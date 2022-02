Yli 20 venäläislaivaa on aloittanut harjoittelut Pohjoisella jäämerellä.

Venäjä jatkaa sotaharjoituksiaan tiistaina tilanteessa, jossa jännitteet lännen ja Venäjän välillä ovat edelleen voimissaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan yli 20 venäläislaivaa on aloittanut sotaharjoituksen Pohjoiseen jäämereen kuuluvalla Barentsinmerellä. Harjoitus on osa Venäjän merivoimien laajaa harjoitusta, johon on tammikuun ja helmikuun aikana ilmoitettu osallistuvan yli 140 sotalaivaa ja tukialusta.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja ilmoitti tiistaina maan vetävän osan joukoistaan pois Ukrainan rajan tuntumasta.

Venäjän on arvioitu keskittäneen Ukrainan rajan läheisyyteen yli 100 000 sotilasta. Tiedottajan mukaan siirrettävät yksiköt ovat suorittaneet tehtävänsä ja palaavat pysyviin varuskuntiinsa.

Merivoimien harjoitukset jatkuvat edelleen. Myös Valko-Venäjän kanssa yhdessä pidettävä harjoitus jatkuu 20. helmikuuta saakka.