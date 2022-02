Rauhoittukaa, oli Ukrainan presidentin viesti. Se aiheutti päinvastaisen reaktion, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Washington

Elina Väntönen

”He kertovat meille, että 16. helmikuuta on hyökkäyksen päivä”, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi maanantaina pitämässään puheessa, josta hän julkaisi videon Facebookiin.

Tätä lausuntoa useissa yhdysvaltalaismedioissa toisteltiin ja kommentoitiin pitkin päivää niin CNN:n, NBC:n kuin Fox Newsinkin uutiskanavilla.

Raporttien sävy oli jokseenkin alarmistinen. Olihan Ukrainan presidentti ilmoittanut, että hänen maansa olisi pian hyökkäyksen kohteena.

Joidenkin tuntien kuluttua presidentinkanslia kuitenkin riensi selittämään lausuntoa: se olikin ollut sarkasmia. Presidentti oli vain viitannut mediatietoihin mahdollisesta hyökkäyksestä eikä ollut tarkoittanut lausuntoaan kirjaimellisesti.

Kun useat mediat olivat tulkinneet presidentin nimenomaan uskovan, että Ukrainaan hyökätään keskiviikkona, hänen sanomansa oli itse asiassa päinvastainen.

Zelenskyi, entinen koomikko, oli tarkoittanut vähätellä toistuvia ennustuksia, joiden mukaan hyökkäys tapahtuisi koska tahansa – ehkä tänään, ehkä eilen, kenties ylihuomenna. Rauhoittukaa, oli Zelenskyin viesti.

Muun muassa uutiskanava CNN:n tuottaja Vaughn Sterling kertoi Twitterissä presidentin neuvonantajan vahvistaneen, että presidentti oli tarkoittanut olla puheessaan ironinen.

Ei tietenkään ole fiksua vitsailla, kun Eurooppa on sodan partaalla.

Väärinkäsitys kuitenkin kuvaa hyvin sitä tilannetta, jossa Yhdysvallat liittolaisineen navigoi yrittäen ennustaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin aikeita ja seuraavia liikkeitä.

Kaikki, myös korkeat virkamiehet, työskentelevät rajoitetun informaation varassa.

Venäjä on marssittanut viimeisimpien tietojen mukaan noin 130 000 sotilasta Ukrainan rajalle ja vaatii muun muassa, että Naton laajeneminen loppuu. Diplomatiaa on yritetty viikkokausia, mutta näkyvää edistystä ei ole tapahtunut.

Vaikka Yhdysvaltain ulkoministeriöllä olisi hallussaan tiedustelutietoa, on mahdollista, että se onkin osin Venäjän tietoista disinformaatiota. Yhdysvallat voi puolestaan käyttää omia tietojaan strategisesti tai epärehellisesti omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Moni ajattelee, että Venäjä pelaa omaa kieroa peliään, mutta Yhdysvalloillakin on syntinsä.

Vuonna 2003 USA hyökkäsi Irakiin väittäen, että Irakilla on hallussaan joukkotuhoaseita. Tiedot on sittemmin osoitettu useaan otteeseen vääriksi. Siksi tarkemmin määrittelemättömään tiedustelutietoon on suhtauduttu tälläkin kertaa jossain määrin varauksellisesti.

Nyt tosin Yhdysvallat yrittää sentään ehkäistä sotaa, ei aloittaa sellaista.

Yhdysvallat on ottanut Ukrainassa tällä kertaa poikkeuksellisen taktiikan.

Se on päättänyt julkaista tiedustelutietoaan vähitellen – se on muun muassa kertonut Venäjän suunnitelleen videota, jolla se lavastaisi Ukrainan syylliseksi mahdolliseen hyökkäykseen. Keskiviikosta mahdollisena hyökkäyspäivänä kerrottiin anonyymien virkamiesten suulla.

Strategian tarkoitus on vetää matto Venäjän jalkojen alta – ennakoida sen tulevia liikkeitä ja viedä mahdollisuus yllätyshyökkäykseen.

Osin tästä syystä pieniä rasahduksia tulkitaan nyt tarkasti, rivien välistä lukien. Ukrainan presidentin monimutkaiseen lausuntoon tartuttiin heti ahnaasti kiinni ja lopputuloksena oli kiusallinen sekasotku.