Yksi ihminen on kuollut hain puremasta saamiinsa vammoihin Australiassa, kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Onnettomuus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa suurkaupunki Sydneyssä sijaitsevan rannan tuntumassa.

Hätäkeskus sai tiedon onnettomuudesta noin kello 16.30 paikallista aikaa. Uimari oli saanut pelastusviranomaisen mukaan ”katastrofaalisia vammoja”, eivätkä paikalle tulleet ensihoitajat kyenneet enää pelastamaan häntä.

Ranta on toistaiseksi suljettu. Poliisi ei ole kertonut uimarin henkilöllisyyttä julkisuuteen.

Tapaus on ensimmäinen Sydneyssä tapahtunut kuolemaan johtanut hain hyökkäys sitten vuoden 1963.

Brittilehti The Guardian kertoo, että Sydneyn rannikon vesissä on 51 verkkoa, joiden on tarkoitus estää haita perustamasta reviirejä rannikolle. Verkot eivät kuitenkaan täysin estä haiden pääsyä rantaviivan tuntumaan.

Verkkojen toimintaa on kritisoitu Australiassa. Kritiikin mukaan verkot ovat vanhentunutta teknologiaa ja niihin jää kiinni liikaa muita lajeja.