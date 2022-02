Ulkoministeriö: Ukrainassa arviolta 150 suomalaista, matkustus­ilmoituksen tehneisiin on oltu yhteydessä

Ulkoministeriö kehotti perjantaina suomalaisia poistumaan välittömästi Ukrainasta kiristyneen turvallisuustilanteen takia.

Ukrainassa on Suomen ulkoministeriön mukaan noin 150 suomalaista, ministeriön viestinnästä kerrotaan HS:lle.

Matkustusilmoituksen ulkoministeriöön on tehnyt 120 ihmistä ja ministeriö on ollut yhteydessä ilmoituksen tehneisiin viikonlopun aikana sekä puhelimitse että viestein. Ulkoministeriö kehotti myöhään perjantai-iltana antamassaan päivitetyssä matkustustiedotteessa suomalaisia poistumaan välittömästi Ukrainasta.

Lauantain jälkeen ulkoministeriön tiedossa on, että ihmisiä on sekä poistunut maasta että siirtynyt Ukrainan sisällä. Päivitetty matkustustiedote ja kehotus poistua maasta on otettu ministeriön mukaan vakavasti.

Lähipäivien lennoista jotkin alkavat olla ministeriön mukaan täyteen varattuja.

”Huoli tilanteen kehittymisestä ja eri vaihtoehtojen pohdinta on selvästi ihmisten mielissä. Ulkoministeriön päivystyskeskukseen on tullut yhteydenottoja ja itse olemme olleet matkustusilmoituksen tehneisiin yhteydessä”, ministeriöstä vastataan HS:n kysymyksiin siitä, kuinka paljon ja millaisia kysymyksiä suomalaisilta on tullut Ukrainan tilanteen kiristyessä.

Tilanne Ukrainassa on kiristynyt merkittävästi viime aikoina ja muun muassa useat maat ovat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta.

Venäjä on koonnut Ukrainan rajan läheisyyteen kymmeniätuhansia sotilaita, joiden tarkoituksena arvellaan olevan sotilaallisten toimien aloittaminen alueella. Sunnuntaina Yle kertoi, että Suomi kotiuttaa osan Ukrainan-suurlähetystön henkilökunnasta.

Maanantaina uutistoimisto AFP kertoi, että Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba oli pyytänyt kiireellistä tapaamista Venäjän ja muiden eurooppalaisten valtioiden edustajien kanssa.

”Ukraina kutsuu koolle tapaamisen yhdessä Venäjän ja kaikkien [Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön] jäsenmaiden kanssa seuraavan 48 tunnin sisällä, jotta voimme keskustella venäläisten joukkojen liikkumista rajamme läheisyydessä”, Kuleba kirjoitti Facebook-päivityksessään.

Vuonna 1990 solmitun sopimuksen mukaan kaikkien Etyj-maiden tulee jakaa tietoa sotavoimistaan sekä ilmoittaa muille suurista operaatioistaan, kuten sotaharjoituksista.