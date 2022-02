Niinistö kommentoi Putinin muutosta myös The New York Timesille – lehti kuvaa Niinistön roolia länsimaiden ja Venäjän välillä ”elintärkeäksi”

Niinistön arviot Putinista ovat viime päivinä ollut esillä useissa ulkomaalaisissa lehdissä. NYT:in jutussa käydään läpi myös suomalaispresidentin yksityiselämää.

Yhdysvaltalaislehti The New York Times (NYT) julkaisi sunnuntaina presidentti Sauli Niinistön laajan haastattelun. Lehti kuvailee Niinistön ”tuntevan hyvin” Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

Niinistön roolia länsimaiden ja Venäjän välisissä suhteissa kuvataan ”elintärkeäksi”. The New York Times on kolmas ulkomaalaislehti, joka on viikonlopun aikana julkaissut Niinistön arvioita Putinin aikeista ja motiiveista Ukrainan suhteen. Perjantaina Niinistön haastattelun julkaisi saksalaislehti Spiegel ja lauantaina ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

Taustalla on Ukrainan tilanteen kiristyminen viime kuukausina sekä Yhdysvaltain hallinnon perjantainen varoitus siitä, että Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan ”milloin tahansa”.

Niinistö sanoo NYT:n haastattelussa, että on pelkän pohjoismaalaisen viestinviejän sijaan ”lähes tulkin omaisessa roolissa” idän ja lännen välillä, selittämässä molemmille osapuolille toisen ajattelua.

Aiemmin Euroopan neuvotteluja johti Saksan aiempi liittokansleri Angela Merkel. The New York Timesin mukaan Merkelin väistymisen myötä Niinistön rooli, vaikkakin pienempi, on nyt elintärkeä – ”etenkin kun sotarumpujen kumina voimistuu”.

Kuten saksalaislehti Spiegelille, Niinistö kuvaa NYT:ille pitkään tuntemansa Putinin muuttuneen ”päättäväisemmäksi”. Esillä on myös presidentin eurooppalaislehdillekin ilmaisema huoli: Niinistö ei usko, että Ukrainassa voidaan palata enää entiseen.

Suomen presidenttiä heikommin tuntevalle yhdysvaltalaisyleisölle NYT esittelee myös Niinistön harvinaisen korkeat kannatusluvut sekä Nato-jäsenyyden mahdollisuuden merkityksen Venäjä-suhteissa.

Esille nousee myös pääministeri Sanna Marinin tammikuinen toteamus Reutersille siitä, että Suomen liittyminen Natoon kuluvalla hallituskaudella on ”hyvin epätodennäköistä”.

”Sanon edelleen vain, että en näe merkittäviä vahinkoja”, NYT kuvaa Niinistön sanoneen ”silminnähden pidätellen”.

Jutun lopuksi NYT käsittelee Niinistön suhdetta Yhdysvaltojen presidentti Joe Bideniin sekä osia Niinistön yksityiselämästä. Yhdysvaltalaislehti ottaa esille presidenttejä yhdistävän tragedian: molempien aiempi vaimo on kuollut auto-onnettomuudessa.

Niinistö sanoo NYT:ille, että on tietoinen Bidenin historiasta, ja voisi ottaa sen esille tämän kanssa, mikäli hänellä on ”jonain päivänä mahdollisuus istua hänen kanssaan pidempään”.