitää luotettavina, vaikka tarkka luotettavuus tiedetäänkin vain Kremlissä.

”Pitäisin luotettavana perustuen siihen, mitä tiedetään Venäjän joukkojen sijoituksesta”, sanoo Aaltola.

Hänen mukaansa Venäjällä on sekä kyvyt hyökkäykseen että motiivi, sillä Venäjä on suoraan sanonut kokevansa Ukrainan olevan sen etupiiriä.

”Nyt kysymys on enää siitä aktuaalisesta päätöksestä, josta eilisessä tiedustelutiedossa oli kysymys. Yhdysvallat kokee, että sillä on tietoa siitä, että käskyjä on annettu hyökkäyksen aloittamisen valmistelussa.”

Tietoja Venäjän hyökkäyksen mahdollisuudesta on julkistettu jo useamman viikon ajan, mutta Aaltolan mukaan nyt sodan uhka Ukrainassa on varteenotettavampi kuin vielä kuukausi sitten. Euroopan maiden päätökset kehottaa kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta osoittavat, että tilannetta on arvioitu uudelleen.

Tietojen julkistamisella on ehkäisevä ja diplomaattista prosessia tukeva vaikutus. Pahimmillaan tiedot voivat lietsoa paniikkia Ukrainassa, mutta Aaltolan mukaan tämä ei kuitenkaan ole todennäköistä.

”Se ei ole kenenkään intressissä, että Ukraina joutuu halvaannuksen tilaan. En usko, että joutuu, Ukraina on käynyt sotaa vuodesta 2014 asti.”

Valkoisen talon turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan sanoi perjantaina Venäjän hyökkäyksen alkavan todennäköisesti ilmapommituksin ja ohjusiskuin.

Aaltolan mukaan tärkeää on se, millainen tilanne Ukrainassa kehittyisi: laajamittainen monen rintaman sota, jonka tavoitteena on Ukrainan hallinnon kaataminen; vai suppeampi taistelu, jolla otettaisiin de facto haltuun itäinen Ukraina tuomalla esiin venäläisiä sotilaita venäläisillä tunnuksilla.

”Rajoitettu operaatio saattaa olla todennäköisempi kuin laajamittainen invaasio”, arvioi Aaltola.

Raikin mukaan on myös vaikea arvioida, kuinka suuri hyökkäys olisi kyseessä varsinkaan tietämättä tarkalleen Yhdysvaltain tiedustelu­tietojen koko sisältöä. Ukrainassa tilanteeseen yritetään vielä suhtautua rauhallisesti.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan lauantaina, että uutiset hyökkäyksestä kuitenkin aiheuttavat hermostusta maassa. Zelensky vaati myös nähdä tarkat tiedot hyökkäyksestä.

”Kaikki tämä tieto vain lietsoo paniikkia, eikä auta meitä”, hän sanoi.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik Tallinnassa vuonna 2018.

Raik sanoo, että on niin ikään vaikea arvioida, onko tiedustelutiedoissa mukana liioittelua. Minkäänlaisesta taktisesta huijauksesta ei hänen mukaansa kuitenkaan ole kyse.

”Venäjän kaluston siirtoja on seurattu tarkkaan ja hyökkäysvalmius on kasvanut. On vaikea uskoa, ettei minkäänlaista hyökkäystä tulisi, mutta on myös vaikea sanoa, olisiko se laajamittainen”, hän sanoo.

”Jännitteen taso on vielä korkeammalla kuin aikaisemmin ja hermopeli kiristyy.”

Länsimaiden tulee Raikin mukaan varautua varsin laajaan keinovalikoimaan. Sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan lisäksi Venäjä voi kohdistaa kyberhyökkäyksiä Eurooppaan ja toteuttaa hybridioperaatioita.

Venäjä pyrkii juuri pitkäkestoiseen hermopeliin lännen kanssa, jossa se luo jatkuvaa hyökkäyksen uhkaa.

Maanantaina Putinin tapaamisessa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa nähtiin Raikin mukaan jälleen, että Venäjä ei aio kunnioittaa Ukrainan suvereniteettia. Venäjä saattaa toivoa, että jollakulla lännessä pettäisi hermo, ja Venäjä saisi myönnytyksiä Ukrainan suhteen.

”Se voisi tulla Minskin sopimusten pohjalta tai liittyen Naton laajenemista koskevaan keskusteluun, joka rajoittaisi Ukrainan valinnanvapautta”, arvioi Raik.

Lue lisää: Tämä Putinia hiertää: luuli Minskin sopimusta unelmiensa täyttymykseksi, mutta kävikin aivan toisin

Mielenkiinto kohdistuu hänen mukaansa myös Saksan uuden liittokanslerin Olaf Scholzin vierailuun Moskovassa ensi viikon tiistaina 15. helmikuuta, päivää ennen kuin Yhdysvaltain tietojen mukaan hyökkäys alkaisi, jolloin Venäjä voi testata Saksan kantoja ja neuvotteluvalmiuksia.

Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit Vladimir Putin ja Joe Biden keskustelevat tilanteesta lauantaina. Raik sanoo Yhdysvaltojen lähtevän keskusteluun tavoitteenaan hyökkäyksen estäminen, kun taas Venäjän etu on ylläpitää jännitteitä.

”Toivoa sopii, että taktiikka toimii niin kuin Yhdysvallat toivoo.”

Aaltolan mukaan tilanteessa liikutaan veitsenterällä, joka on ollut Venäjän tarkoituskin. Hänen mukaansa mahdollisuuksia sodan ehkäisyyn kuitenkin on.

”Toivon, että diplomatia ja vakaus voittaisivat”, hän sanoo.