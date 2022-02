Lähteiden mukaan palkkasotilaat saattaisivat yrittää Ukrainan halvaannuttamista esimerkiksi palkkamurhien kautta. Ryhmät myös kouluttavat Venäjän-mielisiä separatistijoukkoja Itä-Ukrainassa.

Venäläisiin vakoojiin kytkeytyneiden palkkasotilaiden vahvuus Ukrainassa on viime viikkoina kasvanut. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters kolmen länsimaisen turvallisuus­lähteen perusteella.

Palkkasotilaiden määrän kasvu herättää lännessä huolta siitä, että Venäjä saattaa kaavailla lavastettua hyökkäystä, jonka tarkoituksena on antaa tekosyy Ukrainaan hyökkäämiselle.

Reutersin lähteiden mukaan Venäjän hyökkäystä saattaisivat edeltää kyberhyökkäykset, jotka kohdistuvat Ukrainan yhteiskunnan kriittisiin rakenteisiin, kuten sähkö- ja kaasuverkostoihin.

Venäjä voisi myös käyttää palkkasotilaita ”ristiriitojen kylvämiseen” ja halvaannuttaa Ukrainaa kohdennettujen palkkamurhien kautta, lähteet kertovat.

”On todennäköistä, että Venäjän valtion ohjeistamat venäläiset palkkasotilaat sekaantuvat vihamielisyyksiin Ukrainassa, mahdollisesti myös hyökkäyksen tekosyyhyn”, yksi lähteistä kertoi Reutersille nimettömästi.

Reutersin lähteiden mukaan sotilaat kuuluvat yksityisiin palkka-armeijoihin, joilla on läheiset yhteydet Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB:hen ja sotilastiedustelu GRU:hun.

Yhtenä operaatioon osallistujana mainitaan entinen GRU:n upseeri, joka on kuulunut myös niin kutsuttuun Wagner-ryhmään. Lähteiden mukaan upseeri on mennyt Donetskin separatistialueelle Itä-Ukrainaan. Reuters ei saanut vahvistusta sille, mitä tehtävää upseeri on lähtenyt suorittamaan.

Wagner-ryhmä on yksityinen palkkasotilasyhtiö, joka on osallistunut operaatioihin muun muassa Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Lähteiden mukaan palkka-armeijat saavat asetoimituksia ja niihin kuuluu kokeneita erikoisoperaatioihin osallistuneita jäseniä. Ryhmät myös kouluttavat Venäjän-mielisiä separatistijoukkoja Itä-Ukrainassa, lähteet kertovat.

Wagner-ryhmän jäseniä on lähteiden mukaan tullut Ukrainan rajalle sen jälkeen kun he olivat harjoitelleet GRU:n tukikohdassa lähellä Krasnodarin kaupunkia Etelä-Venäjällä.

Lähteiden mukaan myös muut FSB:hen ja GRU:hun linkittyneet venäläiset palkkasotilasryhmät ovat lisänneet toimintaansa Ukrainassa tänä vuonna.

Yhdysvallat varoitti jälleen sunnuntaina, että Venäjä saattaa suunnitella mahdollista valehyökkäystä Ukrainan sisällä.

Kreml kertoi Reutersille maanantaina, että Venäjä ei ole lisäämässä vahvuuttaan Ukrainan alueella, eikä siellä ole koskaan ollut Venäjän joukkoja.

Venäjä on myös toistuvasti kiistänyt väitteet siitä, että se suunnittelisi hyökkäystä Ukrainaan.

Presidentti Vladimir Putin on kiistänyt, että Wagner-ryhmä tai muut yksityiset joukot edustavat Venäjän valtiota tai saavat siltä maksuja. Hänen mukaansa niillä on kuitenkin oikeus toimia, kunhan ne eivät riko Venäjän lakeja.

Euroopan unioni asetti viime vuonna pakotteita Wagner-ryhmälle syyttäen sitä muun muassa väkivallan lietsonnasta.