Trumpin on epäilty liioitelleen omaisuuksiensa arvoa. New Yorkin osavaltio yrittää saada Trumpin lapsineen valaehtoisiin kuulusteluihin.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin pitkäaikainen kirjanpitoyritys on katkaissut siteensä niin Trumpiin kuin Trumpin perheyritysryppääseen Trump Organizationiin.

Kirjanpitoyritys Mazars USA sanoi 9. helmikuuta päivätyssä kirjeessä Trump-organisaatiolle, ettei se voi enää seistä viime vuosikymmenen aikana tehtyjen tilinpäätösten takana. Samalla Mazars USA ilmoitti, että se katkaisee Trump-organisaation asiakkuuden.

Asiasta kertovat muun muassa The New York Times -lehti ja uutistoimisto Reuters. Tieto perustuu oikeusasiakirjoihin, jotka tulivat julkisiksi maanantaina.

Mazars USA:n mukaan kiinteistöbisnekseen keskittyvän Trump-organisaation taseisiin vuosilta 2011–2020 ei voi luottaa.

Tieto on peräisin New Yorkin osavaltiossa edistyvästä siviilikanteesta Trump-organisaatiota vastaan. Trump-organisaatiota epäillään myös talousrikoksista toisessa tutkinnassa New Yorkissa. Kummassakin tutkinnassa on pitkälti kyse siitä, liioitteliko Trump lainvastaisesti omistustensa arvoa.

Kirjanpitoyritys sanoi kirjeessä, että se teki päätelmät tilinpäätösten epäluotettavuudesta New Yorkin osavaltion oikeusministerin löydösten, oman tutkinnan ja sisäisten ja ulkoisten lähteiden perusteella.

Tilinpäätökset oli tehty Trumpin ja hänen yhtiönsä antamien tietojen perusteella.

Mazars USA kirjoitti, että vaikka se ei voinut päätellä, että eri talousasiakirjat kokonaisuutena pitäisivät sisällään ”olennaisia ristiriitaisuuksia”, ”olosuhteiden kokonaisuus” on sellainen, ettei dokumentteihin voi enää luottaa. Kirjeessä kehotettiin Trump-organisaatiota ilmoittamaan asiasta kaikille tilinpäätökset ja taseet saaneille tahoille.

New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James esitti kirjeen osana todistelua, jonka perusteella hän yrittää saada niin Trumpin kuin Trumpin lapset Donald Trump Jr:n ja Ivanka Trumpin valaehtoiseen kuulusteluun.

James huomioi samalla lehtitiedot, joiden mukaan Trump tuhosi asiakirjoja, jotka Yhdysvaltain lain mukaan pitää arkistoida. James haluaisi saada tarkat tiedot siitä, onko hänen tutkintansa saanut kaikki tarvittavat dokumentit vai ei.

Trump on syyttänyt tutkintaa poliittiseksi.