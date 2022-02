Kanadan esimerkistä innoittuneita koronarajoituksia vastustavia mielenosoituksia on nähty myös Hollannissa ja Australiassa.

Kanadassa poliisi on lauantaina alkanut purkamaan Ottawassa liikennettä tukkivaa, koronarajoituksia vastustavaa rekkamielenosoitusta. Asiasta raportoivat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters sekä Britannian yleisradio BBC.

Freedom Convoy (suomeksi vapaussaattue) -nimellä tunnetut mielenosoitukset alkoivat tammikuun lopulla, kun sadat rekka- ja kuorma-autokuskit ajoivat Ottawaan vastustaakseen Yhdysvaltain rajan ylittämiseksi vaadittavaa koronarokotusta. Kaupungin keskusta on ollut siitä lähtien tukossa, ja mielenosoitus on laajentunut vastustamaan muitakin asioita.

Lauantaina poliisi ryhtyi Reutersin mukaan purkamaan mielenosoittajien muodostamaa tukosta yhdeltä Kanadan ja Yhdysvallat yhdistävältä sillalta. Kyseessä on silta, joka yhdistää kanadalaisen Windsorin kaupungin ja yhdysvaltalaisen Detroitin.

Mielenosoittajien sulku rajalla määrättiin perjantaina lopetettavaksi oikeuden päätöksellä, ja poliisi on vaatinut heitä poistumaan rauhallisesti. Protesti on kuitenkin jatkunut määräyksestä ja pyynnöistä huolimatta.

Kanadan Freedom Convoy -mielenosoitusten osallistuja heilutti Kanadan lippua parlamenttitalon edessä tiistaina 11. helmikuuta.

Kanadan mielenosoituksesta innoitusta saaneita protesteja on nähty useissa maissa eri puolella maailmaa.

Suomen ohella koronarajoituksia sekä hallintoa on vastustettu samaan tyyliin esimerkiksi Pariisissa, Hollannin Haagissa, Australian Canberrassa sekä Uuden-Seelannin Wellingtonissa.

Hollannissa sijaitsevaan Haagiin kokoontui lauantaiaamusta lähtien satoja ajoneuvoja. Ne estivät pääsyn maan hallituksen käyttämään Binnehof-rakennuskompleksiin. Mielenosoittajat vaativat kaikkien koronarajoitusten päättymistä.

Ranskassa eri puolelta maata saapuneet mielenosoittajat olivat AFP:n mukaan leiriytyneet perjantain ja lauantain välisenä yönä pääkaupungin lähettyvillä ja suunnanneet lauantainaamuna Pariisiin johtavalle kehätielle.

Saattueita oli suunniteltu ranskankielisessä sosiaalisessa mediassa, ja suunnitelmana on koota eri maiden saattueita Belgian Brysseliin 14. helmikuuta.

Reuters kertoo Ranskan poliisin pysäyttäneen lauantaiaamuna 500 Pariisiin pyrkinyttä mielenosoittajien ajoneuvoa. Lisäksi protestoijille on poliisin mukaan annettu 300 sakkoa, ja mielenosoittajista 14 on pidätetty.

Ranskan koronarajoituksia vastustavaan ”vapaussaattueeseen” kuuluneita mielenosoittajia Champs-Élysée-kadulla Pariisissa lauantaina.

Osa Convoi de la liberté -mielenosoittajista kuitenkin pääsi Pariisiin saakka. Heitä kokoontui esimerkiksi Riemukaaren ympärille sekä Champs-Élysée-kadulle. Poliisi käytti kaupunkiin päässeitä mielenosoittajia vastaan Reutersin ja BBC:n mukaan kyynelkaasua.

Convoi de la liberté -mielenosoittajista erillinen, niin sanottujen keltaliivien luvallinen mielenosoitus keräsi toisaalle Pariisiin noin 2 000–3 000 ihmistä. Koronarajoitusten lisäksi ihmiset osoittavat mieltään heikentyneen elintason vuoksi.

Australiassa maan parlamenttitalon luokse kerääntyi australialaislehti Canberra Timesin ja Australian yleisradion uutiskanava ABC Newsin mukaan lähes 10 000 mielenosoittajaa ”Convoy to Canberra”-protestitapahtumaan.

Canberra Times kertoo kyseessä olleen Australian tähän mennessä laajin koronarajoituksia vastustava mielenosoitus. Sen kerrotaan keskeyttäneen laajasti Canberran liikennettä.

Mielenosoitus aiheutti myös kriisipuhelintoimintaan rahaa keräävän Lifeline-kirjamyyntitapahtuman peruuntumisen.

Uudessa-Seelannissa tiistaina alkaneet, rokotuspakkoa vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet edelleen.

Pääkaupunki Wellingtonissa parlamenttitalon luo kokoontuneita mielenosoittajia yritettiin lauantaina häätää kääntämällä päälle sadettimet. Mielenosoittajat kuitenkin ABC Newsin mukaan reagoivat kaivamalla ojia veden ohjaamiseksi pois alueelta.

Koronarajoituksia vastustavat mielenosoittajat uhmasivat poliiseja Uuden-Seelannin Wellingtonissa torstaina 10. helmikuuta.

Tämän lisäksi parlamentin puhemies Trevor Mallard on pyrkinyt häätämään mielenosoittajia laittamalla äänentoiston soittamaan tauotta esimerkiksi rokotetiedotteita, yhdysvaltalaislaulaja Barry Manilowin kappaleita sekä Macarena-kappaletta. Mielenosoittajat vastasivat laittamalla soimaan omia kappaleitaan, muun muassa Twisted Sisters -yhtyeen hittiä We’re Not Gonna Take It.