Saksan liittokansleri Olaf Scholz on suomalaistyyppinen viilipytty, mutta näytti omalla asteikollaan päättäväisyyttä Moskovassa. Paine ei olisi juuri voinut olla kovempi, kirjoittaa HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

Berliini

Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ensimmäinen vierailu Moskovassa presidentti Vladimir Putinin vieraana olisi tuskin voinut olla ennakkoon jännitteisempi.

Venäjän Ukrainaan kohdistama uhka oli kiihtynyt vierailun alla. Mutta ilman sitäkin tapaamiseen liittyi paljon jännitteitä.

Saksan ja Venäjän suhde on kiristynyt viime vuosina jo ennen Venäjän Ukrainaan kohdistamaa uhkaa muun muassa Berliinin puistomurhan, Saksan parlamentin tietoturvaiskujen ja Aleksei Navalnyn myrkytyksen seurauksena.

Ilman historiallisen vakavaa sodanuhkaakin olisi siis ollut etukäteen selvää, että Saksan uutta liittokansleria testataan tai provosoidaan Kremlissä. Niin myös tapahtui, Putin oli tyylilleen uskollinen.

Venäjän kaasuputki Saksaan, Nord Stream 2, odottaa Itämeressä valmiina käyttöönottoaan. Ennen viime aikoja Saksan kanta on ollut, että kyseessä on taloudellinen hanke, jonka käyttöönotto on viranomaisista kiinni.

Nyt Scholzin sävy siihen oli muuttunut. Toimittajien kysyessä kaasuputken käyttöönotosta hän toisti vastauksen, joka on jo viikkoja annettu kysymykseen Venäjän sotilaallisesta uhasta: Hyökkäyksellä Ukrainaan olisi kovat seuraukset. Muunlainen reaktio olisikin ollut melkoinen skandaali.

Putin käytti tilaisuutta hyväkseen provosoidakseen Scholzia. Sen hän teki kehumalla vuolaasti aiempaa demariliittokansleria Gerhard Schröderiä, joka on muodostunut Scholzille riippakiveksi Venäjä-yhteyksiensä takia. Nord Stream 2:ta Putin luonnehti täysin epäpoliittiseksi.

Alleviivatumpaa näkökulmien eroa olisi vaikea kuvitella, ja Scholz-viilipytyn pinta näytti hieman värähtelevän.

Scholz on joutunut rakentamaan Putiniin aivan toisenlaisen lähestymistavan kuin alun perin kuvitteli. Vielä joulukuussa hän puhui ”uudesta idänpolitiikasta”, joka herätti epäilyksiä pehmoilusta.

Idänpolitiikalla Saksan demarit haikailevat kansojen välistä ymmärrystä rauhaa vahvistamaan. Ostpolitikia ei nyt Moskovassa mainittu.

Kansojen historiallisista kytköksistä Scholz siirtyi puheessaan nopeasti Venäjän ihmisoikeusrikkomuksiin ja sodan uhan mielettömyyteen. Hän osoitti seisovansa järkähtämättä läntisessä rintamassa.

Kutakuinkin koko maailma odotti, pystyykö Scholz vierailullaan liennyttämään sodanuhkaa. Mitään selviä merkkejä siitä ei saatu.

Scholzin ja Putinin näkökulmat ja retoriikka olivat niin kaukana toisistaan kuin tässä tilanteessa voi kuvitella. Scholz sanoi, ettei keksi mitään järkevää syytä, miksi Putinin määräämät yli satatuhatta sotilasta on lähetetty Ukrainan rajojen tuntumaan.

Hän sanoi, että hänen sukupolvensa ”kirottu velvollisuus” on varmistaa rauhan säilyminen Euroopassa.

Kyseessä on ensimmäinen sukupolvi, joka ei ole nähnyt suursotaa Euroopassa. Kenen muunkaan vastuulla on estää historian toistuminen, sen Scholz näyttää tuntevan luissaan ja ytimissään.

Aamulla Scholz laski seppeleen tuntemattoman sotilaan haudalle Moskovassa – kunnianosoitus toisen maailmansodan kaatuneita kohtaan tuntui seremoniana tällä kertaa tärkeältä järkyttävällä tavalla.

Scholzin esiintyminen oli vakuuttavaa: tässä ei nyt ole kyse mistään sanahelinästä. Rauhankeskusteluja ja Venäjän tiistaina ilmoittamaa joukkojen vähentämistä hän saattoi vain sanoa toivovansa jatkettavan.