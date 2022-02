USA:n viran­omainen: Venäjä on tuonut 7 000 sotilasta lisää Ukrainan rajalle, puheet vetäytymisestä valetta

Nimettömänä puhuneen viranomaisen mukaan on tuoretta näyttöä siitä, että Venäjä olisi liikekannalla sotaa varten.

Washington

Venäjä on lisännyt läsnäoloaan Ukrainan rajalla ”jopa 7 000 sotilaalla”, ja osa joukoista osa on saapunut vastikään keskiviikon aikana. Asiasta kertoi Valkoisen talon korkea viranomainen torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Tiedoista raportoivat useat uutiskanavat, muun muassa CNN ja NBC.

Sanomalehti The New York Timesin toimittajille nimettömästi puhunut viranomainen syytti Venäjää valehtelusta ja totesi, ettei Moskovan ilmoitus joukkojen vetäytymisestä pidä paikkaansa. Hänen mukaansa on tuoretta näyttöä siitä, että Venäjä olisi liikekannalla sotaa varten.

Joukkojen lisäyksestä kertonut viranomainen totesi CNN:n mukaan myös, että Venäjä voisi hetkenä minä hyvänsä kehittää jonkinlaisen tekosyyn hyökkäyksen aloittamiselle. Tekosyy voisi olla esimerkiksi jonkinlainen lavastettu isku Venäjän joukkoja vastaan.

”Emme tiedä vielä, millainen veruke on. Mutta toivomme, että maailma on valmis.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi tiistaina vetävänsä sotaharjoituksissa olleita joukkojaan pois vuonna 2014 valtaamaltaan Krimin niemimaalta. Nato ja Yhdysvallat totesivat sen jälkeen useaan otteeseen keskiviikon kuluessa, ettei tästä ole näyttöä.

Nyt toimittajille puhunut virkamies siis kertoi Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten vahvistaneen, että joukkojen määrä on kasvanut viime päivien aikana, ja se jatkui keskiviikkona – siis sen jälkeen, kun Putin väitti osan joukoista vetäytyvän takaisin varuskuntiin.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden kertoi keskiviikkona, että Venäjällä olisi Ukrainan rajalla jo 150 000 sotilasta. Nyt lukema voisi siis olla jo selvästi yli sen.