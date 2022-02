Oikeudenkäynti-istunto pidetään tiukasti vartioidussa Pokrovin vankilassa, jossa Navalnyi on vangittuna.

Pitkäaikaisena oppositiopoliitikkona tunnettua Aleksei Navalnyita vastaan alkoi tiistaina oikeudenkäynti Venäjällä. Navalnyi tunnetaan taistelustaan korruptiota ja Kremlin masinoimia ihmisoikeusrikkomuksia vastaan.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi nähneensä videon, jossa Navalnyi istuu kuulemisessa vangin vaatteissa. Häntä syytetään muun muassa petoksesta, ja syytteistä voi seurata enimmillään kymmenen vuoden vankeusrangaistus.

Petosjuttu häntä vastaan aloitettiin vuonna 2020. Häntä syytetään yli 4,7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lahjoitusten varastamisesta henkilökohtaiseen käyttöön, vaikka lahjoitukset oli annettu hänen poliittisille järjestöilleen.

Oikeudenkäynti-istunto pidetään tiukasti vartioidussa Pokrovin vankilassa, jossa Navalnyi on vangittuna. Vankila sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Moskovasta.

Navalnyin mukaan hän on vankilassa, sillä Venäjän viranomaiset pelkäävät sitä, mitä hänellä on sanottavanaan. Navalnyin mukaan häntä pidetään vangin asussa siksi, että televisiota katsovat kansalaiset ajattelisivat, että hänet on jo joka tapauksessa vangittu, vaikkei häntä ole todettu syylliseksi käsiteltävissä syytteissä.

Navalnyi vangittiin viime vuoden tammikuussa ja hänen järjestönsä julistettiin äärijärjestöiksi. Tammikuussa tänä vuonna Venäjä lisäsi hänet terroristien ja ääriajattelijoiden listalleen.

Navalnyi vangittiin sen jälkeen, kun hän palasi Moskovaan Saksasta, jossa hän oli saanut hoitoa myrkytyksen jälkeen. Sekä länsimaat että Navalnyi syyttävät Venäjää myrkytyksestä.

Navalnyi istuu vankilassa tällä hetkellä kahden ja puolen vuoden tuomiota vanhoista petossyytteistä, mutta uudet syytteet saattavat pidentää merkittävästi hänen vankeusaikaansa.

Tv-ruudusta otetussa valokuvassa Navalnyi halaa vaimoaan Julija Navalnajaa ennen kuulemistaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty kuvaili Navalnyin kuulemista huijaukseksi, johon osallistui vanginvartijoita median sijaan.

”On ilmeistä, että Venäjän viranomaiset aikovat varmistaa, ettei Navalnyi poistu vankilasta lähiaikoina”, järjestön tiedotteessa todettiin.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz vierailee tiistaina Moskovassa ja tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Venäjän ja Ukrainan välinen jännite on viime päivien aikana kasvanut räjähdysherkäksi, ja kriisiä yritetään ratkoa diplomatian keinoin.

AFP:n mukaan Navalnyin tukijat ovat kehottaneet Scholzia ottamaan oppositiopoliitikon kohtalon esille tapaamisessaan Putinin kanssa.

Navalnyin tukijat ovat myös huomauttaneet, että oikeudenkäynti olisi suunniteltu tarkoituksella pidettäväksi samaan aikaan, kun Ukrainan kriisissä eletään jännitteistä aikaa. He varoittavat, että Venäjällä suunniteltaisiin Navalnyin vankeustuomion pidentämistä merkittävästi, kun maailman huomio keskittyy tällä hetkellä johonkin suurempaan.