Kiovalaiset miehet varautuivat puolustamaan perheitään ja maataan kahmimalla tiistaina patruunoita Vänrikki-asekaupasta. ”Kaikkea menee suurissa erissä, suurin määrin”, kuvaili myymäläpäällikkö Vladimir Dogvitš.

Kiova

Asekaupassa Kiovan keskustassa vaikuttaa aivan kuin ukrainalaiset eivät uskoisi diplomaattiseen ratkaisuun Ukrainan kriisissä.

Keski-ikäisiä miehiä virtaa Vänrikki-nimiseen asekauppaan keskellä työpäivää ostamaan patruunoita, tutkimaan asemalleja tai uusimaan aseenkantolupaa.

Asiakkaita palvelee kaksi myyjää, mutta silti puotiin muodostuu jatkuvasti jonoa. Eikä kyseessä ole edes läheskään ainoa pääkaupungin asekauppa, vaan yksi arviolta noin sadasta.

Liikemies Sergei jonotti tiistaina ostamaan kivääriinsä patruunoita. Hän ei halunnut kertoa sukunimeään, kuten ei kukaan muukaan liikkeen asiakkaista. Sergei sanoi tulleensa asekaupoille itsepuolustuksen ja maanpuolustuksen takia.

”Meillä on vaikea pohjoinen naapuri. Täytyy olla valmiina kaikenlaisiin tilanteisiin.”

Kukaan Vänrikki-asekaupan asiakkaista tiistaina päivällä ei halunnut tulla kuvatuksi suomalaiseen sanomalehteen.

Kiovalaiset varautuvat tai ovat varautumatta Venäjän mahdollisiin sotatoimiin eri tavoin, mutta varsinkin miehet näyttävät turvautuvan aseisiin.

Myymäläpäällikkö Vladimir Dovgitšin mukaan asekauppa on kasvanut selvästi. Myymälästä kysytään kaikkea, mikä on Ukrainan säädösten mukaan sallittua. Suosituimmista asemalleista osa on jo myyty loppuun. Vielä tovi sitten asiakkaita kävi päivässä 20–30, nykyään noin sata.

”Kaikkea menee suurissa erissä, suurin määrin. Jos Kalašnikoviin ostettiin ennen sata patruunaa, niin nyt vähintään 400–500 kerralla.”

Aseille ja erilaisille itsepuolustusvälineille on ilmiselvästi kysyntää, sillä Vänrikkikin on auki viikon jokaisena päivänä klo 10–20.

Insinööri Viktor on niin ikään poikennut kellarimyymälään täydentämään patruunavarastojaan. Hän varautui suojelemaan asein perhettään.

Insinööri esitteli kännykästään kuvaa aidatusta omakotitalosta Kiovan ulkopuolella, jonne hän on suunnitellut evakuoivansa perheensä tilanteen eskaloituessa.

Talon alla on pommisuoja ja ympärillä paljon luontoa. Viktor uskoo, että siellä on helpompi puolustautua hyökkääjiltä kuin Kiovassa.

”Donbassin asukkaat menettivät vuonna 2014 kaiken, minkä eteen olivat työskennelleet. En halua, että niin käy meille.”

Poliitikkojen ponnistelut jännitteiden lieventämiseksi jatkuivat tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Moskovassa Saksan liittokansleri Olaf Scholzin ja vakuutti tapaamisen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että sotaa ei tule.

Uskoo, ken tahtoo, mietti ekologi Maksim Rudokvas venäläisistä Kiovan aluepuolustuskeskuksessa. Hän oli saapunut naapurikaupungista Bojarkasta ilmoittautumaan maanpuolustuskursseille oppiakseen käyttämään aseita.

Siviilien maanpuolustuskursseista on tullut Kiovassa tavattoman suosittuja. Niitä on mainostettu ahkerasti metrossa ja internetissä. Keskuksen viestintä- ja hallintopäällikkö Pavlo Štšibrja puhui tiistainakin lähes tauotta puhelimeen.

Hänelle soittelivat niin maanpuolustuksesta innostuneet kansalaiset kuin kursseista raportoiva kansainvälinen media. Rudokvas ei päässyt puhelimitse läpi, vaan joutui ajamaan Kiovaan paikan päälle.

Maanpuolustustahto on ollut vahva lapsuudesta lähtien, mutta aluepuolustusjoukot ovat työssä käyvälle perheelliselle armeijaan liittymistä sopivampi vaihtoehto.

”En pidä tilanteesta venäläisten kanssa. Se huolestuttaa. Toivon, ettei maanpuolustustaidoille tule käyttöä, mutta haluan olla valmis. Isäni on valmistanut minua tähän lapsuudesta saakka. Haluan olla hyödyllinen maalleni”, logistiikka-alalla työskentelevä Rudokvas, 39, sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on julistanut keskiviikon ”yhtenäisyyden päiväksi” vastavetona tiedustelutiedoille, joiden mukaan Venäjä toteuttaisi hyökkäyksensä juuri kyseisenä päivänä.

Zelenskyi ilmoitti julistuksessaan, että Ukrainan ”sisäiset ja ulkoiset haasteet” edellyttävät kansalaisilta vastuullisuutta, itseluottamusta ja konkreettisia toimia.

Rudokvas tuki presidentin ajatusta yhtenäisyyden päivästä ja piti sitä tärkeänä. Hän toivoi Ukrainan 44-miljoonaisen kansan yhdistyvän ja näyttävän maailmalle vahvan luonteensa.

”Minä en tarvitse yhtenäisyyden päivää, koska olen kasvanut Ukrainassa ja tunnen maamme historian. Mutta monet muut tarvitsevat, koska eivät tiedä historiastamme mitään. Se johtuu koulusta.”

Rudokvas kertoi esimerkiksi puolisonsa olevan kotoisin Itä-Ukrainan Donetskista, jonka kouluissa on kuulemma painotettu Venäjän historiaa Ukrainan kustannuksella.

”Donetskissa otettiin vihollinen avosylin vastaan ja mitä he ovat saaneet? Eivät mitään. Heille opetettiin koulussa, että Venäjä on hyvä, joten he uskoivat niin.”