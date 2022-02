Tarkat tiedot etulinjasta vähenevät väkisin, kun Ety-järjestön jäsenmaat kotiuttavat tarkkailijoitaan. Yhdysvallat ilmoitti torstaina lähdöstään.

Ety-järjestön kahdeksan vuotta jatkunut tarkkailutyö Itä-Ukrainan sodan etulinjassa on tullut useista pörssiyhtiöistä tuttuun tilanteeseen: työt lisääntyvät ja väki vähenee.

Yhdysvaltain Etyj-lähettiläs Michael Carpenter ilmoitti torstaina Wienissä virallisesti, että Yhdysvalloilla ei nykyisessä tilanteessa ”ole muuta mahdollisuutta” kuin vetää siviilitarkkailijansa toistaiseksi pois Ukrainasta heidän turvallisuutensa vuoksi. Yhdysvalloilla on ollut Etyjin riveissä viitisenkymmentä tarkkailijaa.

Yhdysvallat ei ole ensimmäinen vetäytyjä. Uutistoimisto Reutersin viime viikolla haastatteleman diplomaattilähteen mukaan ainakin Hollanti, Kanada, Slovakia ja Albania kuuluvat tarkkailijansa kotiuttaneisiin maihin ja kotiin lähtijöitä olisi jo tuolloin ollut yhteensä 160.

Ety-järjestö veti viime viikolla väkensä pois separatistien hallitsemasta Donetskin kaupungista. Ainakin Britannia ilmoitti, että sen tarkkailijat työskentelevät toistaiseksi vain niin sanotun tulitaukolinjan ukrainalaisella puolella.

Etyjillä on ollut niin sanotulla Minskin kontaktilinjalla yli 700 tarkkailijaa, jotka ovat varustautuneet muun muassa valvontalennokeilla ja pysyvästi sijoitetuilla valvontakameroilla. Parinsadan ihmisen poistuminen paikalta on siis melkoinen vähennys työvoimaan.

Järjestön päivittäinen raportointi on kertonut yleensä kymmenistä tai sadoista tulirikkomuksista. Kansainvälisen uutiskynnyksen raportit ovat ylittäneet viime vuosina vain silloin, kun jonkun on kerrottu kuolleen. Tavallisimmin tällainen ilmoitus on tullut Ukrainan esikunnasta, joka raportoi ennen kaikkea omien sotilaidensa kaatumisesta. Yhteensä sodassa on kuollut noin 14 000 ihmistä.

Tulitaukorikkomukset nousivat otsikoihin torstaiaamuna, kun Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti kertoi niistä. Uutinen perustui niin sanotun Luhanskin kansantasavallan nimettömänä esiintyneen upseerin tietoihin. Niiden mukaan Ukrainan joukot olisivat tulittaneet varhain torstaiaamuna viittä kohdetta Luhanskin separatistialueella kranaatinheittimillä, singoilla ja raskailla konekivääreillä.

Uutisen mukaan kyseinen upseeri antoi tietonsa ”yhteisessä kontrollikeskuksessa” JCCC:ssä. Tämä keskus toimi rintamalla Ukrainan, Venäjän ja separatistien yhteydenpitokonttorina vuoteen 2017 saakka, jolloin Venäjä vetäytyi siitä. Eipä ihme, sillä Venäjä ei oman väittämänsä mukaan koskaan edes ollut sodan osapuoli.

Venäläisten lähdettyä Ukrainan upseerit olisivat jääneet ”kontrollikeskukseen” pitämään yhteyttä separatistien kanssa. Tämä ei heille käynyt, sillä Kiovan näkemyksen mukaan Venäjän paikalliset asiamiehet ovat terroristeja. Niinpä ”kontrollikeskuksen” jäivät vain separatistien edustajat, jotka käyttävät sitä nimikkeenä propagandaa suoltaessaan.

Luhanskin ”kansantasavallan” miliisipäällikkö Jan Leštšenko vahvisti Ria Novostille väitteet ukrainalaisten tulituksesta myöhemmin torstaiaamuna. Tämän jälkeen Ukrainan joukot kertoivat separatistien tulittaneen päiväkotia Stantsija Luhanskan kylässä, missä sijaitsee yksi harvoista kontaktilinjan ylityspaikoista.

Myöhemmin päivällä raportit kertoivat raketti- tai kranaattitulesta sekä Ukrainan hallussa olevasta Marinskista Donetskin länsipuolelta että viereisestä separatistien hallitsemasta Mandrykynon asemakylästä. Mandrykyno on käytännössä jo Donetskin esikaupunkia.

Kuolonuhreista ei kerrottu eikä tilanne vaikuttanut kovin kummoiselta aiempaan nähden.

Tuorein Ety-järjestön tarkkailijoiden raportti oli torstaina illansuussa keskiviikolta. Sen mukaan Luhanskin alueella tapahtui edellisen vuorokauden aikana 129 tulitaukorikkomusta, joista 71 oli ”räjähdyksiä”. Donetskin alueen puolella rikkomuksia oli selvästi vähemmän, vain 24.

Kuka milloinkin ensin ampuu, sitä on vaikea sanoa. Torstain tiedotuskampanjan aloitti kuitenkin Luhanskin ”kansantasavalta” ja Venäjä.

Suomen Ukrainan-suurlähettilään Päivi Laineen mukaan tunnelmat niin Kiovassa kuin itäisessä Ukrainassakin ovat tähän asti olleet ainakin päällisin puolin melko rauhalliset.

”Tulitaukorikkomukset luovat kuitenkin henkistä painetta”, Laine sanoo.

”Ja talous reagoi uutisiin. Ukrainan valtio on joutunut jo tukemaan valuuttaansa ja inflaatio on kiihtynyt.”

Toisin sanoen jos Venäjän tarkoitus oli hermostuttaa ukrainalaista ja läntistä yleisöä, niin hyvin meni.

Etyjin tarkkailijoilla puolestaan on ollut vaikeuksia jo syksystä lähtien, jolloin elektroninen häirintä alkoi lisääntyä.

”Tarkkailijamme kohtaavat rajoituksia erityisesti tulitaukolinjan itäpuolella”, Etyjin pääsihteeri Helga Schmid kertoi HS:n haastattelussa viime syyskuussa. ”Lennokkiemme toimintaa häiritään yhä enemmän elektronisesti. Vaikea sanoa, mistä häirintä tulee, se pitää selvittää.”