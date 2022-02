Ruotsin asevientisäännöt kieltävät aseiden toimittamisen konfliktin osapuolena olevaan maahan tai maahan, joka on vaarassa joutua aseelliseen konfliktiin.

Ruotsi tukee kriisiin joutunutta Ukrainaa monin tavoin, mutta yksi tukimuoto on kuitenkin pannassa: sotilaskaluston ja aseiden toimittaminen Ukrainaan.

Ruotsi on kokoonsa nähden merkittävä aseiden viejä, mutta Ukrainalle se ei aio aseita toimittaa, on maan hallitus paaluttanut.

Se johtuu siitä, että Ruotsin asevientisäännöt kieltävät aseiden toimittamisen konfliktin osapuolena olevaan maahan tai maahan, joka on vaarassa joutua aseelliseen konfliktiin.

Maanantaina Ruotsin maltillinen kokoomus esitti, että puolustusvoimien ja puolustusvoimien materiaalilaitoksen pitäisi selvittää, onko niillä hallussaan puolustusmateriaalia, jota voitaisiin nopeasti toimittaa Ukrainaan.

Kokoomus vaati hallitusta antamaan puolustusvoimille nopean toimeksiannon selvittää, voisiko Ruotsi luopua joistakin puolustustarvikkeista tai puolustuksellisista aseista ja toimittaa ne Ukrainalle.

Kokoomuksen mukaan Ruotsi voisi antaa tarvikkeet tukena itse tai esimerkiksi Euroopan rauhanrahaston kautta.

Mitä Ukrainalle toimitettaviin aseisiin tulee, Ruotsin kanta on kuitenkin tiukka.

Sunnuntaina ulkoministeri Ann Linde kommentoi aseiden vientiä Ukrainaan Ruotsin yleisradion Agenda-ajankohtaisohjelmassa.

Linde totesi, että Ruotsissa on yksi maailman tiukimmista aseiden vientiä koskevista lainsäädännöistä.

”En voi ajatella, että se [aseiden vienti] olisi mahdollista Ruotsille”, Linde sanoi.

Monet Euroopan maat ovat avustaneet Ukrainaa asein, esimerkiksi Britannia ja Baltian maat. Eniten aseellista tukea Ukrainaan on lähettänyt Yhdysvallat.

Suomi on suhtautunut aseapuun nihkeästi.

Ruotsin Ann Linden mukaan Venäjän aiheuttama tilanne Ukrainan rajalla on vakava. Ulkoministerin mukaan pelissä on ”koko eurooppalainen turvallisuusjärjestys”.

Siksi Ruotsi tukee Ukrainan puolustuksen vahvistamista yli 240 miljoonalla kruunulla (24 miljoonaa euroa) vuodessa, Linde sanoi.

Aseiden vienti ei tule Linden mukaan kysymykseen. Linden mukaan Ruotsin on noudatettava aseiden vientiin liittyviä sääntöjä ”erityisesti tällaisissa tilanteissa”.

”Me emme voi yhtäkkiä sanoa, että vain koska nyt on konflikti, me muutamme asevientisääntöjämme. Säännöt ovat olemassa siksi, että niitä noudatetaan silloin, kun käynnissä on konflikti.”

Ruotsalaisvalmisteisia aseita on kuitenkin päätynyt Ukrainaan mutkan kautta, uutisoi brittimedia The Times.

Britannia lähetti Ukrainalle tammikuussa aselähetyksen, jossa oli brittimedian tietojen mukaan ruotsalaisen Saabin kehittämiä panssarintorjuntaohjuksia.

Kyseisen aseen nimi on Robot 57 tai NLAW, jota Saab kutsuu mainoksissaan ”äärimmäiseksi panssarivaunutuhoajaksi”. Sillä voi tuhota panssarivaunun 20–800 metrin etäisyydeltä, ja Saabin mukaan sen käytön oppiminen vie sotilaalta alle tunnin. Suomen puolustusvoimat on käyttänyt kyseisiä aseita vuodesta 2007.

Saab teki aseeseen liittyvän sopimuksen Britannian kanssa vuonna 2002. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan Britannia vei Ukrainaan tuhansia NLAW-panssaritorjuntaohjuksia.

Saab ei ole vahvistanut, että Britannia olisi vienyt Ukrainaan juuri Saabin kehittämiä aseita. Saabin edustaja totesi Expressenille, että Saabin tuote on nimetty mediassa, mutta yhtiö ei voi kommentoida, mitä materiaalia Britannia on vienyt Ukrainaan.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ei halunnut kommentoida Expressenille mediatietoja ruotsalaisaseiden päätymisestä Ukrainaan.

Vuonna 2020 Ruotsi oli maailman 15:nneksi suurin aseviejä, kun sen aseteollisuus vei tavaraa maailmalle 16,3 miljardilla kruunulla.

Asevientisäännöt kiristyivät Ruotsissa vuonna 2018, minkä jälkeen sotakalustoa ei enää saanut viedä diktatuureihin tai maihin, joiden demokratiatilanteessa on merkittäviä puutteita. Se ei ole kuitenkaan estänyt Ruotsia jatkamasta kauppaa esimerkiksi Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa. Näiden maiden demokratiatilannetta ei voi kuvata hyväksi, minkä lisäksi ne ovat mukana Jemenin sodassa.

Ruotsin tiukentuneet asevientisäännöt eivät kuitenkaan koske näitä maita, koska sopimukset niiden kanssa on tehty ennen sääntöjen kiristämistä.