Jos Suomessa järjestettäisiin vastaavat luovuuden juhlat, pitäisi hallituksen antaa tiede- ja kulttuurialalle 12 miljoonaa euroa järjestelyihin, kirjoittaa Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Unboxed: Creativity in UK -festivaalien mainosmateriaalia.

Lontoo

Syksyllä 2018 Britannian silloinen konservatiivipääministeri Theresa May esitteli hallituksensa loistoidean: Järjestetään isot brexitin jälkeiset festivaalit, joissa juhlitaan Yhdistyneen kuningaskunnan luovuutta ja innovaatioita uuden aikakauden alkaessa.

May ei ole enää pääministeri, eikä brexitin seuraamuksissa ole paljon juhlimista.

Brexit-festivaalit sen sijaan käynnistyvät kuin käynnistyvätkin parin viikon kuluttua maaliskuussa.

Yksi asia on kuitenkin muuttunut: brexit-sana on hävinnyt taka-alalle.

Festivaalien nimi on nyt Unboxed: Creativity in the UK.

Festivaaleja kestää seitsemisen kuukautta. Tiedettä, taidetta ja teknologiaa esitteleviä pääprojekteja on kymmenen, ja ne on siroteltu eri puolille Englantia, Skotlantia, Walesia ja Pohjois-Irlantia. Järjestelyissä on ollut mukana noin 2 500 luovien alojen osaajaa ja organisaatiota.

Rahassa ei ole säästelty. Festivaalien budjetti on 120 miljoonaa puntaa eli noin 143 miljoonaa euroa.

Rahat tulevat valtiolta, ja järjestäjille on kuulemma annettu vapaat kädet.

”Summa näyttää isolta, mutta se on vain parisen puntaa per asukas”, kertoi festivaalien päätuottaja Martin Green Lontoossa toimiville ulkomaankirjeenvaihtajille viime viikolla.

Tuottaja Martin Green.

Brexit on kuitenkin sana, jota myöskään Green ei halua kuulla. Hänen mukaansa "brexit-festivaalit” oli alun perinkin vain median keksimä nimitys.

”Festivaaleilla ei ole mitään tekemistä sen [brexitin] kanssa – pikemminkin päin vastoin.”

Niin kulttuuriala kuin tiedemaailmakin on ollut Britanniassa vahvasti EU-eroa vastaan. Brexit on tehnyt brittitaiteilijoiden ja -tutkijoiden kansainvälisen työn entistä vaikeammaksi.

Kulttuuritapahtumien suurnimi Green tunnetaan itse parhaiten Lontoon vuoden 2012 kesäolympialaisten kehuttujen avajais- ja lopetusseremonioiden järjestäjänä. Hän oli myös nostamassa – aiemmin Britannian kurjimmaksi kaupungiksi parjattua – pohjoisenglantilaista Hullia vuoden 2017 kulttuurikaupungiksi.

Brexit-leima festivaaleissa kuitenkin säilyy.

Greenin mukaan taas on selvää, että jos festivaalit olisivat ”brexit-festivaalit”, ei Skotlannissa vallassa oleva brexit-kielteinen Skotlannin kansallispuolue SNP ja Walesissa valtaa pitävä työväenpuolue olisi katsonut niitä hyvällä.

Nyt festivaalit järjestetään yhteistyössä Yhdistyneen kuningaskunnan jokaisen maan kanssa.

”Kulttuurilla on tärkeä rooli, kun toivumme pandemiasta - - Unboxed-festivaaleihin osallistumisella on tarkoitus tukea Skotlannin hyvinvointia sekä tapahtuma- ja kulttuurialaa tässä tehtävässä”, Skotlannin kulttuuriministeri Jenny Gilruth ilmoitti viime lokakuussa.

Lopulta jää tietysti yleisön päätettäväksi, kuinka he tulkitsevat festivaaleja ja niiden onnistumista.

Ajatusleikki: Mitä jos Suomen hallitus antaisi suomalaiselle kulttuuri-, tiede- ja tapahtuma-alalle kertapotin ja vapaat kädet juhlia suomalaista luovuutta ja suomalaisia innovaatioita pandemian jälkeisessä maailmassa?

Paljonko se voisi maksaa?

Jos Unboxed-festivaalien budjetin suhteuttaisi Suomen väkilukuun, olisi Suomi-festivaalien budjetti noin 12 miljoonaa euroa.