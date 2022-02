Ukraina on sotilaallisesti alakynnessä, mutta maan ”metsästäjä-tappaja”-lennokit herättävät pelkoa vihollisessa

Ukraina käytti turkkilaisvalmisteisia Bayraktar-lennokkeja separatisteja vastaan onnistuneesti ensi kerran viime vuoden lokakuussa.

Ukrainalaissotilaita oli aktiivisessa palveluksessa viime vuonna hieman yli 200 000, kun Venäjällä määrä oli yli nelinkertainen: 900 000.

Materiaalisessa vahvuudessa Venäjä on vielä ylivoimaisempi. Sillä on varastossa yli kymmenentuhatta panssariajoneuvoa Ukrainan kahtatuhatta kohden, hävittäjiä sillä on 1 160, lähes kymmenen kertaa Ukrainaa enemmän.

Yhdysvaltain tiedustelutiedot ovat varoittaneet mahdollisesta Venäjän hyökkäyksestä aivan lähipäivinä.

Ukrainalla on arsenaalissaan kaksikymmentä Bayraktar TB2-taisteludronea, joiden se toivoo tasoittavan tilannetta erityisesti ilma­puolustuksessa. Se, kuinka paljon apua droneista eli lennokeista olisi laajamittaisessa sodassa Venäjän kanssa, on kuitenkin epäselvää.

Bayraktar TB2-dronet toimitti Ukrainalle turkkilainen miehittämättömiä ilma-aluksia valmistava Baykar Makina. The Wall Street Journalin mukaan samanmallisia lennokkeja on käytetty taistelussa Venäjän tukemia joukkoja vastaan Azerbaidžanissa, Syyriassa ja Libyassa.

Lennokin kamera pystyy puolustus­analyytikkojen mukaan laserin avulla paikantamaan viholliskohteen noin 19 kilometrin päästä ja koordinoimaan tykistöiskuja. Venäjän ilmatorjunta ei näe lennokkeja näin kaukaa.

”Se antaa meille uutta luottamusta puolustuskykyymme”, sanoo Igor Kopytin Ukrainan parlamentaarisesta puolustus­teollisuuskomiteasta.

TB2-dronet ovat edullisempi vaihtoehto esimerkiksi amerikkalaisille MQ-9-lennokeille. Kuuden kappaleen valmistuserä turkkilaislennokkeja maksaa satojen miljoonien dollarien sijaan vain kymmeniä miljoonia.

Lokakuussa 2021 Venäjän tukemat separatistit avasivat tulen kohti ukrainalais­joukkoja Donetskissa, Itä-Ukrainassa. Silloin Ukrainan vuonna 2019 hankkimat TB2-sotilasdronet otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön.

Ukrainan puolustusvoimien julkaisemassa videossa näkyy, miten lennokin laukaisema ohjus tuhoaa D-30-mallin kanuunahaupitsin.

Talouslehti Forbesin mukaan kymmenen TB2-dronea tuhosi Azerbaidžanissa vuonna 2020 Armenian vastaisessa konfliktissa 567 armenialaista ajoneuvoa, tykkiä ja ilmapuolustus­järjestelmää.

Lehti kutsuu TB2:ta metsästäjä-tappaja-lennokiksi, sillä ne pystyvät löytämään vihollisen kalustoa asettamatta niiden operoijia alttiiksi tulitukselle. Drone on myös hankala kohde ilma­torjunnalle.

Venäjän ilmatorjunta on kuitenkin huomattavasti Armenian ilmatorjuntaa tehokkaampi. Turkkilaisen puolustusanalyytikon Arda Mevlütoğlun mukaan on epävarmaa, kuinka paljon hyötyä lennokeista olisi laajemmassa Venäjän hyökkäyksessä.

”Jos venäläistä ilmapuolustusta ja elektronista sodankäyntiä sovelletaan laajemmin, niin Bayraktarin tehokkuus heikkenee dramaattisesti”, hän sanoi.

Voi myös olla, että hyökätessään Venäjä pyrkisi ensimmäisenä ottamaan tähtäimeensä juuri TB2:n operoimiseen käytettävän kaluston. Viime lokakuisen droneiskun jälkeen Venäjä syytti Naton jäsenmaita Turkkia, Yhdysvaltoja ja Britanniaa oman turvallisuutensa uhkaamisesta, sillä se katsoi maiden toimittaneen Ukrainaan hienostuneita aseita.

Droneja Ukrainalla on kaksikymmentä, kertoi tammikuussa Lähi-itään keskittyvälle uutisverkkosivusto Al-monitorille Ukrainan ilmavoimien tiedottaja, everstiluutnantti Yuri Ignat. Hänen mukaansa niitä aiotaan kuitenkin hankkia vielä enemmän.

”Bayraktar-drone tarjoaa tarkan kohdistuksen tykistölle panssarivaunujen tuhoamiseksi”, sanoi Ignat.

Ignat kutsui TB2-droneja ”vakoojiksi”, jotka voivat antaa Ukrainalle etulyöntiaseman.

Noin 6,5-metrinen TB2 tarvitsee operoimisekseen kolmihenkisen ryhmän. Drone voi The Wall Street Journalin mukaan pysyä ilmassa vuorokauden, noin 7,5 kilometrin korkeudessa, ja sitä voi ideaaliolosuhteissa operoida lähes 300 kilometrin etäisyydeltä.

Vaikka Ukraina on Venäjän kalustoon nähden altavastaaja, ei tilanne ole yhtä synkkä kuin vuonna 2014 Krimin valtauksen aikaan.

Ukraina on kasvattanut omat puolustusmenonsa 1,5 prosentista 4:ään prosenttiin brutto­kansantuotteesta vuonna 2020, minkä lisäksi Yhdysvallat on antanut maalle kahdeksan vuoden aikana apua 2,7 miljardin dollarin (noin 2,4 miljardia euroa) arvosta.

Myös esimerkiksi Britannia on lahjoittanut Ukrainaan keveitä panssarintorjunta-aseita ja Kanada on lähettänyt maahan sotilaita.