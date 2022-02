Yhdysvaltojen avoin tiedotuslinja voi auttaa Venäjää, arvioi tutkija: ”Venäjän narratiivi on, ettei se halua eskaloida, mutta länsi haluaa sotaa”

Venäjä pyrkii esittämään itsensä nurkkaan ajettuna, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Eoin McNamara.

Ukrainan kriisin kärjistyessä Yhdysvallat on ottanut aktiivisen avoimen tiedotuslinjan. Se on kertonut julkisesti tiedustelutietoihinsa väitetysti perustuvia väitteitä Venäjän hyökkäysaikeista ja suunnitelmista lavastaa Ukrainan hyökkäys, jolla voitaisiin perustella sotaa.

Jatkuvalla hälytyskellojen soittamisella Yhdysvaltojen on katsottu pyrkivän ehkäisemään Venäjän toimintaa. Linjalla voi olla myös varjopuolensa, pohtii Ulkopoliittisen instituutin tutkija Eoin McNamara.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on varoittanut siitä, että taktiikka voi tukea Venäjän käsikirjoitusta.

"Tämä liittyy konfliktin informaatio­vaiheeseen. Venäjän narratiivi mediassaan on, ettei Venäjä halua eskaloida tai provosoida, mutta länsi ja Ukraina haluavat sotaa ja sen takia liioittelevat riskejä”, McNamara kertoo.

”Venäjä puhuu vain, että he ovat nurkkaan ajettuja ja voivat tulla pakotetuiksi sotaan, mutta se ei ole Venäjän syytä. [...] Zelenskyi tietää tämän ja on huomautellut siitä Yhdysvalloille.”

Jännitteiden kasvaessa Ukrainan hallitus on usein esiintynyt rauhallisimpana osapuolena, eikä Venäjän hyökkäyksen riskiä ole maan sisällä esitelty yhtä suurena kuin länsimaissa. Osin tätä voi selittää maan hallinnon ja kansan tottumus jatkuvaan konfliktiin Venäjän kanssa.

"Vaikka olemme lähellä Ukrainaa, tuppaamme unohtamaan sen, että kyse on maasta, joka on ollut sodassa vuodesta 2014 ja kokenut monia taistelukenttäkuolemia. Ukraina on ollut sotajalalla kohta kahdeksan vuotta”, McNamara sanoo.

Viime viikkoina on kuitenkin tutkijan mukaan nähty merkkejä siitä, että Ukrainassakin tilanteen katsotaan muuttuneen ja hyökkäyksen riskin kasvaneen.

BBC:n mukaan maanantaina Ukraina esitti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kautta Venäjälle pyynnön selittää seuraavan 48 tunnin sisällä joukkojensa liikkeitä. Järjestön jäsenmailla on oikeus pyytää tietoja toistensa sotilasjoukkojen liikehdinnästä.

