Venäjä antoi ymmärtää keskustelujen jatkuvan ja piti sotapuheita edelleen ”hysteriana”. Ratkaisu on kuitenkin Putinin ja Bidenin käsissä, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Pelko Venäjän asevoimien hyökkäyksestä Ukrainaan kasvoi viikonvaihteessa sen jälkeen, kun Valkoisen talon turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan oli varoittanut Venäjän suunnitelmista. Sullivanin mukaan Yhdysvalloilla on tiedustelutietoja, joiden mukaan Venäjä valmistelisi hyökkäystä keskiviikkona.

Hyökkäys seuraisi tämän ennusteen mukaan heti Saksan liittokanslerin Olaf Scholtzin tiistaista Moskovan-vierailua, joka jäisi viimeiseksi ja muodolliseksi sovintoyritykseksi.

Sekä Yhdysvaltain että Ukrainan tiedustelulähteet ovat aiemmin ennustaneet, että Venäjä voisi ryhtyä sotilaallisiin toimiin Ukrainaa vastaan helmikuun aikana, viimeistään Pekingin olympialaisten päätyttyä ensi sunnuntaina.

Venäjä on koonnut syys-lokakuun vaihteesta lähtien noin 130 000 sotilaan joukot lähelle Ukrainan rajoja. Moskova esitti joulukuussa Yhdysvalloille ja Nato-maille pitkän listan vaatimuksia uusista aserajoituksista ja sotilasliitto Naton laajenemisen lopettamisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov julisti saamansa vastaukset viime viikolla täysin riittämättömiksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät lauantaina runsaan tunnin mittaisen puhelinkeskustelun kriisin ratkaisemiseksi ilman mitään julki tuotua edistymistä. Valkoisen talon mukaan Biden uhkasi Putinia armottomilla vastatoimilla, jos venäläiset tarttuvat aseisiin.

Kremlin tiedotuslinja oli sen sijaan melko maltillinen. Putinin hallinto ei julkaissut tavallista, niukkasanaista referaattia presidenttien puhelinkeskustelusta. Sen sijaan Putinin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ušakov piti toimittajille tiedotustilaisuuden puhelun sisällöstä.

Ušakovin mukaan presidenttien keskustelu oli ”liikemiesmäinen ja sävyltään tasapainoinen” huolimatta ”Yhdysvaltain lietsomasta hysteriasta koskien väitettyä Venäjän välitöntä hyökkäystä Ukrainaan”.

”Monet ehdotuksista, joita keskustelussa edistettiin, olivat osa Washingtonin tammikuun 26. päivän antamista vastauksista Venäjän ehdotuksiin”, Ušakov muotoili.

Neuvonantajan pääviesti siis oli, että puhelinkeskustelussa edistettiin sentään jotakin.

Kremlin pääviesti taisi kuitenkin olla, että toimittajille puhui juuri Ušakov. Hän toimi Venäjän Yhdysvaltain-lähettiläänä 1998–2008. Sen jälkeen hän siirtyi pääministeri Putinin ulkopoliittiseksi neuvonantajaksi Putinin varjohallintoon, joka perustettiin sijaishallitsija Dmitri Medvedevin nelivuotisen presidenttikauden ajaksi Moskovan hallituksen päämajaan eli sikäläiseen Valkoiseen taloon.

Ušakov on siitä pitäen ollut paitsi Yhdysvaltain-asiantuntija myös Putinin luottomies, joka esiintyy julkisuudessa melko niukasti. Asetelma osoittaa, että Putin on jo saavuttanut yhden tärkeän tavoitteensa: hän on pakottanut Yhdysvaltain presidentin vakaviin kahdenkeskisiin neuvotteluihin esityslistasta, jonka on laatinut Vladimir Putin.

Maanantaina Putin päästi lisäksi julkisuuteen yhden sanan mittaisen lausunnon, joka viittaa Venäjän presidentin aikomukseen jatkaa toistaiseksi neuvottelutiellä.

Ulkoministeri Lavrov nimittäin esitteli maanantaina Putinille EU- ja Nato-maiden vastaukset Venäjän ulkoministeriön lähettämään kirjeeseen, jossa länsinaapureita vaadittiin antamaan selvitys rauhantahtoisuudestaan.

”Kukaan ministeri-kollegoistani ei vastannut henkilökohtaiseen kirjeeseeni”, Lavrov valitti presidentille uutistoimisto Interfaxin mukaan. ”Saimme vain kaksi pikku paperia, toisen virkamies [Jens] Stoltenbergiltä, Naton pääsihteeriltä, ja toisen virkamies [Josep] Borrellilta, EU:n diplomaattipäälliköltä. Vastasivat, että älkää huolehtiko, täytyy jatkaa vuoropuhelua, tärkeintä on jännityksen lieventäminen Ukrainan ympärillä.”

Lavrov kertoi laatineensa vastausta väisteleville kollegoilleen uuden, kymmensivuisen kirjeen.

”Ei tämmöistä tietenkään voi loputtomasti jatkaa, mutta tässä kohtaa jatkaisin ja laajentaisin keskusteluja”, Lavrov esitti.

”Horošo” (hyvä on), kuului Putinin vastaus.

Eurooppalaisille johtajille Moskovasta lähetellyt kymmensivuiset ja maailmoita syleilevät syyte- ja vaatimuskirjelmät ovat kuitenkin pelkkää sumutusta, sillä Venäjä pitää päävastustajanaan Yhdysvaltoja ja Putin pitää ainoana oikeana neuvottelukumppaninaan Bidenia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sentään on pieni poikkeus, kun Ukrainasta puhutaan, sillä Biden voi antaa lopulta lupauksia vain omasta puolestaan.

Zelenskyin hallinto väläyttikin sunnuntaina rauhantahtoa, kun Ukrainan Britannian-lähettiläs Vadym Prystaiko antoi haastattelun BBC:lle. Siinä hän uumoili hallituksensa osoittavan ”joustavuutta” Ukrainan Nato-jäsenyyshakemusta ajatellen.

Toisin sanoen Ukraina voisi perua tai panna jäihin vuonna 2008 jättämänsä hakemuksen päästä Naton jäsenyysohjelmaan. Prystaiko perui sanomisiaan julkisuudessa maanantaina, mutta viesti oli jo kiirinyt ympäri maailman.

Ukrainan pyrkimys Naton ja EU:n jäseneksi kirjattiin kuitenkin helmikuussa 2019 Ukrainan perustuslakiin. Parlamentista tuskin määräenemmistöä perustuslain uuteen muuttamiseen löytyisi, joten Zelenskyi voi antaa lupauksia vain omasta puolestaan eivätkä ne voi ulottua yli vuoden 2024 presidentinvaalien.