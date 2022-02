”Tarkoitus on löytää reitti rauhan turvaamiseksi Euroopassa”, Scholz kertoi toimittajille sunnuntaina.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz matkaa maanantaina Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan neuvottelemaan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Venäjän ja lännen kriisistä. Tarkoituksena on yrittää estää Venäjän uusi hyökkäys Ukrainaan.

Tiistaina Scholz matkaa Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan neuvottelemaan presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Scholzin matkat ovat jatkoa viikkoja kestäneelle sukkuladiplomatialle, jonka aikana neuvotteluja on käyty ja tapaamisia järjestetty muun muassa Kiovassa, Moskovassa, Berliinissä, Pariisissa ja Brysselissä. Viime viikolla Ranskan presidentti Emmanuel Macron vieraili ensin Moskovassa ja sitten Kiovassa.

Myös puhelimet ovat soineet kiivaasti. Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhuivat sunnuntaina puhelimessa. Zelenskyi kutsui Bidenin Kiovaan lähipäivinä. Biden ja Putin puhuivat puolestaan puhelimitse lauantaina, Valkoisen talon mukaan runsaan tunnin ajan.

Scholz aloitti Saksan liittokanslerina joulukuussa ja on aivan viime aikoina osallistunut aktiivisemmin kriisin liennytysyrityksiin. Scholz on koventanut sanamuotojaan Venäjälle asetettavien uusien pakotteiden osalta, mikäli Venäjä hyökkää uudestaan Ukrainaan. Scholzin mukaan kaikki vaihtoehdot pakotteiden osalta ovat harkinnassa, ja niitä asetetaan välittömästi mahdollisen hyökkäyksen alettua.

Venäjä valtasi Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja liitti sen itseensä vuonna 2014, ja maa tukee Itä-Ukrainassa taistelevia separatisteja.

”Tarkoitus on löytää reitti rauhan turvaamiseksi Euroopassa”, Scholz kertoi toimittajille sunnuntaina uutistoimisto Reutersin mukaan. Venäjän jopa yli sadantuhannen sotilaan vahvuinen joukkojen keskitys Ukrainan rajoille on Scholzin mukaan ”hyvin, hyvin vakava uhka” rauhalle Euroopassa.

Venäjä aloitti viime viikolla laajat, kymmenpäiväiset sotaharjoitukset Valko-Venäjällä ja Mustallamerellä, Ukrainan ympärillä.

Lue lisää: Venäjän johtama suur­sota­harjoitus Valko-Venäjällä alkaa, kalustoa ja sotilaita enemmän kuin 30 vuoteen – ”Tätä ei ole tehty aikaisemmin”

Venäjä on jatkuvasti kiistänyt, että sillä olisi aikeita hyökätä Ukrainaan. Joulukuussa Putin kuitenkin varoitti, että Venäjä on valmis määrittelemättömiin ”sotilaallis-teknisiin vastatoimiin”, mikäli Venäjän johdon kokema ”länsimaiden aggressiivinen asenne” jatkuu. Venäjä on vaatinut muun muassa puolustusliitto Naton laajentumisen lopettamista ja joukkojen poistamista Itä-Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvallat on torjunut Venäjän vaatimuksen estää Ukrainaa hakemasta Naton jäsenyyttä.

Scholzin mukaan Ukraina voi luottaa Saksan solidaarisuuteen ja erityisesti taloudelliseen tukeen. Ukrainan viranomaiset ovat julkisesti arvostelleet Saksaa, kun se näyttää yhä haluavan Nord Stream 2 -kaasuputken auki. Scholz ei ole puhunut kaasuputkesta samassa yhteydessä mahdollisten uusien pakotteiden kanssa.

Saksa ei myöskään ole suostunut myymään aseita Ukrainalle. Saksan mukaan se ei voi tehdä niin 1900-luvun historiansa takia.

Viikonloppuna saksalainen Welt kuitenkin kertoi, että Saksa on myynyt Venäjälle niin sanottua kaksikäyttötekniikkaa noin 370 miljoonan euron arvosta vuonna 2020 huolimatta EU:n asettamista pakotteista. Kaksikäyttötekniikalla tarkoitetaan sekä siviili- että sotilastarkoituksiin sopivia tavaroita.

Britannian pääministeri Boris Johnson aikoo puolestaan keskustella Ukrainan tilanteesta lähiviikkoina muiden maailman johtajien kanssa, hänen kansliansa kertoi. Erityisesti Johnson haluaa ottaa kriisin puheeksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa ja pyrkiä yhdessä Britannian liittolaisten kanssa hellittämään jännitteitä.

Johnsonin tiedottajan mukaan kriisi Ukrainan rajalla on saavuttanut "kriittisen käännekohdan" ja kaiken käytössä olevan tiedon perusteella Venäjä saattaa suunnitella hyökkäystä Ukrainaan "hetkenä minä hyvänsä". Tiedottaja huomautti, että hyökkäyksen seuraukset sekä Ukrainalle että Venäjälle voisivat olla katastrofaaliset.

Ennen pääministerin kannanottoa Britannian puolustusministeri Ben Wallace oli antanut ymmärtää, ettei kaikkien länsimaiden suhtautuminen Venäjään olisi ollut viime aikoina tarpeeksi tiukka. Sunday Timesissa julkaistuissa kommenteissaan Wallace vertasi lännen diplomaattisia pyrkimyksiä Natsi-Saksan lepyttelyyn toisen maailmansodan alla.

Wallacen on määrä osallistua sotilasliitto Naton puolustusministerikokoukseen keskiviikosta alkaen.

Kiovan pormestari ja entinen raskaansarjan nyrkkeilijä Vitali Klytško sanoi saksalaiselle Bild am Sonntag -lehdelle, että ”Putin tavoittelee maailmanvaltaa ja lännen pitäisi tajuta, että Ukrainan jälkeen vuorossa ovat Baltian maat. Olemme vasta alkua!”

Klytškon mielestä Scholzin ja muiden länsimaiden johtajien pitäisi tehdä puheissaan Putinille selväksi, että koko Ukraina tulee puolustautumaan Venäjän mahdollista hyökkäystä vastaan.

Monet maat ovat viime aikoina opastaneet kansalaisiaan olemaan matkustamatta Ukrainaan sekä kannustaneet Ukrainassa oleilevia kansalaisia lähtemään maasta arvaamattoman tilanteen vuoksi. Myös Suomen ulkoministeriö on kehottanut Suomen kansalaisia poistumaan Ukrainasta välittömästi sekä kotiuttanut osan suurlähetystön henkilökunnasta.