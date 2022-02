Päättäjät pohtivat tapaamisessaan, että Euroopan täytyy kiriä kiinni muita toimijoita ja rakentaa pikaisesti oma satelliitti-internetyhteytensä.

Joukko SpaceX-yhtiön Starlink-satelliitteja kulki läpi taivaan Uruguayssa helmikuussa 2021. Kuva on otettu pitkällä valotusajalla.

Euroopan unioni haluaa oman satelliittijoukkonsa avaruuteen ja rakentaa nopean satelliitti-internetin, kertoo uutistoimisto Reuters. EU:n ministerit keskustelivat avaruuspolitiikasta keskiviikkona Ranskan Toulousessa.

Nykyään valtaosa internetyhteyksistä toimii merenalaisia tietoliikenne­kaapeleita pitkin ja satelliitti-internet muodostaa vain hyvin pienen osan yhteyksistä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan siinä, että yhdistetään voimat satelliittijoukon rakentamiseksi erillään jo edistyneistä vastaavanlaisista projekteista, on kyse on Euroopan suvereniteetista.

Muista projekteista yksi tunnetuimpia on miljardööri Elon Muskin SpaceX-yhtiön hanke, jonka tavoitteena on luoda koko maapallon kattava internetverkko. Starlink-verkon on tarkoitus koostua lopulta jopa noin 40 000 pienestä satelliitista.

Reutersin mukaan osa analyytikoista ajattelee, että satelliittiryhmät voivat tulevaisuudessa mullistaa teknologiaa.

”Ryhmät tulevat olemaan meidän olemassaolomme ja elämämme ytimessä”, Macron sanoi keskiviikon tapaamisessa.

Hän jatkoi kuvailemalla, kuinka tulevaisuudessa huippunopea satelliitti-internet saattaa olla käytössä esimerkiksi robottiautoissa, pelastustoiminnassa tai meriliikenteessä.

Macron muistutti myös, että jos Euroopalla ei ole omaa satelliittijoukkoaan, se päättää käytännössä luovuttaa terveystietoja ja liikennedataa muille toimijoille. Niitä taas eivät ohjaa eurooppalaiset lait.

Macronin mukaan Euroopan tulee toimia kiireellisesti kiriäkseen kiinni esimerkiksi Yhdysvallat, Kiinan ja Venäjän.

