Koronapandemia toi pitkän tauon EU:n ja Afrikan unionin kokouksiin. Osapuolten suhteita on kiristänyt se, että Afrikka koki jääneensä rokotejakelussa EU:n ja muiden länsimaiden jalkoihin.

Bryssel

Kaksi vuotta sitten alkanut koronaviruspandemia teki lommon EU:n ja Afrikan välisiin suhteisiin, sillä Afrikka on syyttänyt EU:ta ja muuta läntistä maailmaa koronarokotteiden rohmuamisesta ja köyhempien maiden unohtamisesta.

Nyt suhteita on tilaisuus korjata, sillä koronaviruksen takia lykätty EU:n ja Afrikan unionin huippukokous toteutuu vihdoin Brysselissä torstaina ja perjantaina. Huippukokous tarkoittaa, että paikalla ovat Afrikan ja Euroopan maiden johtajat, Suomesta pääministeri Sanna Marin (sd).

Brysseliin odotetaan noin neljääkymmentä Afrikan maiden johtajaa EU:n 27 päämiehen ja -naisen lisäksi. Suuren väkimäärän takia kokous jakautuu seitsemään pyöreän pöydän seurueeseen, jotka keskustelevat ennalta sovituista aiheista.

Kokous tarjoaa EU-johtajille tilaisuuden keskustella myös Euroopan turvallisuustilanteesta, mikä tapahtuu ennen Afrikka-osuuden alkua. Tämän ei toivota jyräävän alleen muita asioita. Siitä pitänee huolen puheenjohtajamaa Ranska, jolle Afrikka on yksi puheenjohtajakauden painopisteistä.

Kokouksen alla EU vahvisti sitoumuksensa yhteensä 150 miljardin euron rahoitukseen Afrikan maille tulevien seitsemän vuoden aikana.

Investointipaketti on osa EU:n joulukuussa julkistamaa, Global Gatewayksi nimettyä aloitetta. Global Gateway yrittää olla EU:n vastaveto Kiinan yhä kasvavalle vaikutusvallalle kolmansissa maissa, erityisesti Afrikassa.

Sen lisäksi EU on luvannut osallistua terveydenhuollon vahvistamiseen Afrikassa. EU-maat ovat jakaneet jo noin 150 miljoonaa koronarokoteannosta Afrikkaan ja aikovat jakaa vielä 450 miljoonaa lisää kesään mennessä. Alle 10 prosenttia afrikkalaisista on täysin rokotettuja.

EU tukee myös Afrikan oman rokotetuotannon aloitusta. Se on tarkoitus käynnistää neljässä maassa tämän vuoden aikana.

Koronarokotuksia jaettiin Norsunluurannikolla tammikuussa 2022.

Kokouksen valmisteluissa on tiiviisti ollut mukana EU-komission suomalainen jäsen Jutta Urpilainen (sd), jonka vastuulla ovat EU:n kansainväliset kumppanuudet.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron luonnehti Ranskan puheenjohtajakauden alkajaisiksi EU:n ja Afrikan välistä suhdetta ”hieman väsyneeksi” ja halusi siihen muutosta.

Urpilaisen mukaan energiaa ja innostusta oli ilmassa paljon, kun komissio julkisti oman Afrikka-strategiansa maaliskuussa 2020. Samana kuukautena pandemia alkoi vyöryä.

”Korona muutti tosi paljon. Afrikkalaiset kokivat jääneensä jälkeen rokottamisessa, ja se on tottakin. EU on nyt tehnyt paljon muun muassa jakamalla koronarokotteita ja antamalla taloudellista tukea, ja nyt energia on palautunut. Afrikassa kritiikki kansainvälistä yhteisöä kohtaan on väistynyt, ja tilalle on tullut uudenlainen odotus kumppanuutta kohtaan”, Urpilainen sanoo HS:lle.

Urpilaisen mukaan vuoteen 2027 ulottuva 150 miljardin euron investointipaketti tulee sisältämään hyvin konkreettisia hankkeita eikä jää julkilausumien tasolle.

”Yksi konkreettinen hanke on suunnata 4,6 miljardia euroa pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen Afrikassa. Näiden yritysten haaste on pääsy rahoituksen piiriin, samoin tuotteiden skaalaus ja niiden vienti Afrikan sisällä uusille markkinoille.”

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen vieraili pakolaisia majoittavassa Kakuman kaupungissa Keniassa joulukuussa 2019.

Hankkeet liittyvät myös liikenneväylien kehittämiseen, energiantuotantoon ja esimerkiksi internet-yhteyksien parantamiseen. Työn laajuutta kuvaa se, että Afrikassa on edelleen 600 miljoonaa ihmistä ilman sähköä.

Tarkoituksena on saada mukaan liikkeelle yksityisiä investointeja. Urpilaisen mukaan tämä tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.

”Suomalaisille yrityksille Afrikka on valtava markkina: 1,2 miljardia ihmistä, mikä kaksinkertaistuu seuraavien 30 vuoden aikana. Kysyntää on esimerkiksi koulutusosaamisesta, energiateknologiasta, vedenpuhdistamisesta.”

Urpilaisen mukaan Suomen näkökulmasta kyse on myös turvallisuudesta.

”Eurooppa on naapurimaanosa. Olemme kiinni toisissamme, ja jos Afrikan maat eivät ole vakaita, seuraukset näkyvät Euroopassa ja Suomessa esimerkiksi maahanmuutossa. Siksi on Euroopan intresseissä investoida Afrikan tulevaisuuteen niin, että ihmisillä olisi siellä mahdollisimman hyvät elinolot.”

Onko Euroopan toimien päätarkoituksena torjua Afrikasta Eurooppaan suuntautuvaa maahanmuuttoa?

Urpilainen torjuu ajatuksen.

”Itse näen, että on meidän moraalinen velvollisuutemme auttaa maanosaa, jossa edelleen elää ihmisiä köyhyydessä ja kehityshaasteet ovat valtavat. Samaan aikaan näen, että tästä on mahdollista rakentaa kumppanuus, jossa molemmat osapuolet hyötyvät.”

Urpilaisen mukaan EU on edelleen Afrikan ykköskumppani vienti-, kehitysyhteistyö- ja kauppalukujen perusteella, vaikka Kiina ja muut kansainväliset toimijat ovat hivuttautuneet mantereelle.

”Kysymys ei ole vain investoinneista, vaan yhteiskuntamalleista. Kiina haluaa rakentaa perinteistä infrastruktuuria, mutta samaan aikaan se tarjoaa omaa teknologiaansa ja yhteiskuntamallia, joka poikkeaa Euroopasta.”

Urpilaisen mukaan Eurooppa pärjää tässä kilpajuoksussa, varsinkin jos puhuu afrikkalaisten nuorten kanssa.

”Heidän keskuudessaan eurooppalainen ihmisoikeuksia, demokratiaa ja sananvapautta kunnioittava yhteiskuntamalli on se ihanne. Sitä he haluavat.”