Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan vuoden 2014 Krimin miehityksestä on otettu opiksi. Tuolloin Yhdysvallat ei julkaissut sen saamia tiedustelutietoja.

Aiemmin helmikuussa Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon sanoi Venäjän suunnitelleen lavastusvideota, jolla Ukrainan asevoimat olisivat tehneet hyökkäyksen joko Venäjän maaperällä tai Itä-Ukrainan venäjänkielistä väestöä vastaan.

Lue lisää: Yhdysvallat: Venäjä aikoo lavastaa ja kuvata videon, jolla se oikeuttaisi hyökkäyksen Ukrainaan

Videon tarkoitus oli oikeuttaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti tietoa ”hölynpölyksi.”

Nyt Venäjä suunnittelee uutta lavastusoperaatiota, jonka turvin toteuttaa hyökkäys, kertovat Washington Post ja New York Times. Tarkemmat tiedot operaation sisällöstä tai ajankohdasta ovat vielä epäselviä, mutta kyseessä olisi lehtien mukaan erillinen operaatio aiemmasta lavastusvideosuunnitelmasta.

Valkoisen talon turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan varoitti perjantai-illalla, että Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan lähipäivinä. Samassa tiedotustilaisuudessa hän viittasi uuteen lavastusoperaatioon.

”Olemme vakuuttuneita siitä, että jos venäläiset etenevät hyökkäys­suunnitelmassaan, he pyrkivät toteuttamaan lavastusoperaation, ja yrittävät syyttää Ukrainaa sotatoimien laukaisemisesta.”

”Me sanomme tämän julkisesti, sillä jos Venäjä päättää tehdä näin, heidät tulee pistää vastuuseen”, jatkoi Sullivan.

Yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten viranomaisten mukaan Kreml toteuttaa propagandaoperaatiota, jossa se väittää ukrainalaisjoukkojen suunnittelevan hyökkäystä separatistien hallinnoimaan Itä-Ukrainaan. Propagandan mukaan Ukrainan tarkoitus olisi toteuttaa etnisten venäläisten kansanmurha alueella.

Yhdysvallat julkaisi tietonsa aiemmasta lavastusvideosta toivoen, että tietojen julkistaminen estäisi operaation toteuttamisen.

Tiedustelutietojen julkaiseminen onkin ollut osa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinnon tietoista de-eskalaatiostrategiaa ja tiedustelutietoja on julkaistu lähes sitä mukaa, kun niitä on kerätty ja varmistettu. Yhdysvaltalais­viranomaisten mukaan tietojen julkaisukampanja on yksi vilkkaimmista sitten kylmän sodan aikaisen Kuuban ohjuskriisin vuonna 1962.

”Kun tiedot vuodetaan, pyritään juuri estämään eskalaatiota ja poistamaan sodan sumua”, sanoi ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola HS:lle lauantaina.

Strategian tavoite on, että tietojen julkaisu joko estää tai vähintään viivyttää suunnitelmien toteuttamista. Näin saadaan lisäaikaa diplomaattisten ratkaisujen löytämiseen. Lisäksi tietojen julkaiseminen poistaa Venäjältä mahdollisuuden valehteluun mahdollisen hyökkäyksen syistä.

”Hyökkäyssota on tavattoman kiellettyä kansainvälisessä oikeudessa. Tämä epäsuorasti myös tukee Ukrainaa, koska kansainvälisen lain mukaan valtioilla on oikeus itsepuolustukseen kaikin mahdollisin keinoin”, sanoi Aaltola.

Presidentti Donald Trumpin hallinnon aikainen tiedustelujohtaja Beth Sanner pitää strategiaa hyvänä.

”Uskon, että nämä julkaisut kauhistuttavat Kremliä ja turvallisuus­viranomaisia. Ja mikä vielä tärkeämpää, ne voivat rajata [Venäjän presidentti Vladmir] Putinin vaihtoehtoja ja panna hänet ajattelemaan uusiksi.”

Strategia eroaa huomattavasti vuoden 2014 Krimin valtauksen aikaisesta linjasta, jolloin tiedusteluviranomaiset kielsivät presidentti Barack Obaman hallintoa julkaisemasta tiedustelutietoja, edes Natolle.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston NSA:n tiedottaja Emily Horne sanoo Yhdysvaltojen oppineen paljon vuodesta 2014 ja siitä, miten Venäjä hyödyntää tiedustelu­kenttää turvallisuus­politiikassaan.

Tiedustelutietojen julkistamisen lähihistoria Yhdysvalloissa on vaikea. Irakin sotaa vuonna 2003 perusteltiin myöhemmin perättömäksi osoittautuneilla tiedoilla joukkotuhoaseista.

Ukrainan tilanne on kuitenkin erilainen, sanoo Valkoisen talon Sullivan. Yhdysvaltain tavoite on tällä kertaa sodan ehkäiseminen, ei sen aloittaminen. Lisäksi satelliittikuvat tukevat tiedustelu­tietoja.