Putinin pitkä pöytä on näkynyt viime päivien uutis­kuvissa – mutta kuka pöydän on tehnyt? Espanjalainen ja italialainen huone­kalu­yhtiö kiistelevät asiasta

Pitkän valkoisen pöydän ääressä on käyty diplomaattisia neuvotteluja isoista kysymyksistä. Nyt kiistelyn kohteena on kuitenkin itse pöytä.

Kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron kävi viime viikolla neuvottelemassa Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Venäjän sodanuhasta Ukrainassa, Kremlin neuvotteluista kertovissa jutuissa oli yksi erittäin silmiinpistävä piirre.

Pöytä. Hämmentävän pitkä valkoinen pöytä. Ovaalinmuotoinen, noin kuusi metriä pitkä, kolmella paksulla jalalla seisova, keskellä yksinkertainen kukka-asetelma. Toisessa päässä Putin, toisessa päässä Macron.

Välitöntä meemimateriaalia ja ainesta lukuisiin analyysijuttuihin valtionjohtajien käyttämän rekvisiitan ja kulissien roolista diplomatiassa. Lisäksi maininta, että Putin haluaa ilmeisesti käyttää kaikki varokeinot, ettei vain saisi koronavirustartuntaa.

Tällä viikolla Putin istutti samaan pöytään myös Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin. Lisää meemejä, lisää juttuja.

Putin on käyttänyt pöytää jo aiemmin myös muiden valtionpäiden ja ulkomaisten arvohenkilöiden kanssa neuvottelemiseen.

Macron ja Scholz toivat pöydälle kuitenkin niin paljon lisää mainetta, että pöydän alkuperäinen tekijä on alkanut kiinnostaa kansainvälistä mediaa.

Ja kas, tekijäksi on ilmoittautunut kaksi eri tahoa.

Espanjalainen radiokanava Cope haastatteli tiistaina huonekalupuuseppä Vicente Zaragozáa. Copen mukaan Putinin pöytä olisi peräisin Valencian maakunnan Alcàsserista, jossa on Zaragozán nimeä kantava huonekaluyritys.

Zaragozán mukaan Kreml tilasi heiltä vuosina 2002–2006 useita eri huonekaluja, ja valkoinen mammuttipöytä kuuluu niihin.

Zaragozá on varma, että pöytä on hänen tekemänsä, tehty Alppien valkoisesta pyökkipuusta. Kun hän näki kuvan pöydästä, hän alkoi tutkailla sitä virheiden varalta.

”Katson aina virheitä, jotta voisin tulla paremmaksi”, Zaragozá sanoi Copelle.

Hän on omien sanojensa mukaan tehnyt töitä myös Uzbekistanin presidentille, jonka virka-asuntoon Zaragozán yritys teki kuulemma keittiön ja ruokasalin.

Zaragozá on Copen haastattelussa ylpeä, että pöydällä on nykyisin niin näkyvä rooli, vaikka hän on tehnyt isompiakin pöytiä.

”Olen iloinen, että olen tehnyt jotain tärkeää. Muulla ei ole väliä.”

Asioita kuitenkin mutkistaa pohjoisitalialainen, Comon kaupungissa sijaitseva huonekaluyritys Oak. Perheyritystä johtava Renato Pologna sanoi The New York Timesille ja The Guardianille, ettei hän tiedä, mistä Zaragozá oikein puhuu. Pöytä kun on heidän tekemänsä.

Polognan mukaan heidän yrityksensä teki pöydän silloiselle Venäjän presidentille Boris Jeltsinille vuonna 1995. Venäjän hallinto tilasi tuolloin Oakilta sisustuksen Kremlin palatsiin, jonka kaksi kerrosta remontoitiin. Kahdessa vuodessa yritys toimitti Kremliin puupaneeleja, ovia, sohvia, pöytiä ja marmorisia tulisijoja.

Myös Pologna sanoo, että pöytä on pyökkiä. Se on maalattu vesiohenteisella maalilla ja koristeltu lehtikullalla. Polognan mukaan pöytälevy painaa 350 kilogrammaa.

Polognan mukaan Zaragozán täytyy olla väärässä, koska pöytä on mukana Kremlin palatsista vuonna 2000 julkaistun kirjan kuvissa. Hän toimitti kuvan kirjasta The New York Timesille.

”Todisteena meillä on kaikki alkuperätodistukset tehdystä työstä ja jopa tunnustus presidentiltä, joka oli siihen aikaan Boris Jeltsin”, Pologna sanoi The Guardianille.

Myös Putin näyttää suosivan italialaista osaamista. Kun Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi julkaisi tammikuussa 2021 tietoja Putinin piilomiljardipalatsista, merkittävässä roolissa olivat italialaiset design-kalusteet.