WHO huolissaan Venäjän korona­tilanteesta, mutta Moskovassa tartunta­huippu lienee takana

THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta: ”Meidän lähialueistamme Pietari on tällä hetkellä tautitilanteen osalta selvästi heikoin.”

Venäjän koronapandemiatilanne jatkuu vakavana, ja etenkin Suomen lähialueella Pietarissa ja sen ympärillä tartuntahuippu on vielä edessä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija.

”Venäjä tulee jonkun verran Länsi- ja Keski-Eurooppaa jäljessä pandemiassa, kun katsotaan omikron-variantin leviämistä”, sanoo THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

”Omikron alkoi voimakkaasti lisääntyä Venäjällä vasta tammikuun puolivälissä, kun se oli tullut länsimaihin joulukuun puolivälin ja joulukuun lopun tienoilla.”

Venäjällä koko maan tapausilmaantuvuus on 1 600 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa, Kiviranta kertoo. Se on samaa mittaluokkaa kuin Suomen ilmaantuvuus, jonka tuorein lukema on 1 457.

Kiviranta huomauttaa, että Venäjän lukuihin on syytä suhtautua varauksin. THL on kuitenkin seurannut Venäjän pandemiakehitystä samoista lähteistä jo pitkän aikaa, joten trendejä pystyy havainnoimaan luotettavasti.

Venäjälläkin alueelliset erot ovat suuria. Kiviranta kiinnittää huomiota Suomen kannalta olennaisiin alueisiin kuten Moskovaan, Pietariin ja Venäjän Karjalaan.

”Moskova menee pikkaisen etukenossa”, Kiviranta sanoo. ”Omikron-aalto saavutti Moskovassa huippunsa helmikuun alkupuolella, ja viimeisimmän parin viikon aikana tartuntaluvut ovat kääntyneet laskuun.”

Ilmaantuvuus on silti varsin korkealla tasolla, yli 2 000:ssa, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tammikuussa.

Oma lukunsa on Pietari, jossa omikron-virus jyllää voimalla.

”Viimeisimmän saamamme tiedon mukaan ilmaantuvuusluku Pietarissa on noin 5 000”, Kiviranta sanoo. ”Meidän lähialueistamme Pietari on tällä hetkellä tautitilanteen osalta selvästi heikoin.”

Myös Venäjän Karjalassa ja Murmanskin alueella tartuntahuippu lienee vasta edessä.

Kiviranta kuitenkin arvelee, että Pietariin ja muillekin Suomen lähialueille on tiedossa lähitulevaisuudessa helpotusta.

”Tämä saattaa tietysti mennä ihan metsään, mutta ennustukseni on, että Pietarin alueellakin mennään kevään kuluessa parempaan.”

Kaiken kaikkiaan Venäjällä on ollut Kivirannan mukaan noin 14,5 miljoonaa virallisesti rekisteröityä tartuntaa, ja Covid-19-tautiin kuolleita on rekisteröity noin 340 000.

Omikron-aallon koettelemassa Pietarissa koronatilanne näkyy arjessa jonkin verran, kertoo Suomen Pietarin-konsulaatin lehdistövirkamies Anna Kotaviita.

”Kaupunkilaisilta edellytetään esimerkiksi kasvomaskien käyttöä ja turvavälejä kaupoissa ja ravintoloissa, mutta ohjeiden noudattaminen vaihtelee”, Kotaviita sanoo. ”Kadulla ja julkisissa liikennevälineissä vain osalla on maskit.”

Elämä ei ole millään muotoa halvaantunut, Kotaviidan kertomasta voi päätellä.

”Pietari on tunnettu kulttuurikaupunki, ja täällä on ollut erilaisia tapahtumia koko pandemia-ajan.”

Suomen ja Venäjän rajalla on edelleen voimassa tiukat maahantulorajoitukset.

Rajavartiolaitoksen tilastot kertovat koruttomasti, kuinka rajaliikenne on hyytynyt. Karkeasti voi sanoa, että rajanylitykset ovat pudonneet kymmenesosaan pandemiaa edeltävästä ajasta.

Esimerkiksi joulukuussa 2021 raja ylitettiin noin 78 000 kertaa, kun joulukuussa 2019 ylityksiä oli 677 000.

Maailman terveysjärjestö WHO painotti tiistaina olevansa huolissaan nimenomaan itäisen Euroopan – muun muassa Venäjän ja Ukrainan – koronatilanteesta.

”Kahden viime viikon aikana tapausten määrä on yli kaksinkertaistunut kuudessa alueen maassa”, WHO:n Euroopan-johtaja Hans Kluge sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Venäjän ja Ukrainan lisäksi Kluge viittasi Armeniaan, Azerbaidžaniin, Georgiaan ja Valko-Venäjään.

Venäjän koronatilannetta mutkistaa alhainen rokotuskattavuus. Vasta noin 53 prosenttia väestöstä on ottanut edes ensimmäisen rokoteannoksensa. Suomessa osuus koko väestöstä on 79 prosenttia, ja kahden rokoteannoksen saaneitakin on 75 prosenttia.

Venäläisten rokotusintoa ei ole nostanut, että presidentti Vladimir Putin on kilvan kehunut venäläisvalmisteita. Hän on itse ottanut Sputnik V -rokotteen ja suhtautuu tartuntariskiin ilmeisen suurella vakavuudella. Näin voi päätellä etäisyydestä, jota hän pitää keskustelukumppaneihin pitkien kokouspöytiensä ääressä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin istui pitkän pöydän päässä tavatessaan Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin Moskovan Kremlissä tiistaina.

Venäjällä on myös käynyt vastikään ilmi kiusallinen tapaus, joka saattaa olla omiaan nakertamaan kansalaisten luottamusta: yksi Venäjällä kehitetyistä rokotteista, EpiVakKorona nimeltään, on osoittautunut tehottomaksi.

Tapauksesta kertoivat viime viikolla muun muassa venäläistoimittajien Latviasta käsin toimittama uutissivusto Meduza sekä Suomessa Ilta-Sanomat.

”Pahempi kuin tehoton”, Meduza uutisoi artikkelinsa, jonka mukaan kaksi riippumatonta tutkimusta oli osoittanut EpiVakKoronan hyödyttömäksi. Meduza luonnehti rokotetta jopa haitalliseksi, koska se voi tuudittaa ihmisiä liialliseen turvallisuudentunteeseen.

THL:n asiantuntijat eivät ole saaneet EpiVakKorona-valmisteesta tietoja, kertoo tutkimusprofessori Kiviranta. Sitä ei ole missään vaiheessa edes yritetty saada hyväksytyksi Euroopan unionissa.

Ilta-Sanomien mukaan EpiVakKoronaa on valmistettu miljoonia annoksia, mutta tarkkoja tietoja sen saaneiden määrästä ei ole.

Osa Venäjän jo muutenkin alhaisesta rokotuskattavuudesta lienee kuitenkin siis lumetta.