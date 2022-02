Suomen Ukrainan-suurlähettilään Päivi Laineen mukaan kehotus liittyy vahvistamattomiin tietoihin, joiden mukaan lentoliikenne maahan keskeytyy maanantaina. Lähetystö pysyy kuitenkin yhä auki.

Suomi on kotiuttamassa osan Kiovan-suurlähetystönsä henkilökunnasta, kertoo Yle. Ylelle kertoi asiasta Suomen Kiovan-suurlähettiläs Päivi Laine. Suurlähetystö pysyy Ylen mukaan yhä auki ja suurlähettiläs Laine jää Kiovaan.

Laineen mukaan kehotuksen taustalla ovat vahvistamattomat tiedot, joiden mukaan lentoliikenne Ukrainaan voi keskeytyä maanantaina.

”Tilanne menee vaikeammaksi ja mahdollisesti lentäminen Ukrainaan tulee vähenemän tai kenties loppumaan”, kertoo suurlähettiläs Laine Ylelle.

Aiemmin Suomi on kehottanut kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta välittömästi. Samanlaisia kehotuksia ovat tehneet myös useat muut valtiot.

Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystön henkilökunnasta osa on palautettu kotimaahansa, ja Australian Ukrainan-suurlähetystö on evakuoinut henkilöstönsä. EU-suurlähetystöjen on kerrottu jatkavan toimintaansa.

Uutistoimisto Reutersin haastatteleman hallintolähteen mukaan Ukrainan hallinto ei nähnyt syytä ilmatilan sulkemiselle, vaikka länsimaat ovat varoittaneet Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä maahan.

AFP:n mukaan Ukrainan infrastruktuuriministeriö piti sunnuntaina hätäkokouksen, kun ukrainalainen halpalentoyhtiö Skyup kertoi, että sille koneita vuokraavat eurooppalaisyhtiöt vaativat koneitaan palautettavan EU:n ilmatilaan 48 tunnin kuluessa.

Hollantilainen lentoyhtiö KLM keskeytti kaikki lennot Ukrainaan lauantaina, ja Reutersin mukaan myös saksalaisyhtiö Lufthansa on harkinnut keskeyttämistä.