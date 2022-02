Venäjän-vastaisuus on noussut huippunsa rajakaupungissa Harkovassa, joka oli ennen myös henkisesti lähellä Venäjää. Nyt kieli on vaihtunut ukrainaan ja Venäjän-vierailut lopetettu. Putinia inhotaan avoimesti.

Harkova

Ukrainalainen patriotismi iskee silmille Harkovassa voimakkaammin kuin pää­kaupungissa Kiovassa tai sotaa käyvässä Itä-Ukrainassa.

Pääkatu Sumskan yllä Ukrainan sini-keltaiset liput lepattavat sitkeästi tuulessa, vähän kuin ukrainalaiset itse geopoliittisen kriisin myrskynsilmässä.

Kansallisvärit toistuvat myös kaupunkilaisten pukeutumisessa. Harkovalaisen kulttuurijulkaisu Ljukin taiteellinen johtaja Jekaterina Pereverzeva ottaa suomalaiset vieraat vastaan pitkässä sinisessä takissa ja keltaisessa pipossa.

Pereverzeva on luvannut toimia suomalaisen sanomalehden avustajana Harkovassa, jossa HS:n toimittaja ja kuvaaja vierailevat ensimmäistä kertaa. Venäjällä syntynyt Pereverzeva on itse alkujaan Donetskista, mutta pakeni Itä-Ukrainan sotaa Harkovaan kahdeksan vuotta sitten.

”Täältä en aio lähteä mihinkään. Aion ilmoittautua vapaaehtois­joukkoihin. Olen miettinyt itsekseni, että menetin jo Donetskin, Harkovia en anna.”

Harkova on täynnä kansainvälistä mediaa ja kansallistunnetta, kuten melkein koko muukin Ukraina. Iso Ukrainan lippu peittää osan Harkovan aluehallintotalon julkisivusta.

Harkovassa on rauhallista, mutta mielenrauha on mennyttä. Sodan uhka leijuu nyt myös Ukrainan toiseksi suurimman kaupungin yllä.

Kansainvälisessä mediassa julkaistaan päivittäin erilaisten asiantuntijoiden analyysejä, joissa esitetään arvioita Venäjän mahdollisesta uudesta hyökkäyskohteesta ja iskun toteutuksesta. Toistaiseksi kenenkään ennustus ei ole käynyt toteen – onneksi.

Vain noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta sijaitseva Harkova on myös pyörinyt veikkausten kärjessä. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on varoittanut, että tilanteen eskaloituessa kaupunki voi joutua Venäjän miehittämäksi.

Venäjä on keskittänyt viime kuukausien aikana asevoimiaan rajan taakse Solotiin ja Bogutšariin aivan Harkovan tuntumaan.

Valtaosin venäjänkielisellä Harkovalla on ollut perinteisesti tiiviit siteet rajan taakse. Venäjä on ollut tärkeä kauppakumppani. Sen kanssa on jaettu yhteinen kulttuuri ja historia. Monella on rajan takana sukulaisia ja ystäviä.

Kahdeksan vuotta sitten Harkovalle oli vähällä käydä kuin itäukrainalaisille Donetskin ja Luhanskin kaupungeille, jotka kuuluvat nykyään Ukrainaa vastaan sotiviin ”kansantasa­valtoihin”.

Krimin miehityksen jälkeen Venäjä-mieliset separatistit tavoittelivat Harkovaankin ”itsehallintoa”. Maaliskuussa vuonna 2014 Harkovan aluehallintorakennuksen katolle ehdittiin jo virittää Venäjän lippu, mutta kaupunki pysyi Kiovan hallussa.

Sen jälkeen Harkova on vastaanottanut arviolta yli 300 000 evakkoa köyhtyneistä ja kuihtuneista ”kansan­tasa­valloista” sodan jaloista.

Ukrainan toiseksi suurin kaupunki Harkova sijaitsee vain noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta.

Sotavuosien aikana ennen myös henkisesti läheisestä Venäjästä on tullut lähinaapuri, jonka kanssa ei haluta olla missään tekemisissä.

Muusikko, runoilija ja näyttelijä Oleg Kadanov sanoo maailmankatsomuksensa muuttuneen täysin vuoden 2014 jälkeen. Hän on lakannut tekemästä kiertueita Venäjällä, vaikka esiintyi siellä ennen usein. Eikä hän ole muutenkaan matkustanut Venäjälle kahdeksaan vuoteen.

Kadanov on ryhtynyt kirjoittamaan runonsa ja laululyriikkansa ukrainaksi venäjän sijaan. Hän ei ole ainoa harkovalainen, joka on siirtynyt käyttämään ukrainan kieltä.

”Haluan panostaa ukrainalaiseen kieleen ja kulttuuriin. Siitä on tullut minun rintamani. Nykyään Harkovassa on tavallista kuulla ukrainankielisiä keskusteluja. Vielä kymmenisen vuotta sitten sellaista olisi ollut vaikea kuvitella.”

