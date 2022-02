Huomenna on edessä kenties viimeinen mahdollisuus diplomaattiseen neuvotteluun Venäjän ja lännen välillä – Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Viime päivinä useat länsimaiden johtajat ovat keskustelleet Ukrainan ja Venäjän presidenttien kanssa. Samaan aikaan joukkojaan kokoavat niin Venäjä kuin Yhdysvallat.

Venäjän ja Ukrainan välinen jännite on viime päivien aikana kasvanut räjähdysherkkään pisteeseen. Keskeisin kysymys on, hyökkääkö Venäjä Ukrainaan vai onko sota vielä vältettävissä?

Yhdysvaltalaisten tiedustelulähteiden mukaan Venäjä on viime kuukausina lisännyt sotilaallista vahvuuttaan Ukrainan rajalla merkittävästi. Rajan tuntumaan on medialähteiden mukaan tuotu alkuvuonna tuhansia sotilaita lisää. Ukrainan puolustusministeriön mukaan rajan läheisyydessä olisi helmikuun alussa ollut noin 115 000 Venäjän sotilasta.

Lue lisää: USA:n tiedustelu­lähteet: Venäjä on tuonut parissa kuukaudessa tuhansia sotilaita lisää Ukrainan rajalle

Venäjän ja lännen välistä kriisiä pyritään kuitenkin edelleen ratkomaan diplomatian keinoin. Katseet kohdistuivat maanantaina Kiovaan, kun Saksan liittokansleri Olaf Scholz tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.

Scholzin mukaan Venäjää uhkaavat ankarat taloudelliset seuraukset, jos se hyökkää Ukrainaan. Saksa on liittokanslerin mukaan valmis tekemään päätöksiä mahdollisista pakotteista välittömästi.

Zelenskyi puolestaan sanoi, että maan Nato-jäsenyyttä koskeva päätös on maan sisäinen asia.

Lue lisää: Scholz Kiovassa: Jos tilanne eskaloituu, Venäjää uhkaavat ankarat taloudelliset seuraukset – Lavrovin mukaan EU:n ja Naton vastaukset turva­takuisiin eivät ole olleet ”tyydyttäviä”

Miten kriisi on kärjistynyt viime päivinä?

Venäjä on jatkuvasti kiistänyt, että sillä olisi aikeita hyökätä Ukrainaan. Joulukuussa Putin kuitenkin varoitti, että Venäjä on valmis määrittelemättömiin ”sotilaallis-teknisiin vastatoimiin”, mikäli Venäjän johdon kokema ”länsimaiden aggressiivinen asenne” jatkuu.

Venäjä on vaatinut muun muassa sotilasliitto Naton laajentumisen lopettamista ja joukkojen poistamista Itä-Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvallat on torjunut Venäjän vaatimuksen estää Ukrainaa hakemasta Naton jäsenyyttä.

Viime torstaina Venäjä aloitti yhdessä Valko-Venäjän kanssa kymmenpäiväisen sotaharjoituksen. Naton arvion mukaan suursotaharjoitukseen osallistuu yli 30 000 venäläistä sotilasta.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka on sanonut Ria Novostin mukaan, että venäläisjoukot poistuvat Valko-Venäjältä vasta, kun hän ja presidentti Vladimir Putin näin päättävät.

Valko-Venäjän ja Venäjän yhteiset sotaharjoitukset olivat käynnissä 12. helmikuussa muun muassa Grodnon alueella.

Lue lisää: Venäjän johtama suur­sota­harjoitus Valko-Venäjällä alkaa, kalustoa ja sotilaita enemmän kuin 30 vuoteen – ”Tätä ei ole tehty aikaisemmin”

Viime perjantaina Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan varoitti, että Venäjä voi hyökätä Ukrainaan hetkenä minä hyvänsä. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat on saanut tiedustelutietoa, jonka mukaan Venäjä harkitsisi hyökkäystä keskiviikkona 16. helmikuuta.

”Jos Venäjä toteuttaa hyökkäyksen Ukrainaan, se alkaa todennäköisesti ilmapommituksin ja ohjusiskuin, jotka itsestään selvästi voisivat tappaa siviilejä”, Sullivan sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lue lisää: USA: Venäjän hyökkäys Ukrainaan mahdollinen lähipäivinä – Putin ja Biden keskustelevat tänään, USA lähettää lisää joukkoja Puolaan

Samassa tiedotustilaisuudessa Sullivan kertoi, että Venäjä saattaa käyttää hyökkäyksessään lavastusoperaatiota.

”Olemme vakuuttuneita siitä, että jos venäläiset etenevät hyökkäys­suunnitelmassaan, he pyrkivät toteuttamaan lavastusoperaation, ja yrittävät syyttää Ukrainaa sotatoimien laukaisemisesta.”

Kiovassa kaupunkilaiset seurasivat asekoulutusta sunnuntaina.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on kuitannut aiemmat väitteet lavastusaikeista ”hölynpölyksi”.

