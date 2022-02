Sosiaalidemokraatteihin kuuluva Steinmeier valittiin liittopresidentiksi ensimmäisen kerran vuonna 2017. Aiemmin hän on toiminut myös Saksan ulkoministerinä.

Uudelleen Saksan liittopresidentiksi valitulle Frank-Walter Steinmeierille (keskellä oikealla) aplodeerattiin liittokokouksessa 13. helmikuuta. Steinmeierin vasemmalla puolella on Saksan nykyinen liittokansleri Olaf Scholz.

Saksassa liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier on valittu toiselle kaudelle. Sosiaalidemokraatteihin lukeutuva Steinmeier sai selvän enemmistön liittokokouksessa annetuista äänistä.

Steinmeier kuvasi valintansa jälkeen pitämässään puheessa itseään demokratian puolustajaksi, kertoo saksalaislehti Der Spiegel.

”Kuka tahansa, joka taistelee demokratian puolesta, saa minut kumppanikseen. Kuka tahansa hyökkää sitä vastaan saa minusta vastustajan”, Steinmeier sanoi Der Spiegelin mukaan.

Steinmeier kuvasi koronaviruspandemian koetelleen saksalaista yhteiskuntaa, ja totesi haluavansa auttaa sen aikana syntyneiden haavojen parantamisessa. Lisäksi liittopresidentti nosti esille Ukrainan räjähdysherkän tilanteen. Hänen mukaansa Venäjä on vastuussa itäisessä Euroopassa kehittyneestä sodan uhasta.

”Vetoan presidentti Vladimir Putiniin: irrota silmukka Ukrainan kaulalta! Ja tule meidän kanssamme löytämään keino, jolla rauha säilytetään Euroopassa”, Steinmeier sanoi Der Spiegelin mukaan.

Steinmeier piti uudelleenvalintansa jälkeen puheen Paul-Loebe-parlamentitalossa Berliinissä 13. helmikuuta.

Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut 66-vuotias Steinmeier valittiin liittopresidentiksi ensimmäisen kerran vuonna 2017. Uudelleenvalintaa pidettiin varmana jo ennen äänestystä. Steinmeier sai yhteensä 1 045 ääntä kaikista 1 425:stä annetusta äänestä.

Liittopresidentin kausi on viisivuotinen. Tehtävä on pääosin seremoniallinen, ja maan todellinen johtaja on liittokansleri.

Saksan uudeksi liittokansleriksi valittiin joulukuussa sosiaalidemokraattien Olaf Scholz Maata 16 vuotta johtaneen Angela Merkelin valtakausi päättyi.