Kadanovin mukaan monien ystävyys- ja sukulaissuhteet Venäjälle ovat katkenneet ukrainalaisten naapuriaan kohtaan tunteman vastenmielisyyden vuoksi. Hänellä oli Venäjällä kymmenen läheistä ystävää, joista on jäänyt jäljelle kolme.

”Vain he myöntävät, että Venäjä on toiminut aggressiivisesti Ukrainaa vastaan. Harvat venäläiset myöntävät sen. He pelkäävät puhua asiasta tai todella uskovat siihen [venäläiseen propagandaan].”

Harkovalainen muusikko Oleg Kadanov käy säännöllisesti esiintymässä rintamalla palveleville ukrainalaissotilaille. Viimeksi hän musisoi etujoukkoina toimiville laskuvarjojääkäreille viime syksynä.

Harkovalaisten näkemyksiin naapurimaasta voi tutustua myös hieman raflaavan­oloisessa näyttelyssä paraatipaikalla pääkadun varrella.

Vapauden aukion laidalle on pystytetty räikeä sinikeltainen teltta, johon ohikulkija ei voi olla kiinnittämättä huomiota. Teltan edustalle on koostettu kuvaprinteistä ja ukrainan­kielisistä teksteistä esitys, jonka aiheena on Venäjä.

Venäjällä ukrainalaisista puhutaan usein ”veljeskansana”, mutta Harkovassa tunne ei ole selvästikään molemminpuolinen. ”Meistä ei tule ikinä veljiä!”, julistetaan yhdessä kyltissä.

”Tämä on Venäjä” -tekstin alla on kuvia väkivaltaisuuksista Itä-Ukrainan sodassa. ”Veriveljet” lukee kuvassa, jossa Venäjän presidentti Vladimir Putinilla ja Valko-Venäjää johtavalla Aljaksandr Lukašenkalla valuu suusta verta.

Aktivistit pystyttivät Harkovan pääkadun varrelle syyskuussa vuonna 2014 teltan, jossa on muun muassa kerätty ruoka- ja tarvikeapua ukrainalaisille sotilaille. Seuraavaksi sinne on tarkoitus perustaa mediakeskus, jossa voi näyttää filmejä ja järjestää konsertteja ja muita tapahtumia.

Teltta on töröttänyt kaupungin keskustassa vuoden 2014 syyskuun puolivälistä asti. Kyse on Venäjän-vastaisesta mielenosoituksesta, joka jatkuu edelleen. Yksi teltan perustajista on Boris Redin, josta on tullut vuosien varrella kansainvälinen kuuluisuus.

Mediahuomio on kiihtynyt pidemmän tauon jälkeen jälleen viime ja tänä vuonna ja etenkin viime viikkoina. Redin kaappaa suomalais­viestimenkin kanssaan ensi töikseen yhteiskuvaan ja päivittää sen saman tien sosiaaliseen mediaan.

”Vastasin tänään kurditoimittajille, kun he kysyivät, millaisia terveisiä haluaisit lähettää Putinille, että riittää jo voimamme, kunniamme ja maineemme mainostaminen, menkää kotiin.”

”Hehän väittävät koko ajan, että me emme ole mitään, että odotamme heitä. Että täällä ei ole ketään puolustamassa kaupunkia. Kansa muka odottaa kukkien kanssa ja se on vapautettava.”

”Kuolema miehittäjille. Ihmisillä on sellainen mieliala.”

Jordanialainen tubettaja Kifah Hamadneh haastatteli aktivisti Boris Rediniä Ukrainan kriisistä Harkovassa viime keskiviikkona.

Harkova, kuten melkeinpä mikä tahansa muu ukrainalaiskaupunki, on ollut parin viime viikon aikana täynnä kansainvälistä mediaa.

Saksalainen kuvausryhmä tekee kadunkulmassa suoraa lähetystä. Jordanialaiseksi videobloggaajaksi esittäytyvä Kifah Hamadneh ryntää haastattelemaan Rediniä ja Pereverzevaa.

Redin järjesti pari viikkoa sitten Harkovassa Venäjän uhkaa vastaan suuren mielen­osoituksen, johon osallistui järjestäjien arvion mukaan viitisentuhatta ihmistä. Pereverzeva marssi mukana.

Sen jälkeen on vietetty vielä presidentti Zelenskyin improvisoimaa ”yhtenäisyyden päivää” 16. helmikuuta, jolloin Venäjän pelättiin tiedustelutietojen perusteella hyökkäävän uudestaan Ukrainaan.

Ja joka aamu on herätty helpottuneina, kun sota ei ole alkanutkaan.

Pereverzeva sanoo, että hänen elämänasenteensa on muuttunut sodan uhkan ja jatkuvan paineen alla. Ennen hän vietti ”eläkeläisen elämää” kotona koiran kanssa. Nykyään hän ei jätä enää illanviettoja väliin.

Illalla Pacha Mama -baarissa on groove community jam session, kuten joka keskiviikko. Siellä harkovalaiset muusikot soittavat yhdessä letkeitä groove-sävelmiä.

”Ajattelin eilen, että jos tänään ei tule sotaa, niin menen illalla jameihin juhlimaan.”

Koskaan ei tiedä, milloin hauska ilta on viimeinen.