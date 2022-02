Naispotilas on kolmas ihminen maailmassa, joka on parantunut hi-viruksesta. Kaksi aiempaa hivistä toipunutta tapausta ovat molemmat miehiä.

Yhdysvaltalainen leukemiapotilas on parantunut hi-viruksesta kantasolusiirron avulla. Potilas on näin ollen tiettävästi kolmas ihminen ja ensimmäinen nainen maailmassa, joka on parantunut hivistä.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradio BBC. Tutkijat kertoivat lääketieteen uutisesta tiistaina konferenssissa Denverissä.

Kantasolut olivat peräisin luovuttajalta, joka oli luonnostaan vastustuskykyinen hi-virukselle geneettisen mutaation ansiosta.

Keski-ikäinen potilas sai kantasoluja sisältävää istukkaverta, jota käytettiin hänen sairastamansa akuutin myelooisen leukemian hoitoon. Verensiirron jälkeen naisen elimistössä ei ole havaittu hi-virusta 14 kuukauteen, eikä hän ole tarvinnut hiv-lääkitystä.

Kaksi aiempaa hivistä toipunutta tapausta olivat molemmat miehiä, jotka paranivat luuydinsiirron avulla. Naispotilaan tapaus on ensimmäinen kerta, kun hi-virus on hävinnyt istukkaveren kantasolujen ansiosta.

Potilas oli mukana laajemmassa yhdysvaltalaisessa tutkimushankkeessa. Tohtori Yvonne Bryson Kalifornian yliopistosta ja tohtori Deborah Persaud Johns Hopkinsin yliopistosta johtavat hanketta, jossa on tarkoitus seurata istukkaverihoitoja 25 hiv-potilaalla.

Kansainvälisen aids-yhdistyksen puheenjohtajaksi valittu Sharon Lewin toteaa tiedotteessa, että naispotilaan tapaus vahvistaa, että hivistä parantuminen on todella mahdollista ja tapaus tukevoittaa tietoa tehokkaista hoitomuodoista.

Kantasoluhoitoja on tavallisesti tehty luuytimestä kerätyillä siirteillä. Luuydinsiirto ei ole kuitenkaan kaikille potilaille mahdollinen, koska sopivan siirteen löytäminen voi olla vaikeaa.

Istukkaveri ei vaadi samalla tavalla yhteensopivuutta luovuttajan ja saajan välillä. BBC:n mukaan asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että istukkaveren siirto voi silti olla liian riskialtis hoitokeino useimmille hiv-potilaille.

Tutkimustulokset julkaistaan myöhemmin vertaisarvioidussa tiedelehdessä, joten laajempi tieteellinen ymmärrys tapauksesta on vielä rajallista.