Lauantaina käytiin puhelinkeskustelu Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien välillä. Valkoisen talon tiedotteen mukaan presidentti Joe Biden painotti puhelussa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaisi ”nopeita ja ankaria” seuraamuksia.

Lisäksi Bidenin kerrotaan tehneen selväksi, että Yhdysvallat on liittolaisineen valmis diplomatian ohella myös ”muihin skenaarioihin”.

Miten kiristyminen näkyy käytännössä?

Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä kiristyneen tilanteen vuoksi lisää joukkoja Puolaan. Maassa on tällä hetkellä noin 1 700 sotilasta ja Yhdysvallat lähettää sinne yhteensä 3 000 sotilasta lisää.

Maanantaina saksalainen sotilaskuljetuskone toi Liettuaan 70 sotilasta, joiden tarkoitus on vahvistaa Naton itäisen reuna-alueen valmiutta. Yhteensä Liettuaan on tarkoitus tuoda 360 Nato-sotilasta lisää. Nato-joukkojen vahvuus maassa ennestään on noin 1 100 sotilasta.

Ukrainalaissotilaat lastasivat amerikkalaisvalmisteisia Stinger-ohjuksia Kiovan lentokentällä sunnuntaina.

Useat maat, mukaan lukien Suomi, ovat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta. Ulkoministeriön arvioin mukaan maassa on tällä hetkellä noin 150 suomalaista. Kaikkiin matkustusilmoituksen tehneisiin on ministeriön mukaan oltu yhteydessä puhelimitse ja tekstiviestitse.

Lue lisää: ”Tilanne on kiristynyt ja muuttunut” – Suomi kehottaa kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta, lähetystö jatkaa toistaiseksi normaalisti

Vielä lauantaina aamulla Suomen Ukrainan lähetystön oli tarkoitus jatkaa toimintaansa normaalisti, mutta jo sunnuntaina tehtiin päätös lähetystön osittaisesta evakuoinnista.

Suomen päätöstä perusteltiin lentoliikenteen mahdollisella keskeytyksellä.

”Tilanne menee vaikeammaksi ja mahdollisesti lentäminen Ukrainaan tulee vähenemän tai kenties loppumaan”, kertoi Suomen Kiovan-suurlähettiläs Päivi Laine Ylelle.

Lue lisää: Yle: Suomi kotiuttaa osan Ukrainan Kiovan-suurlähetystön henkilökunnasta

Jo aiemmin esimerkiksi Yhdysvallat evakuoi osan suurlähetystönsä henkilökunnasta, ja Australia evakuoi koko henkilöstönsä. EU-suurlähetystöjen on kerrottu jatkavan toimintaansa Ukrainassa.

Osa lentoyhtiöistä on ilmoittanut, etteivät ne enää lennä Ukrainaan tai maan ilmatilassa. Ukrainan suurin lentoyhtiö UIA kertoi maanantaina saaneensa vakuutusyhtiöiltä ilmoituksen, että maan ilmatilassa tapahtuvien lentojen ilmailuvakuutuksia on irtisanottu.

Lue lisää: Ukrainalainen lento­yhtiö: Kaikkia lentoja maan ilma­tilassa ei enää vakuuteta – useat yhtiöt näyttävät jo välttelevän Ukrainaan lentämistä

Lisääntyvä huoli Venäjän hyökkäyksestä nostaa myös öljyn hintaa yhä korkeammalle. Raakaöljyn hinnat lähestyvät jo sataa dollaria barrelilta. Yli sadan dollarin hinnoissa ei olla oltu sitten vuoden 2014, jolloin Venäjä miehitti Krimin niemimaan.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Tiistaina Saksan liittokansleri Scholz matkustaa Moskovaan neuvottelemaan presidentti Putinin kanssa. Neuvotteluiden tarkoitus on yrittää estää Venäjän uusi hyökkäys Ukrainaan. Tapaaminen voi olla viimeinen mahdollisuus diplomaattiseen neuvotteluun Venäjän ja lännen välillä.

Venäjän ulkoministeri Lavrov on kertonut Putinille, etteivät EU:n ja Naton vastaukset Venäjän turvatakuisiin ole olleet ”tyydyttäviä”.

Lavrov lähetti hiljattain kirjeen, joka liittyi Venäjän vaatimiin niin sanottuihin turvatakuisiin. Kirje lähetettiin myös Suomelle.

Scholzin matkat ovat jatkoa viikkoja kestäneelle sukkuladiplomatialle, jonka aikana neuvotteluja on käyty ja tapaamisia järjestetty muun muassa Kiovassa, Moskovassa, Berliinissä, Pariisissa ja Brysselissä. Viime viikolla Ranskan presidentti Emmanuel Macron vieraili ensin Moskovassa ja sitten Kiovassa.