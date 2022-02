Sauli Niinistö kertoo saaneensa Saksan liittokanslerilta vakuutuksen, että Naton ovi on auki – Scholzin tiistainen lausunto Naton laajenemisesta oli hämmentänyt monia suomalaisia.

München

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvasi Suomen poikkeuksellista roolia Venäjän naapurissa Münchenin turvallisuuskokouksessa lauantaina.

Niinistö osallistuu idän ja lännen välisiä suhteita sekä Euroopan turvallisuusjärjestystä käsittelevään paneelikeskusteluun Münchenin turvallisuuskokouksen päälavalla alkaen 17.30 Suomen aikaa.

Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä alla olevasta videosta. Niinistö järjestää noin kello 19:ltä Suomen aikaa myös tiedotustilaisuuden, jonka HS näyttää suorana lähetyksenä.

Keskustelussa ovat mukana Britannian ulkoministeri Elizabeth Truss, senaattori Amy Klobuchar Yhdysvalloista ja Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki.

Keskustelun juontaja, entinen Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen Jane Harman kysyi Niinistöltä, mitä hän sanoo muiden maiden johtajille, jotka Harmanin mukaan soittavat Niinistölle ennen kuin menevät tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Niinistön pitkä ja tiivis suhde Putiniin on noussut monien kansainvälisten medioiden aiheeksi viime aikoina.

”Minusta Suomella ei ole erityistä suhdetta Venäjään”, Niinistö sanoi.

Hän sanoi, ettei muista montako rauhansopimusta vuosisatojen mittaan on tehty, mutta niitä on monta. Hän sanoo, että Venäjä on ennen kaikkea naapuri, yli tuhannen kilometrin rajalla.

Niinistön mukaan tilanne on nyt ”bisarri”. Hän sanoi keskustelutilaisuudessa, että kukaan ei olisi puoli vuotta sitten arvannut, että Venäjä pistää kaikki muut hyppimään kuten nyt.

Hänen mukaansa hyvä puoli on se, että lännen yksituumaisuus on vahvistunut.

Niinistön mukaan länttä yhdistää nyt se, että etsitään vastausta kysymykseen, joka on hyvin vaikea sivistyneessä maailmassa: Mitä vastata, kun vastassa on käytöstä joka on kuin toiselta planeetalta.

Niinistö otti puheeksi myös keskustelun suomettumisesta. Hän muistutti, että siitä on jo yli 40 vuotta aikaa. Hän sanoi, että Venäjä halusi sanella, miten Suomi elää ja osa poliitikoista halusi aktiivisesti miellyttää Moskovaa.

Niinistön mukaan Neuvostoliitto saattoi jopa yllättyä suomalaisten innosta.

”Se ei todellakaan ole malli”, Niinistö sanoi.

Niinistö kävi lauantaina Münchenin turvallisuuskokouksessa sanojensa mukaan perusteellisen keskustelun Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa. Niinistö kertoi asiasta Twitterissä.

"Naton ovi on auki, ei epäilystäkään", Niinistö twiittasi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu paneelikeskusteluun Münchenin turvallisuuskokouksessa. Kuva tapaamisesta Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa Münchenissä lauantaina.

Tiistaina Scholzin Ukrainaa koskeva lausunto siitä, että Naton laajentuminen ei ole näköpiirissä, tulkittiin Suomessa niin, että se voi tarkoittaa ongelmia myös Suomen mahdollisen Nato-hakemuksen hyväksynnässä Saksassa.

Niinistön mukaan valtionjohtajien keskustelu koski ajankohtaisen kriisin mahdollisia ratkaisuja.

Münchenin vuosittainen turvallisuuskokous hotelli Bayerischer Hofissa on tänä vuonna harvinaisen ajankohtainen. Nato-maiden ja niiden liittolaisten johtajat kertovat valmistautumisesta Venäjän mahdolliseen hyökkäykseen samaan aikaan, kun uutiset Ukrainasta kertovat tilanteen kiristymisestä.

Kyseessä on keskustelufoorumi, joka pyrkii edistämään konfliktien ratkaisua, kansainvälistä yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Puheiden ja esiintymisten lisäksi tapahtumassa on paljon poliitikkojen kahdenvälisiä tapaamisia.