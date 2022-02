Saksan liittokansleri selvensi sekaannusta herättänyttä Nato-lausuntoaan tiistai-iltana.

Berliini

Saksan liittokansleri Olaf Scholz otti tiistaina kantaa Naton laajenemiseen tavalla, joka on herättänyt hämmennystä myös Suomessa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Moskovan-vierailullaan pitämässään tiedotustilaisuudessa Scholz sanoi, että Naton itälaajentumista ei ole tiedossa hänen tai Putinin virkakaudella.

Scholz on vasta aloittanut tehtävänsä liittokanslerina, ja seuraavat liittopäivävaalit käydään Saksassa todennäköisesti vuonna 2025. Venäjän on tarkoitus järjestää seuraavat presidentinvaalit vuonna 2024.

Scholzin lausunto hämmentääkin muun muassa Suomessa – tarkoittaako se, että Suomenkaan ei ole mahdollista päästä halutessaan Naton jäseneksi lähivuosina?

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi tammikuussa, että Suomi ja Ruotsi voisivat päästä Naton jäseniksi nopeutetussa aikataulussa. Naton uudet jäsenet valitaan kuitenkin nykyisten jäsenten yksimielisyydellä, joihin Saksa kuuluu.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz kertoi viestimille näkökulmiaan Vladimir Putinin kanssa käydyn nelituntisen keskustelun jälkeen tiistaina Moskovassa.

Scholzin lausuntoa voi pitää viestinnällisesti epäonnistuneena, ja virkakausien pituuksista puhuessaan hän yritti myös hieman keventää tunnelmaa viitaten Putinin pitkään kauteen Venäjän johdossa.

Kommentit Naton laajenemiseen tulivat tilanteessa, jossa keskustelu koski tiukasti Ukrainaa. Scholz selvensi lausuntoaan tiistai-iltana erillisessä tiedotustilaisuudessa ilman Putinia. Liittokansleri näyttää tarkoittaneen nimenomaan sitä, että Ukrainan jäsenhakemusta Natoon ei ole juuri nyt vireillä.

Scholzin asemoitumista Naton laajenemiseen voi arvioida myös hänen maanantaina Kiovassa antamistaan kommenteista. Tavatessaan maanantaina Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin Scholz painotti jokaisen maan oikeutta päättää itse liittoutumisestaan.

"Helsingin perusperiaatteet, mukaan lukien vapaan liittoutumisen valinnan periaate – joka koskee myös Natoa – eivät ole neuvoteltavissa”, Scholz sanoi.

Ennen kuin Scholz lausui tiistaisen kommenttinsa valtionjohtajien virkaurista ja Natosta, Putin sanoi, että Naton on sanottu olevan laajenematta, mutta silti Naton infrastruktuuri on jo Venäjän ”kotiovella”. Jos Ukraina ei liity huomenna, koska se sitten liittyy – siihen kuitenkin valmistaudutaan, Putin pohti. Hän sanoi, että tämä kysymys pitäisi ratkaista.

Ukrainan perustuslaissa on kanta, jonka mukaan maa haluaa liittyä Naton jäseneksi.

Näin Scholz sanoi tiedotustilaisuudessaan Putinin kanssa Putinin kommenttien jälkeen: ”Mitä tulee Naton itälaajenemiseen, on aika erikoinen tilanne, sillä se ei ole lainkaan päiväjärjestyksessä ja kaikki tietävät sen tarkalleen”.

Sitten hän jatkoi:

”Se ei ole aihe, joka meitä tulee virkaurallamme vastaan, niin kauan kuin ne jatkuvat. En tiedä, kauanko presidentti (Putin) aikoo jatkaa virassaan. Minusta tuntuu, että se voi jatkua kauan, mutta ei ikuisesti. Meidän tehtävämme on nyt toimia tässä tilanteessa. On kyse siitä, että pääsemme poliittiseen yhteisymmärrykseen ilman, että kenenkään tarvitsee luopua periaatteistaan. Se on poliittista johtajuutta ja se on vastuumme, joka meillä on maillemme, joita johdamme, ja kansainväliselle rauhalle sekä yhteistyölle Euroopassa."

Myöhemmin illalla ilman Putinia pitämässään tiedotustilaisuudessa hän sanoi, että keskustelu Naton laajenemisesta on absurdi.

”On olemassa fakta. Ja se on, kuten kaikki tietävät, että Ukrainan Nato-jäsenyys ei ole päiväjärjestyksessä”, Scholz sanoi.

Scholzin mukaan tilanteesta tekee absurdin se, että Venäjä uhkaa sotilaallisella voimalla Ukrainaa käyttäen perusteena asiaa, joka ”ei ole päiväjärjestyksessä”.

Keskustelussa ei siis ollut kysymys Naton mahdollisesta laajenemisesta tulevaisuudessa.

Käynnissä onkin kaksi keskustelua: miten Nato voi kehittyä tulevaisuudessa, ja mikä Naton tilanne on nyt. Ukrainan jäsenhakemusta ei ole käsittelyssä.

Liittyen tulevaisuuden mahdollisuuksiin Suomen vilkastunut Nato-keskustelu on noussut melko isoksi puheenaiheeksi myös Saksassa. Tuon tuostakin Suomeen viitataan Saksassa niin poliitikkojen puheissa kuin mediassa maana, joka harkitsee nyt jäsenhakemuksen jättämistä Natoon.

Saksalainen yleisradiokanava Deutschlandfunk lähetti maanantaina pitkän raportin Suomen Nato-pyrkimyksistä otsikolla Suomi harkitsee Natoon liittymistä – Pitkät jäähyväiset puolueettomuudelle.

Viikko sitten laadukas päivälehti Süddeutsche Zeitung julkaisi kirjoituksen, jonka mukaan Suomi ja Ruotsi ovat lähempänä Nato-jäsenyyttä kuin koskaan ennen.

