Australiassa harkitaan julmaksi kuvaillun pidätyspolitiikan lopettamista.

Australia pitää pakolaisia ja turvapaikan­hakijoita pidätys­keskuksissa keskimäärin 689 päivää. Luku on suurempi kuin koskaan ennen, sanoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) tiedotteessaan. Luku on järjestön mukaan aivan omassa luokassaan esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna, jossa keskimääräinen pidätysaika on 55 vuorokautta.

Lisäksi 117 ihmistä on ollut maahanmuuttajien pidätyskeskuksissa jo yli viisi vuotta. Kahdeksan ihmistä on ollut pidätyskeskuksissa yli kymmenen vuotta. Yhteensä pidätyskeskuksissa oli syyskuun lopussa 1 459 ihmistä, Australian sisäministeriön tiedoista selviää.

HRW maalaa synkkää kuvaa Australian pakolaispolitiikasta kuukausi sen jälkeen, kun tennistähti Novak Djokovicin karkotustapaus nosti maan pidätyskeskukset uudestaan otsikoihin.

Djokovic oli pidätettynä vain muutamia päiviä, mutta samassa Melbournen pidätyskeskuksessa on HRW:n mukaan 32 ihmistä, joiden pidätykselle ei ole määritelty mitään aikarajaa.

24-vuotias iranilainen pakolainen Mehdi Ali on ollut pidätettynä Melbournen Park-hotellissa kaksi vuotta, HRW kertoo. Ali kuvaili hänen ja muiden pidätettyjen olosuhteita painajaismaisiksi.

”Tämän rakennuksen asukkailla on epätoivoinen vapauden tarve. Jotkut heistä miettivät itsemurhaa joka ilta ennen nukahtamista”, Ali sanoi HRW:lle.

Australian yleisradioyhtiön ABC:n mukaan Park-hotellin pidätyskeskusta on kuvailtu ”julmaksi”, ”ruumisarkuksi”, ”akvaarioksi” ja ”kidutuskeskukseksi”. Mitään ulkotiloja ei ole.

Lue lisää: Tennistähti Novak Djokovic viettää lähipäivät hotellissa, jossa on aiemmin todettu useita ongelmia: toukkia ruoassa ja hometta leivässä

Ennen pidätystään Park-hotellissa Ali oli ollut vuosia muissa Australian pidätyskeskuksissa. The Guardian haastatteli häntä tammikuussa.

Iranin sorrettuun ahwazi-arabivähemmistöön kuuluva Ali saapui Australiaan veneellä 15-vuotiaana ja haki turvapaikkaa. Australia tunnusti hänet pakolaiseksi, mutta varsinaista turvapaikkaa se ei ole tuonut.

Ali on ollut erilaisissa pidätyskeskuksissa yli yhdeksän vuotta, maahan saapumisestaan asti. Miksi, sitä Ali ei tiedä. Mistään rikoksesta häntä ei ole koskaan epäilty.

” Kahdeksan ihmistä on ollut pidätyskeskuksissa yli kymmenen vuotta.

Australiassa järjestetään parlamenttivaalit keväällä. HRW:n mukaan kaikkien puolueiden olisi korkea aika hylätä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ”määrittelemättömän pitkä ja mielivaltainen” pidättäminen.

Parlamentin maahanmuuttotoimikunta pohtii tällä hetkellä uutta lakiluonnosta, joka lopettaisi nykyisen pidätyspolitiikan. Ehdotettu lakimuutos tekisi pakollisesta turvapaikanhakijoiden pidättämisestä laitonta ja lopettaisi ulkomailla eli Papua-Uudessa-Guineassa ja Naurulla sijaitsevat pidätyskeskukset. Pidätyskeskuksille luotaisiin vaihtoehtoja.

Jos ehdotettu lakimuutos etenee parlamentin täysistunnon käsittelyyn ja menee läpi, Australian maahanmuuttopolitiikka olisi välittömästi lähellä maan itse allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia, HRW sanoo.

”Ihmisten pidättäminen vain heidän maahanmuuttostatuksensa takia on vahingollista, kallista ja tehoton maahanmuuton ehkäisykeinona”, HRW:n Australian-toimintojen johtaja Elaine Pearson sanoi tiedotteessa.

Australian viranomaiset kertoivat hiljattain, että 32 ihmisen asuttaminen pidätysten vuoksi Park-hotellissa maksaa yli 56 000 Australian dollaria päivässä. Se on yli 35 000 euroa päivässä.

”Australian hallituksen pitäisi lopettaa väkivaltaa ja muita epäoikeudenmukaisuuksia mahdollisesti paenneiden ihmisten rankaiseminen ja tarjota heidän oikeuksiaan kunnioittavia vaihtoehtoja pidättämiselle”, Pearson sanoi.