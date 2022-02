Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julisti keskiviikon Yhtenäisyyden päiväksi ja vähätteli Yhdysvaltojen varoituksia, joiden mukaan Venäjän hyökkäys saattaa alkaa keskiviikkona.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Britannian pääministeri Boris Johnson keskustelivat puhelimitse maanantai-iltana Venäjän aiheuttamasta sodanuhasta Ukrainassa. Puhelu kesti noin 40 minuuttia.

Britannian pääministerinkanslian julkaiseman tiedotteen mukaan Biden ja Johnson olivat yhtä mieltä siitä, että diplomatialle on yhä tilaa ja Venäjä voi yhä perääntyä uhittelustaan Ukrainaa kohtaan.

Pääministerinkanslian tiedotteen mukaan Venäjän nykyistä laajempi tunkeutuminen Ukrainan alueelle johtaisi Venäjän kannalta pitkittyneeseen kriisiin ja sillä olisi kauaskantoiset seuraukset niin Venäjälle kuin koko maailmalle.

Ukrainalaiset mielenosoittajat marssivat Kiovan Maidan-aukion läpi lauantaina 12. helmikuuta ja osoittivat yhtenäisyyttä Venäjän uhittelua vastaan.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan maiden johtajat kävivät läpi viimeaikaisia diplomaattisia ponnisteluja ja suunniteltuja pakotteita ja muita toimia vastauksena Venäjän yhä kasvattamaan sotilaalliseen uhkaan Ukrainan rajoilla.

Saman tiedotteen mukaan Biden ja Johnson keskustelivat myös ponnisteluista lisätä Naton puolustusvalmiutta Itä-Euroopassa. He painottivat läheistä yhteistyötä liittolaisten kanssa, erityisesti valmiutta asettaa Venäjälle vakavia seuraamuksia, jos se jatkaa sotilaallisten toimien kiihdyttämistä.

Pääministerinkanslian tiedote mainitsee erikseen Euroopan maiden tarpeen vähentää riippuvuuttaan venäläiseen maakaasuun.

”Tämä veto, enemmän kuin mikään muu, iskisi Venäjän strategisten etujen ytimeen.”

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Johnson sanoi Bidenille, että Britannia on valmis tekemään kaikkensa auttaakseen. Tähän Biden kuulemma vastasi, etteivät he ”tee mitään ilman teitä, kamu”.

Tiistaina Saksan liittokansleri Olaf Scholz matkustaa Moskovaan neuvottelemaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Tapaaminen voi olla viimeinen mahdollisuus diplomaattiseen neuvotteluun Venäjän ja lännen välillä.

Scholz tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin maanantaina Kiovassa.

Zelenskyi sanoi kaksikon tiedotustilaisuudessa, että Ukrainan pyrkimys päästä joskus tulevaisuudessa puolustusliitto Naton jäseneksi on tärkeää maan turvallisuuden kannalta.

Zelenskyi kuitenkin näytti jättävän oven raolleen sellaisen ratkaisun puolesta, jossa Ukraina de facto myöntää, ettei reitti Natoon ole realistinen pitkään aikaan.

Ukrainan mahdollisuus liittyä Natoon saattaa olla ”kuin uni”, Zelenskyi sanoi.

Toisin sanoen Venäjä saattaa olla saavuttamassa yhden julkisesti lausumansa päämäärän uhittelemalla laajamittaisella hyökkäyksellä Ukrainaan.

Venäjä on vaatinut muun muassa sotilasliitto Naton laajentumisen lopettamista ja joukkojen poistamista Itä-Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvallat ja Britannia ovat torjuneet Venäjän vaatimuksen estää Ukrainaa hakemasta Naton jäsenyyttä. Se on maan itsensä päätettävissä, he ovat toistaneet.

Saksan liittokansleri Olof Scholz tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin maanantaina Kiovassa.

Maanantai-iltana Zelenskyi piti videoidun puheen, jossa hän julisti keskiviikon 16. helmikuuta ”Yhtenäisyyden päiväksi”. Yhdysvallat on vinkannut, että Venäjä voi hyvin hyökätä keskiviikkona, ja että ilmapommitukset voivat alkaa ”milloin tahansa”.

Zelenskyi näytti vähättelevän Yhdysvaltojen varoituksia.

”Meitä uhkaillaan suurella sodalla ja hyökkäyksen päivämäärää ollaan taas asettamassa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta.”

Zelenskyi myös sanoi, että Ukrainan armeija on paljon paremmassa kunnossa ja valmiudessa kuin kahdeksan vuotta sitten. Jos hyökkäys tulee, Ukrainalla ”on jotain, millä vastata”.

Puheen englanninkielinen versio on luettavissa Ukrainan presidentinkanslian verkkosivuilta.

Keskiviikkona ”me nostamme kansallislippumme salkoon, pukeudumme sinikeltaisiin nauhoihin ja näytämme maailmalle yhtenäisyytemme”, Zelenskyi sanoi.

”Meillä on yksi iso eurooppalainen toive. Haluamme vapautta ja olemme valmiita taistelemaan sen puolesta. Tässä sodassa kuolleet 14­000 puolustajaa ja siviiliä katsovat meitä taivaasta. Me emme petä heidän muistoaan.”