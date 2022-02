EU-komissio voi nyt aloittaa uuden ehdollisuusmekanismin käytön.

Bryssel

Euroopan unionin tuomioistuin linjasi keskiviikkona, että EU-jäsenmaiden vuonna 2020 sopima uusi jäsenmaiden rankaisukäytäntö on EU-oikeuden mukainen.

Kyse on mekanismista, jossa EU voi jäädyttää EU-tukirahat mailta, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta vastaan.

EU-tuomioistuimen tulkintaa pyysivät Puola ja Unkari, joiden nykyhallintojen oikeusvaltiorikkomukset ovat olleet EU:n jatkuva päänsärky. EU-tuomioistuimen päätöksestä ei voi enää valittaa.

Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa muun muassa, että kaikki julkinen valta toimii aina lainsäädännön asettamissa rajoissa ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Puola on kalvanut oikeuslaitoksensa ja tuomareidensa riippumattomuutta, Unkarissa on epäilyjä korruptiosta ja julkisten hankintojen epäselvyyksistä liittyen EU-tukiin.

Puolalle ja Unkarille päätös on iso takaisku. Puolan apulaisoikeusministeri Sebastian Kaleta kommentoi päätöksen olevan ”hyökkäys Puolan suvereniteettia vastaan”.

”Puolan täytyy puolustaa demokratiaansa tätä kiristystä vastaan, joka pyrkii viemään meiltä oikeuden päättää asioistamme itse. Varsinkin kun Puola menettää varoja sellaisista syistä, joihin on totuttu myös Espanjassa ja Saksassa”, Kaleta kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Unkarin oikeusministeri Judit Varga kirjoitti Facebookissa päätöksen olevan elävä esimerkki siitä, miten Bryssel käyttää valtaansa väärin.

EU-tuomioistuimen tulkinnan jälkeen EU-komissio voi aloittaa menettelyn, jonka päätepisteenä on tukien jäädyttäminen, elleivät Puola ja Unkari tee korjaavia toimia.

Ensin komissio lähettää maille notifikaation, johon niillä on aikaa vastata yhdestä kolmeen kuukautta.

Vastauksen jälkeen komissio esittää toimia, mutta niiden hyväksymiseen tarvitaan vielä jäsenmaiden määräenemmistö.

Komissio on käyttänyt rahaa painostuskeinona jo nyt, sillä se ei ole käsitellyt Puolan ja Unkarin mittavia EU-elvytyspaketteja. Puola on hakenut 36 miljardin euron ja Unkari seitsemän miljardin euron edestä EU:n elpymisvälineen kautta tulevaa rahaa.

Tuomioistuin antoi nyt vihreää valoa ehdollisuusmekanismille, jossa oikeusvaltiotilanne kytketään varsinaisen EU-budjetin kautta tuleviin tukirahoihin. Niitä Puola saa vuosittain noin 18 miljardin euron ja Unkari noin kuuden miljardin euron edestä.

EU-parlamentti, joka hyväksyy unionin budjetin, on pitänyt yllä painetta ottaa ehdollisuusmekanismi käyttöön. Se on muun muassa uhannut haastaa komission EU-tuomioistuimeen, jos se ei ala toimia.

Komissio on ottanut varman päälle ja odottanut tuomioistuimen linjausta, mikä joidenkin kriitikoiden mielestä on ollut viivyttelyä asian kiusallisuuden takia.

Yksi europarlamentaarikoista, belgialainen Guy Verhofstadt twiittasi päätöksen jälkeen, että enää komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ei voi piilotella tuomioistuimen takana.

Toisaalta on jotakuinkin varmaa, että Puola ja Unkari eivät jätä asiaa sikseen, vaan tulevat haastamaan komission mahdollisen päätöksen varojen jäädyttämisestä. Komission on siksi oltava juridisesti niin tarkka kuin mahdollista.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki (vas.), EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Unkarin pääministeri Viktor Orbán.

Komissio on aiemmin kertonut viimeistelevänsä uuden mekanismin soveltamisohjeet tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Parlamentti seuraa nyt silmä kovana, ettei tämä vaihe vie liikaa aikaa.

Von der Leyenin piti tulla keskiviikkona parlamentin täysistuntoon Strasbourgiin keskustelemaan tuomioistuimen päätöksestä, mutta von der Leyen perui tulonsa turvallisuustilanteeseen vedoten – mikä on herättänyt kiukkua parlamentaarikoissa. Tilalla on budjettikomissaari Johannes Hahn, joka vastaa mekanismin käyttöönotosta.

Puolan perustuslakituomioistuimen odotetaan uutistoimisto Reutersin mukaan kertovan oman tulkintansa ehdollisuusmekanismista torstaina. Perustuslakituomioistuin on aiemmin linjannut, että Puolan oma perustuslaki menee joissakin tapauksissa EU-oikeuden edelle.